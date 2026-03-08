Những “bóng hồng” quyền lực của bất động sản: “Lão phật gia” của gia tộc hùng mạnh, nữ tỷ phú USD đầu tiên Việt Nam đến thế hệ F2 của các đại gia Việt

Các “nữ tướng” của thế hệ doanh nhân đời đầu

Đại diện cho thế hệ doanh nhân đời đầu, những người đã "nếm mật nằm gai" từ thời kỳ sơ khai của kinh tế thị trường, không thể không nhắc đến bà Nguyễn Thị Sơn - Nhà sáng lập Sơn Kim Group. Bà được mệnh danh là "nữ cường nhân" của giới kinh doanh Việt.

Năm 1987, sau khi chồng mất, bà Nguyễn Thị Sơn chính thức trở thành lãnh đạo chính của Sơn Kim Group, vừa lo phát triển doanh nghiệp, vừa tự tay chăm sóc 5 người con.

Từ một công ty may mặc, sau 30 năm phát triển Sơn Kim Group đã trở thành một tập đoàn chuyên kinh doanh 4 mảng chính như: SonKim Land (bất động sản), VGS Shop (bán lẻ trên truyền hình), SonKim Mode (thời trang), và Vissions 21 (Khai thác phim trường).

Đại diện cho cho thế hệ doanh nhân đời đầu không thể không kể đến Madam Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1955) - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BRG - Phó Chủ tịch HĐQT Seabank.

Bà Nguyễn Thị Nga sáng lập BRG Group từ năm 1993, khởi đầu ở hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Đến nay, BRG Group là tập đoàn đa ngành, hoạt động ở 11 lĩnh vực (tài chính, bất động sản, bán lẻ…).

Dưới sự dẫn dắt của bà, hiện Tập đoàn BRG nắm giữ danh mục bất động sản đồ sộ hay các khách sạn lừng danh như Hilton Hanoi Opera, Hilton Garden Inn… BRG còn phát triển hàng loạt dự án sau đó BRG Diamond Residence; BRG Legend; Le Grand Jardin; BerRiver Jardin; BRG Coastal City; BRG Tower; Oriental Tower; Oriental Westlake. Đáng chú ý, BRG cùng Sumitomo (Nhật Bản) còn đầu tư dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, quy mô gần 272 ha, vốn 4,2 tỷ USD.

Bà Nguyễn Thị Nga từng được tạp chí Forbes vinh danh là một trong 3 nữ doanh nhân Việt Nam quyền lực nhất châu Á.

Thế hệ “nữ tướng” bứt phá

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 1970) hiện đang là Tổng giám đốc kiêm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Vietjet Air; Chủ tịch Hội đồng quản trị Sovico Holdings; Phó Chủ tịch thường trực Ngân hàng HDBank.

Không chỉ được biết đến là người phụ nữ duy nhất xây dựng và vận hành hãng hàng không Vietjet Air, nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo còn sở hữu khối bất động sản khổng lồ trải dài từ Bắc chí Nam. Trong đó, dự án đầu tiên đánh dấu sự lấn sân sang thị trường bất động sản của bà Thảo là Khu nghỉ dưỡng 5 sao Furama Resort Đà Nẵng, dự án được thâu tóm từ tay Lai Sun Development (Hồng Kông).

Tiếp đó là siêu dự án Dragon City với quy mô lên đến 65ha, với tổng vốn đầu tư lên đến 1 tỷ USD, do Công ty cổ phần địa ốc Phú Long (một đơn vị thành viên của Sovico Holdings) làm chủ đầu tư.

Năm 2017, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo được Forbes vinh danh là nữ tỷ phú đầu tiên của Việt Nam và cũng là nữ tỷ phú USD duy nhất ở khu vực Đông Nam Á.

Vào tháng 8/2025, HDBank đã xin ý kiến cổ đông chuyển trụ sở chính về tòa nhà Saigon Marina IFC, đánh dấu bước tiến tiên phong tới Trung tâm Tài chính Quốc tế. Ngân hàng cho biết việc chuyển trụ sở chính lần này nhằm thực hiện chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

Được mệnh danh là “người đàn bà thép” trong giới bất động sản, bà Phạm Thị Vân Hà (sinh năm 1979) từng tốt nghiệp Tiến sĩ tại Copenhagen Business School, có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tài chính lớn ở Đan Mạch và Việt Nam.

Bà Hà là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc TNR Holdings Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và phát triển các dự án địa ốc quy mô lớn. Bà đến với bất động sản Việt Nam từ khi quyết định từ Đan Mạch trở về nước đảm nhận công việc ở Vincom.

Được biết đến là “bà trùm” nhà ở giá rẻ, bà Đặng Thị Kim Oanh (sinh năm 1970) hiện đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Kim Oanh Group. Ít ai ngờ rằng, trước khi bước chân vào bất động sản, bà từng chỉ là người bán quán nước ven đường tại Bình Dương.

Tháng 4/2009, bà Oanh thành lập CTCP Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh với vốn điều lệ ban đầu 48 tỷ đồng. Đến năm 2014, doanh nghiệp chuyển đổi mô hình từ đơn vị môi giới sang nhà phát triển dự án.

Bước ngoặt lớn nhất của Kim Oanh Group là vào năm 2023, khi công bố kế hoạch xây dựng 26 dự án nhà ở giai đoạn 2023-2028, trong đó 23 dự án nhà ở xã hội và 3 dự án nhà ở thu nhập thấp, tổng cộng khoảng 40.000 sản phẩm với mức đầu tư 31.000 tỷ đồng. Riêng giai đoạn 1, tập đoàn dự kiến đưa ra thị trường 25.000 sản phẩm đến năm 2026.

Bà Huỳnh Bích Ngọc (sinh năm 1962), được mệnh danh là "nữ hoàng mía đường" khi cùng chồng là ông Đặng Văn Thành sáng lập hệ sinh thái CTCP Đầu tư Thành Thành Công (TTC Group). Năm 2022, bà Huỳnh Bích Ngọc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT TTC Land.

Khởi nghiệp vào giai đoạn khủng hoảng của thị trường bất động sản, tháng 4/2009, bà Lưu Thị Thanh Mẫu (sinh năm 1978) cùng chồng là ông Trần Tam thành lập Công ty dịch vụ bất động sản Phúc Khang, với hướng đi ban đầu tập trung vào đất nền vùng ven tại khu vực phía nam. Ba năm sau, công ty chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần xây dựng và phát triển Phúc Khang.

Trong suốt quá trình phát triển, Phúc Khang Corp từ một công ty nhỏ giờ đã trở thành tập đoàn lớn mạnh, với hệ sinh thái đa dạng bao gồm bất động sản, nghỉ dưỡng, du lịch với hàng loạt các dự án bất động sản gây tiếng vang trên thị trường bất động sản.

Bà Lê Thị Thuý Ngà là nữ doanh nhân khá kín tiếng trên thị trường. Bà đã cùng với chồng là cố doanh nhân Trần Văn Cường gây dựng Tập đoàn Nam Cường từ doanh nghiệp kinh doanh vận tải thủy nội địa (phân bón, xi măng, sắt thép,…) đến quy hoạch đô thị và phát triển các dự án bất động sản (nhà ở, du lịch nghỉ dưỡng,…).

Tập đoàn Nam Cường sở hữu hàng loạt dự án nghìn tỷ từ Bắc vào Nam như Khu đô thị mới Dương Nội, Khu đô thị mới Cổ Nhuế (Hà Nội); Khu đô thị mới Hòa Vượng và Thống Nhất (Nam Định); Khu văn hóa Thể thao và đô thị mới phía Đông...

Gia đình bà Thuý Ngà đã từng góp mặt trong tạp chí Forbes khi công bố danh sách 20 gia đình kinh doanh hàng đầu Việt Nam.

Ái nữ của các doanh nghiệp nghìn tỷ dần xuất hiện

Những năm gần đây, thế hệ F2 của các đại gia bất động sản đang bước ra khỏi vị trí kín đáo phía sau và tham gia sâu vào điều hành doanh nghiệp.

Trong đó có ái nữ nhà Nam Cường là bà Trần Thị Quỳnh Ngọc (sinh năm 1990). Bà là con gái của cố doanh nhân Trần Văn Cường và bà Lê Thị Thúy Ngà. Năm 2010, bà Ngọc mới chỉ 20 tuổi đã được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nam Cường.

Tiếp nối thành công của những thế hệ đi trước, lớp nữ doanh nhân kế cận cũng đang thổi những làn gió mới vào thị trường bất động sản. Doanh nhân Nguyễn Ngọc Mỹ (sinh năm 1991) là con gái của ông Nguyễn Tuấn Hải, ông chủ tập đoàn nghìn tỷ Alphanam.

Với những cống hiến không ngừng nghỉ, năm 2017, bà Mỹ có tên trong danh sách 10 doanh nhân nữ kế cận của Việt Nam do Tạp chí Forbes Vietnam bình chọn. Năm 2018, bà được tạp chí Timeout chọn là một trong những người có tầm ảnh hưởng của du lịch Việt Nam .

Năm 2022, Nguyễn Ngọc Mỹ được xướng tên trong Top 10 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu. Hiện tại bà đang là Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Alphanam.

Trong khi 'đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản rất nổi tiếng thì Lê Thị Hoàng Yến (sinh năm 1987) – ái nữ của ông Thản, đồng thời là Tổng Giám đốc chuỗi khách sạn Mường Thanh lại khá kín tiếng trước dư luận.

Năm 2013, bà Hoàng Yến chính thức gánh trên vai trọng trách Tổng Giám đốc Tập đoàn khách sạn Mường Thanh. Bà trở thành Tổng giám đốc điều hành chuỗi khách sạn tư nhân lớn nhất Việt Nam khi chưa đầy 30 tuổi.



