Siêu dự án vượt biển chưa từng có: Tuyến đường 93.000 tỷ nối Cần Giờ – Vũng Tàu do Vingroup đề xuất dự kiến khởi công vào quý 2/2026

Tập đoàn Vingroup vừa có tờ trình gửi UBND TPHCM đề nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ với khu vực Vũng Tàu (trước khi sáp nhập).

Theo tờ trình, tuyến đường có chiều dài 14km với tổng mức đầu tư 92.663 tỷ đồng, bao gồm lãi vay. Dự án dự kiến triển khai trên địa bàn xã Cần Giờ và khu vực vịnh Gành Rái, kết nối trực tiếp sang các phường Tam Thắng, Vũng Tàu và Rạch Dừa.

Điểm đầu tuyến tại Km0+000 trên đường Biển Đông 2 thuộc khu đô thị Cần Giờ, điểm cuối tại Km14+060, giao với đường quy hoạch Sao Mai – Bến Đình và đường 30/4. Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 137,5 ha.

Dự án cầu đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. (Ảnh: Vingroup)

Toàn tuyến dài 14km trong đó phần hầm vượt biển dài 3,1km, gồm hầm dìm dài 2,1 km, hầm kín 390 m và hầm hở 610 m, bố trí 6 làn xe. Công trình sử dụng kết cấu hầm dìm bê tông cốt thép tương tự hầm Thủ Thiêm. Hai đảo nhân tạo cũng sẽ được xây dựng tại 2 đầu hầm.

Phần cầu vượt biển dài 7,9km, gồm phía xã Cần Giờ dài 5,3km, phía Vũng Tàu dài gần 2,7km. Phần đường dài 2,9km, gồm phía xã Cần Giờ dài 1,1km, phía Vũng Tàu dài 1,8km.

Tuyến được đề xuất quy mô 6 - 8 làn xe. Đường dẫn hai đầu bố trí 8 làn (6 làn cơ giới, 2 làn thô sơ), trong khi phần cầu và hầm sẽ bố trí 6 làn ô tô do điều kiện kết cấu phức tạp và chịu tác động lớn của gió bão, nên không tổ chức lưu thông xe hai bánh để bảo đảm an toàn. Đây được xem là một trong những dự án hạ tầng giao thông biển quy mô và phức tạp nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Theo đề xuất của Vingroup, dự án sẽ được chia thành hai dự án thành phần gồm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và phần xây dựng tuyến đường vượt biển. Toàn bộ chi phí đầu tư, bao gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng, sẽ do nhà đầu tư chi trả. Đổi lại, Nhà nước sẽ thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất đối ứng tương đương giá trị công trình.

Theo kế hoạch dự kiến, trong quý I/2026 sẽ hoàn tất việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi và lựa chọn nhà đầu tư. Công tác giải phóng mặt bằng và khởi công xây dựng dự kiến thực hiện từ quý II/2026, hoàn thành công trình vào năm 2029.

Theo Vingroup, tuyến đường vượt biển nếu được đầu tư sẽ tạo thêm một trục kết nối quan trọng, rút ngắn khoảng cách giữa trung tâm TP.HCM với khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, đồng thời tăng cường liên kết vùng giữa các đô thị, khu công nghiệp và hệ thống cảng biển.

Tuyến đường này cũng được kỳ vọng thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển logistics, kết nối các trung tâm công nghiệp - đô thị - du lịch - dịch vụ trong khu vực. Đồng thời góp phần chia sẻ áp lực giao thông cho các trục hiện hữu như vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hay quốc lộ 51.

Tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông ven biển khu vực phía Nam, mở rộng liên kết với các tỉnh miền Tây và các địa phương vùng Đông Nam Bộ.



