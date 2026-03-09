Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vụ cháy lớn ở TPHCM: 5 căn nhà bị ảnh hưởng

09-03-2026 - 14:14 PM | Bất động sản

Đám cháy phát ra từ 1 căn nhà nhanh chóng lan rộng sang 4 căn bên cạnh.

Liên quan vụ "Cháy lớn nhà dân ở phường Minh Phụng, TPHCM" đăng trên Báo Người Lao Động, ngày 9-3, UBND phường Minh Phụng đã có báo cáo ban đầu.

Vụ cháy lớn ở TPHCM: 5 căn nhà bị ảnh hưởng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Vụ cháy xảy ra lúc 11 giờ 38 ngày 8-3 tại căn nhà số 76/A4/1ST (hẻm sâu) đường Thái Phiên, phường Minh Phụng. Do hỏa hoạn nằm trong khu dân cư đông đúc nên nhanh chóng bùng lên, lan rộng.

Công an phường Minh Phụng nhanh chóng có mặt dập lửa, hỗ trợ người dân sơ tán đồ đạc, tài sản và điều tiết giao thông để xe chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Dù vậy, lửa vẫn bén sang các nhà liền kề, gây ảnh hưởng đến các căn nhà số 76A2, 76A3, 76C và 76A4/8 đường Thái Phiên.

Hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM cũng có mặt tại hiện trường dập lửa.

Vụ cháy lớn ở TPHCM: 5 căn nhà bị ảnh hưởng - Ảnh 2.

Đám cháy thiêu rụi nhiều căn nhà.

Đến 12 giờ 6 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn lúc 12 giờ 16. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện UBND phường Minh Phụng cũng đã có biện pháp hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Vụ cháy lớn ở TPHCM: 5 căn nhà bị ảnh hưởng - Ảnh 3.
Vụ cháy lớn ở TPHCM: 5 căn nhà bị ảnh hưởng - Ảnh 4.
Vụ cháy lớn ở TPHCM: 5 căn nhà bị ảnh hưởng - Ảnh 5.

Hiện trường vụ cháy nhìn từ trên cao.


Theo Anh Vũ

Người lao động

