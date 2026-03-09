PC1 muốn rút vốn khỏi một công ty bất động sản

Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (MCK: PC1, sàn HoSE) đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản CT2.

Theo đó, PC1 giao Tổng Giám đốc của công ty tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc chấm dứt và thu hồi vốn đầu tư. Tiến độ thực hiện trong tháng 3/2026.

Được biết, hồi tháng 12/2020, PC1 đã thông qua việc góp vốn 300 tỷ đồng trong tổng số 612,245 tỷ đồng vốn điều lệ của Bất động sản CT2, tương đương tỷ lệ sở hữu 49%. Thời gian thực hiện góp vốn từ tháng 12/2020 đến quý I/2021.

Trong suốt 5 năm góp vốn, giá trị khoản đầu tư này ghi nhận trên Báo cáo tài chính của PC1 hầu như không có sự biến động, duy trì ở mức gốc 300 tỷ đồng cho đến thời điểm ngày 31/12/2025.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản CT2 được thành lập từ ngày 3/2/2016, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Cập nhật mới nhất ngày 5/12/2023, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Trần Lương Dũng- Tổng Giám đốc. Hiện ông Dũng còn giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật tại Công ty Cổ phần Đầu tư Lương Hòa Tiến và Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Brave Spirit.

Trong một diễn biến khác, ngày 16/3/2026 tới đây, PC1 sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Cuộc họp dự kiến được tổ chức trong tháng 4/2026 tại trụ sở Công ty ở số 583 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, TP.Hà Nội. Nội dung họp nhằm thông qua các các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2025, PC1 mang về doanh thu thuần hơn 13.085 tỷ đồng, tăng 29,7% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 1.365 tỷ đồng, tăng 92,2%.

Năm 2025, PC1 lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 836 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 163,3% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của PC1 tăng 17% so với đầu năm, lên mức hơn 24.564 tỷ đồng; tổng nợ phải trả đang ở mức gần 15.676 tỷ đồng, tăng 18,1%.