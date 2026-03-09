Loạt hạ tầng về đích đưa Salacia Villas trở thành dự án đáng đầu tư năm 2026

Sức bật từ cột mốc liên hoàn của chuỗi hạ tầng

Động lực đầu tiên xuất phát từ mạng lưới giao thông đường bộ. Nằm trên trục Trần Phú, phường Tân Thành, TP.HCM, cách cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu, cao tốc Long Thành - Hồ Tràm, cao tốc Bến Lức – Long Thành… chỉ trong 5 – 15 phút di chuyển, dự án đón đầu lợi thế kết nối khi các trục hạ tầng trọng điểm này đồng loạt bước vào giai đoạn tăng tốc triển khai, hoàn thiện.

Trong đó, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 4/2026, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Vũng Tàu chỉ còn 70 phút, thay vì 150 phút.

Tuyến cao tốc Hồ Tràm - Sân bay Long Thành cũng dự kiến khởi công trong năm 2026, đóng vai trò gắn kết các trung tâm đô thị và công nghiệp Châu Đức, Xuyên Mộc, Phú Mỹ và Vũng Tàu thành một dải phát triển liên hoàn.

Đến cuối năm 2026, trục giao thông Đông - Tây sẽ được khép kín khi cao tốc Bến Lức - Long Thành (hiện đạt 97% khối lượng thi công) thông xe toàn tuyến, kết hợp cùng dự án mở rộng 6 làn xe đường Phú Mỹ - Tóc Tiên.

Salacia Villas hưởng lợi lớn từ loạt hạ tầng đang khởi công, về đích

Song song với mạng lưới đường bộ, hạ tầng hàng không và hàng hải cũng bước vào thời điểm vận hành mang tính quyết định. Sân bay Quốc tế Long Thành dự kiến khai thác thương mại giai đoạn 1 từ tháng 6/2026 với công suất 25 triệu lượt khách/năm, gia tăng mạnh mẽ năng lực giao thương quốc tế của toàn vùng. Cùng thời điểm, dự án mở rộng luồng Cái Mép - Thị Vải (khởi công từ 2023) đi vào chặng nước rút, nâng cấp năng lực tiếp nhận các siêu tàu container trọng tải lớn của cảng nước sâu hàng đầu khu vực, tạo động lực mới cho logistics và thương mại quốc tế.

Điểm rơi hoàn thiện của toàn bộ bức tranh hạ tầng kỹ thuật được xác định vào cuối năm 2027, với sự kiện khánh thành cầu Phước An. Công trình gần 4.900 tỷ sở hữu nhịp chính lớn nhất Đông Nam Á này sẽ liên kết cụm cảng Cái Mép - Thị Vải với cao tốc Bến Lức - Long Thành, mở rộng hành lang vận tải từ miền Tây đến hệ thống cảng nước sâu.

Dưới góc độ vĩ mô, các tuyến giao thông chủ lực liên hoàn khởi công và về đích đang tái cấu trúc bản đồ kết nối khu vực, tạo nền tảng thu hút vốn FDI và thúc đẩy hoạt động logistics. Nhờ lợi thế nằm tại tâm điểm mạng lưới hạ tầng, những dự án như Salacia Villas được xem là điểm rơi của dòng tiền đầu tư, đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường bất động sản.

Salacia Villas - Nâng tầm giá trị sống, thăng hạng vị thế đầu tư

Một trong những yếu tố then chốt quyết định tiềm năng dài hạn của Salacia Villas còn đến từ vị trí nối liền các đầu mối giao thương quốc tế. Với khoảng cách chỉ 15 phút đến sân bay Long Thành, 30 phút đến cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải, Salacia Villas sở hữu lợi thế kết nối toàn diện hiếm có. Vị trí này không chỉ thuận tiện cho hoạt động di chuyển và giao thương, mà còn đặt dự án vào trung tâm của dòng dịch chuyển nhân sự chất lượng cao, bao gồm chuyên gia, quản lý và doanh nhân làm việc trong các khu công nghiệp, cảng biển và chuỗi logistics quốc tế.

Tổ hợp biệt thự Salacia Villas đáp ứng chuẩn mực mới về một không gian sống vượt trội dành cho tệp cư dân đặc thù đề cao giá trị sống lẫn tiềm năng dài hạn: kết nối thuận tiện, mật độ xây dựng thấp, tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp.

Đặc biệt, Salacia Villas là dự án hiếm hoi tại khu vực được quy hoạch chuẩn resort, tích hợp chuỗi tiện ích cho đa thế hệ cư dân như hồ bơi, sân pickleball, vườn trẻ thơ, công viên… cùng tổ hợp trung tâm thương mại và phong cách sống độc đáo. Trong đó, trung tâm thương mại của dự án được tư vấn chiến lược phát triển và vận hành bởi Bắc Bình – đơn vị tư vấn, phát triển và vận hành nhiều trung tâm thương mại lớn như Vạn Hạnh Mall hay Hùng Vương Plaza,… Bên cạnh đó, các không gian trải nghiệm phục vụ nhu cầu làm việc và chăm sóc sức khỏe như phòng gym, yoga, co-working space… thiếp lập phong cách sống hiện đại, cân bằng.

Tổ hợp trung tâm thương mại và phong cách sống tại Salacia Villas

Cộng hưởng cùng lực đẩy hạ tầng, Salacia Villas được đánh giá cao nhờ tiềm lực vững chắc từ chủ đầu tư VinaLiving - thương hiệu phát triển bất động sản thuộc VinaCapital. Với kinh nghiệm gần 2 thập kỷ phát triển và vận hành hàng chục khu nhà ở, nghỉ dưỡng trên khắp cả nước, VinaLiving tiếp tục ứng dụng triết lý "kiến tạo phong cách sống nghỉ dưỡng tại nhà" vào Salacia Villas, định hình không gian sống hài hoà giữa giá trị an cư và khả năng khai thác dài hạn. Việc duy trì những tiêu chuẩn quy hoạch và vận hành nhất quán không chỉ giúp dự án hình thành cộng đồng cư dân thịnh vượng, mà còn góp phần củng cố giá trị tài sản theo thời gian – yếu tố ngày càng được giới đầu tư quan tâm trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn chọn lọc.

Salacia Villas được quy hoạch trên diện tích 7.2 ha, cung cấp ra thị trường 333 sản phẩm gồm Town Villa (diện tích đất 85m2), Deluxe Villa (diện tích đất 110m2 - 112 m2), Garden Villa (diện tích đất 125.92m2 – 195.74m2), Grand Villa (diện tích đất 309.08m2 – 419.99m2). Dự án đã hoàn tất pháp lý minh bạch, sổ hồng riêng từng lô.




