Siêu dự án giao thông trị giá 9.300 tỷ, điểm đầu nằm cạnh khu đô thị 10 tỷ USD có chuyển động mới

09-03-2026 - 07:18 AM | Bất động sản

Dự án tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng tại Hưng Yên đang được đẩy nhanh thi công với 15 mũi triển khai trên công trường.

Siêu dự án giao thông trị giá 9.300 tỷ, điểm đầu nằm cạnh khu đô thị 10 tỷ USD có chuyển động mới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo Báo Hưng Yên, dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng có tổng chiều dài hơn 55 km, đi qua 13 xã, phường, với tổng mức đầu tư gần 9.300 tỷ đồng.

Đến nay, phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt và chi trả tương ứng với chiều dài khoảng 49,3 km, đạt 88,62% khối lượng. Tổng vốn đã giải ngân hơn 4.000 tỷ đồng.

Trên công trường, 15 mũi thi công đang được triển khai đồng loạt, tập trung vào các hạng mục chính như nền đường, cầu, cống và kè bảo vệ mái taluy, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Dự án tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng được khởi công vào ngày 19/8/2025. Đây là dự án thuộc nhóm A với tổng mức đầu tư gần 9.300 tỷ đồng - được xem là siêu dự án giao thông lớn bậc nhất tỉnh Hưng Yên.

Tuyến đường kết nối di sản có chiều dài hơn 55 km (đi qua địa phận huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên cũ).

Điểm đầu tuyến tại Km0+00, ranh giới tỉnh Hưng Yên - Thủ đô Hà Nội (thuộc xã Xuân Quan, huyện Văn Giang cũ) nằm cạnh Khu đô thị Ecopark có tổng vốn đầu tư lên đến 10 tỷ USD; điểm cuối tại Km55+680 giao đê tả sông Hồng (thuộc xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên cũ).

Theo thiết kế, tuyến được chia thành 2 đường, bao gồm: đường chính được xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn cấp II - đồng bằng, vận tốc 100 km/h; đường bên có tiêu chuẩn tương đương cấp IV - đồng bằng, vận tốc 60 km/h.

Trên tuyến dự kiến xây dựng 2 cầu vượt qua kênh thủy lợi tại Trạm bơm Liên Nghĩa, Trạm bơm Nghi Xuyên và cầu Nghi Xuyên phù hợp với quy mô qua sông, kênh thủy lợi.

Về hiện trạng, tuyến đường sẽ đi trùng đường đê tả sông Hồng (đường tỉnh 378), sau đó tuyến tách ra đi sát đê về phía bãi sông, có đoạn cách đê hiện hữu trung bình 1 - 1,5 km.

Tiến độ thi công tuyến đường kết nối di sản nằm trong giai đoạn 2024-2026. Dự án khi hoàn thiện, được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành tuyến đường liên kết vùng giúp kết nối các công trình di sản văn hóa, tâm linh dọc sông Hồng theo trục Thăng Long - Phố Hiến - Tam Chúc - Bái Đính - Chùa Hương…

Thời gian qua, Hưng Yên nổi bật khi có thêm nhiều dự án giao thông lớn. Điển hình vào tháng 7/2024, tỉnh này đã thông xe tuyến đường nối 2 cao tốc dài gần 24 km, tổng vốn đầu tư 1.700 tỷ đồng.

Hiện, trên địa bàn Hưng Yên vẫn đang tiếp tục triển khai một số dự án giao thông như: đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô dài khoảng 19,3 km, tổng vốn đầu tư 5.244 tỷ đồng; dự án đường Tân Phúc - Võng Phan có chiều dài 29 km với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng…


Lễ Lễ

An Ninh Tiền Tệ

