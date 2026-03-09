Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lại “nóng” đấu giá đất vùng ven Hà Nội, giá trúng tới 155 triệu đồng/m2, gấp hơn 10 lần khởi điểm

09-03-2026 - 13:49 PM | Bất động sản

Kết quả, phiên đấu giá đã thu về tổng số tiền 133,97 tỷ đồng, chênh 120,58 tỷ đồng so với tổng giá khởi điểm. Mức giá trúng cao nhất đạt hơn 155 triệu đồng/m2, trong khi mức thấp nhất là 93,5 triệu đồng/m2.

Mới đây, UBND xã Quốc Oai phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh số 5 Quốc Gia tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại khu ĐG06 đường vành đai (khu Sài Sơn)…

Phiên đấu giá thu hút gần 300 khách hàng tham gia. Tại phiên đấu giá, 13 thửa đất với tổng diện tích 1.323m2 được đưa ra đấu giá, diện tích mỗi thửa từ 70,4m2 đến 101,8m2. Giá khởi điểm đối với các thửa đất lô A là hơn 14 triệu đồng/m2, lô B là 9,5 triệu đồng/m2.

Kết quả, phiên đấu giá đã thu về tổng số tiền 133,97 tỷ đồng, chênh 120,58 tỷ đồng so với tổng giá khởi điểm. Mức giá trúng cao nhất đạt hơn 155 triệu đồng/m2, trong khi mức thấp nhất là 93,5 triệu đồng/m2.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, phiên đấu giá được chuẩn bị và tổ chức bài bản, nghiêm túc, tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, bảo đảm công khai, minh bạch và khách quan.

Tại phiên đấu giá, Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Oai Nguyễn Hữu Sơn cho biết, việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất là một trong những giải pháp quan trọng nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tăng thu ngân sách phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Phiên đấu giá cũng tạo cơ hội cho người dân và các khách hàng tiếp cận quỹ đất sạch, rõ ràng về quy hoạch. Thông qua cuộc đấu giá, địa phương mong muốn lựa chọn được những khách hàng có nhu cầu thực sự, sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng và kinh tế, xã hội trên địa bàn.

UBND xã Quốc Oai cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi để các khách hàng trúng đấu giá nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục theo quy định, đồng hành, hỗ trợ trong quá trình tiếp cận và sử dụng đất.


Thanh Phong

An ninh Tiền tệ

