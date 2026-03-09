‘Núi’ phế liệu trên khu đất nông nghiệp rộng 4,3ha ở Hà Nội

Khu 4,3ha đất nông nghiệp Đồng Vườn - Đằng Xung - Dộc Khoai trước đây từng là diện tích để canh tác lúa, hoa màu. Sau này, một số đối tượng gom đất nông nghiệp của người dân rồi cho thuê. Người thuê lại tiếp tục cho người khác thuê nên dẫn đến nhiều khó khăn trong việc xử lý của chính quyền địa phương.