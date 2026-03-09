‘Núi’ phế liệu trên khu đất nông nghiệp rộng 4,3ha ở Hà Nội
Tại phường Đại Mỗ (Hà Nội), hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp đã biến thành kho bãi, trạm cân và sân bóng dịch vụ từ nhiều năm qua. Thực trạng sử dụng đất sai mục đích này hiện vẫn tồn tại mà chưa được xử lý dứt điểm.
Tại khu vực ven Đại lộ Thăng Long (phường Đại Mỗ), hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp đang biến tướng thành các bãi tập kết phế liệu quy mô 'khủng'.
Thực tế, khu đất nông nghiệp Đồng Vườn - Đằng Xung - Dộc Khoai nằm dọc tuyến đường Đại lộ Thăng Long có diện tích 4,3ha, kéo dài từ đoạn đường Lê Quang Đạo đến chân cầu vượt Mễ Trì - đường Cương Kiên.
Các kho bãi, trạm cân, sân bóng... rộng hàng nghìn m2 vô tư hoạt động.
Những "ngọn núi" rác thải lẫn phế liệu xây dựng chất cao ngất, bốc mùi nồng nặc, bủa vây không gian sống và đe dọa trực tiếp đến môi trường dân sinh.
Kho, bãi phế liệu rộng hàng nghìn m2 trên đất nông nghiệp ở phường Đại Mỗ.
Bãi phế liệu quy mô hàng nghìn tấn với những khối sắt thép, tôn lợp cao ngất, được dàn máy móc và xe vận tải liên tục thu gom, vận chuyển.
Nhiều loại phế thải như bình gas, bình chữa cháy chất đống, ngổn ngang trên diện tích lớn bên trong khu đất.
Hoạt động tập kết diễn ra thường xuyên, với xe tải ra vào vận chuyển vật liệu và các hoạt động bên trong khu đất tiềm ẩn những ảnh hưởng về môi trường và mất mỹ quan đô thị.
Sau vụ hỏa hoạn ngày 11/3/2025 tại bãi phế liệu ven Đại lộ Thăng Long, lãnh đạo TP Hà Nội và quận Nam Từ Liêm (cũ) đã chỉ đạo tháo dỡ công trình vi phạm, thu hồi 4,3ha đất nông nghiệp bị lấn chiếm trái phép. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận sau khi có động thái thu hồi, các hoạt động tại khu đất này vẫn tiếp tục diễn ra rầm rộ.
Khu 4,3ha đất nông nghiệp Đồng Vườn - Đằng Xung - Dộc Khoai trước đây từng là diện tích để canh tác lúa, hoa màu. Sau này, một số đối tượng gom đất nông nghiệp của người dân rồi cho thuê. Người thuê lại tiếp tục cho người khác thuê nên dẫn đến nhiều khó khăn trong việc xử lý của chính quyền địa phương.
Khu đất nông nghiệp có nhiều diện tích bị chiếm dụng để kinh doanh từ trước năm 2014 và có cả những vi phạm phát sinh từ năm 2018 đến nay.
Theo Phùng Linh
Tiền Phong
