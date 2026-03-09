Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát toàn bộ dự án đầu tư công trong giai đoạn 2021-2025

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc cùng 23 chủ đầu tư chủ động rà soát, kiểm tra quá trình triển khai các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

Công điện nêu rõ, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức thực hiện, nhiều dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, tuân thủ quy định pháp luật và phát huy hiệu quả đầu tư.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một số dự án vẫn còn tồn tại, hạn chế ở các khâu như khảo sát, thiết kế, lập và thẩm định tổng mức đầu tư, lập dự toán, quản lý hợp đồng cũng như tổ chức thi công xây dựng.

Trước thực trạng đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đề cao trách nhiệm, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng chủ thể trong quá trình thực hiện các dự án.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các chủ đầu tư phải tổ chức quán triệt tới toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra đặc biệt tại các khâu, các vị trí tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, tiêu cực; kịp thời, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ảnh minh họa

Các chủ đầu tư và đơn vị liên quan tập trung thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Một là rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo việc quản lý chặt chẽ từ khâu khảo sát, lập, thẩm tra, thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư; lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư, thiết kế kỹ thuật, đặc biệt là dự toán xây dựng công trình, đơn giá vật liệu, thiết bị; công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình, dự án đảm bảo chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá và tuân thủ quy định pháp luật.

Hai là kiểm tra, rà soát việc đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu, bảo đảm thực hiện đúng trình tự, thủ tục, tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả, nhất là trường hợp chỉ định nhà đầu tư, nhà thầu hoặc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu trong trường hợp đặc biệt...

Ba là phối hợp với các địa phương và đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát việc tổ chức khai thác, sử dụng mỏ vật liệu theo cơ chế đặc thù tại các dự án, bảo đảm đúng mục đích, không để trục lợi, thất thoát tài nguyên.

Bốn là kiểm tra, rà soát và thực hiện nghiêm các kết luận của thanh tra, kiểm toán, các kết quả rà soát của các tổ công tác do Bộ Xây dựng thành lập, kịp thời xử lý các nội dung còn tồn tại, hạn chế theo thẩm quyền, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị đối với các nội dung vượt thẩm quyền để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.



