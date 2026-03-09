Thiết kế tinh tế của căn hộ 76m2 của gia chủ trẻ

Mọi góc nhỏ trong nhà đều được tính toán kỹ lưỡng để tối ưu công năng, từ khu vực bếp gọn gàng đến không gian ngủ đầy ấm áp, khiến nơi này vừa tiện nghi vừa đầm ấm như một cái ôm nhẹ.

Thiết kế tập trung chủ yếu cho các nhu cầu sinh hoạt đơn giản của gia chủ. Nội thất không quá cầu kỳ, phù hợp với ngân sách của gia chủ trẻ tuổi, nhưng mềm mại và giàu tính tự sự.

Màu be trung tính và ánh sáng gián tiếp tạo nên tổng thể mềm mại và cảm giác nhẹ nhàng cho không gian. Điểm nhấn của căn hộ là các bức tranh trang trí và các tấm rèm thú vị.