DIC Group mua thêm cổ phiếu tại DIC Phương Nam

09-03-2026 - 11:20 AM | Bất động sản

DIC Group đã hoàn tất việc mua hơn 1,2 triệu cổ phiếu của DIC Phương Nam, qua đó nâng sở hữu lê 33,74%.

DIC Group mua thêm cổ phiếu tại DIC Phương Nam- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, MCK: DIG, sàn HoSE) vừa có văn bản gửi UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) về việc mua cổ phần trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP Đầu tư Phát triển Phương Nam (DIC Phương Nam).

Cụ thể, theo Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của DIC Phương Nam ngày 5/3/2026, Tập đoàn DIC đã hoàn tất việc mua 1.216.090 cổ phiếu của DIC Phương Nam. Tỷ lệ sở hữu của DIC Group tại DIC Phương Nam sau đợt chào bán là 33,74%.

Ở chiều ngược lại, DIC Group đã công bố thông tin về việc nhận được thông báo của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai về việc hoàn tất thủ tục giải thể Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh.

Trước đó, ngày 29/12/2023, DIC Group thông qua chủ trương chấm dứt giao dịch góp vốn vào Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh.

Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh được DIG chấp thuận chủ trương thành lập từ ngày 3/11/2020 cùng với pháp nhân Công ty TNHH Đại Phước Thiên An, với hình thức góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Trong đó, Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh có vốn điều lệ 760 tỷ đồng do DIG sở hữu 99%. Đáng chú ý, chỉ sau hơn 3 tuần thành lập (ngày 27/11/2020), DIG đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Đại Phước Thiên Minh cho đối tác nhằm triển khai đầu tư, kinh doanh khu đất 14,4ha tại phân khu 7.1 dự án khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước.

Cuối năm 2025, DIG thông qua việc chuyển nhượng 4 phân khu thuộc dự án khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, bao gồm các phân khu 1, 2, 3 và 7.1. Trong đó, phân khu 7.1 do Đại Phước Thiên Minh đầu tư, được chuyển nhượng cho Công ty CP Everland An Giang, với giá trị dự kiến hơn 489 tỷ đồng.


Theo PV

An Ninh Tiền Tệ

