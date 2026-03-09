Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm dự án nhà ở xã hội gần 1500 căn cạnh sân bay Long Thành

09-03-2026 - 12:36 PM | Bất động sản

Ngày 9/3, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án Khu nhà ở xã hội An Phước, dự kiến phục vụ quy mô dân số khoảng 4.530 người.

Theo đó, dự án Khu nhà ở xã hội An Phước được triển khai tại xã An Phước (tỉnh Đồng Nai), do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ SIB Việt Nam làm chủ đầu tư.

Khu nhà ở xã hội An Phước có tổng diện tích khoảng 73.275,3 m². Trong đó, diện tích đất thuộc phạm vi thực hiện dự án khoảng 66.475 m²; phần diện tích còn lại 6.800,3 m² là đất giao thông thuộc dự án đầu tư đường giao thông QH01, theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 822/QĐ-UBND do UBND tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 13/3/2025.

Việc sân bay Long Thành sắp đi vào hoạt động được dự báo sẽ thu hút lượng lớn lao động, khiến nhu cầu nhà ở gia tăng nhanh chóng và trở thành vấn đề cần sớm có lời giải.
Theo quy hoạch, dự án có quy mô dân số khoảng 4.530 người, với tổng số 1.499 căn hộ. Trong đó gồm 1.149 căn hộ thuộc 2 khối chung cư nhà ở xã hội và 350 căn hộ thuộc 1 khối chung cư nhà ở thương mại.

Dự án được xếp nhóm B theo tiêu chí của Luật Đầu tư công. Sau khi hoàn thành, khu nhà ở xã hội An Phước được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho người lao động và người thu nhập thấp trên địa bàn, đồng thời từng bước hoàn thiện hạ tầng và phát triển đô thị tại khu vực đặc biệt là khu vực Sân bay quốc tế Long Thành.

Trước đó vào tháng 11/202, một dự án nhà ở xã hội tại xã Long Thành do Công ty cổ phần Long Thành Riverside đầu tư, được xây dựng với quy mô 2,5 ha, gồm 4 block chung cư cao 7 tầng với 628 căn hộ.

Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại xã Long Thành cũng như khu vực cạnh Sân bay Long Thành được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho công nhân lao động, cán bộ, công chức, viên chức, người dân... có nhu cầu tăng khi sân bay vào hoạt động giữa năm 2026. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành cất nóc trong quý I năm 2026

Theo Văn Quân

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau 15 năm đặt nền móng tại Đà Nẵng, FPT dồn dập khởi động 7 dự án lớn trên khắp cả nước chỉ trong 3 tháng

Sau 15 năm đặt nền móng tại Đà Nẵng, FPT dồn dập khởi động 7 dự án lớn trên khắp cả nước chỉ trong 3 tháng Nổi bật

Siêu dự án giao thông trị giá 9.300 tỷ, điểm đầu nằm cạnh khu đô thị 10 tỷ USD có chuyển động mới

Siêu dự án giao thông trị giá 9.300 tỷ, điểm đầu nằm cạnh khu đô thị 10 tỷ USD có chuyển động mới Nổi bật

‘Núi’ phế liệu trên khu đất nông nghiệp rộng 4,3ha ở Hà Nội

‘Núi’ phế liệu trên khu đất nông nghiệp rộng 4,3ha ở Hà Nội

12:31 , 09/03/2026
Viện KSND Tối cao phê chuẩn lệnh bắt cựu Chủ tịch, Phó Tổng giám đốc Vinaconex và một số bị can

Viện KSND Tối cao phê chuẩn lệnh bắt cựu Chủ tịch, Phó Tổng giám đốc Vinaconex và một số bị can

12:29 , 09/03/2026
Đề xuất phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp: Lo ngại cơ chế xin - cho

Đề xuất phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp: Lo ngại cơ chế xin - cho

11:22 , 09/03/2026
Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát toàn bộ dự án đầu tư công trong giai đoạn 2021-2025

Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát toàn bộ dự án đầu tư công trong giai đoạn 2021-2025

11:21 , 09/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên