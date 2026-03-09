Chủ tịch tỉnh Đồng Nai yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp né tránh trách nhiệm làm chậm GPMB tuyến đường kết nối với sân bay Long Thành

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út sau buổi kiểm tra thực địa công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với hai dự án đường tỉnh 25B và 25C.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo từ các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại hai dự án này thời gian qua gần như “giậm chân tại chỗ”, chưa có chuyển biến. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do sự phối hợp giữa các đơn vị còn nhiều bất cập, thiếu quyết liệt, đặc biệt là giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất các chi nhánh với UBND cấp xã.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương đổi mới phương thức phối hợp, chủ động và tích cực hơn nhằm đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra trực tiếp tại cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp có biểu hiện đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị bí thư Đảng ủy các xã tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc chính quyền địa phương trong việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất. Các địa phương cần thành lập các tổ công tác theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động các hộ dân trong phạm vi dự án hiểu rõ chủ trương, chính sách của Nhà nước cũng như ý nghĩa của dự án, từ đó tạo sự đồng thuận và sớm bàn giao mặt bằng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp tỉnh và các chi nhánh, cùng UBND các xã liên quan được yêu cầu khẩn trương hoàn tất việc phê duyệt phương án bồi thường, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho chủ đầu tư trong tháng 3/2026.

Các địa phương cũng phải sớm hoàn thiện việc xác định giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền bồi thường. Việc xây dựng giá đất cần đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ giữa các khu vực, tránh phát sinh chênh lệch gây khiếu nại. Riêng Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Long Thành được giao khẩn trương xác định tuổi cây trồng để làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ cho người dân đúng quy định.

Đối với công tác thi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh được giao chỉ đạo các nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc và vật tư, đồng thời tăng ca, tăng kíp thi công. Trường hợp các nhà thầu chậm tiến độ, cần xem xét điều chuyển khối lượng công việc hoặc bổ sung nhà thầu phụ để bảo đảm tiến độ, phấn đấu thông xe kỹ thuật hai dự án trong tháng 6/2026.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu phương án bổ sung nguồn nhân lực cho các xã trọng điểm đang triển khai nhiều dự án. Sở cũng có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, làm cơ sở đánh giá công vụ, đề xuất khen thưởng hoặc xem xét kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân nếu tiếp tục không đảm bảo tiến độ đề ra.

Được biết, đường tỉnh 25B và 25C là hai tuyến giao thông huyết mạch nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Hiện dự án nâng cấp đường 25B dài 9,29km đã đạt khoảng 44% khối lượng thi công. Trong khi đó, dự án đường 25C dài 2,65km mới đạt khoảng 0,5% do mặt bằng bàn giao còn rời rạc, khiến việc triển khai thi công gặp nhiều khó khăn.



