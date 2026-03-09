Viện KSND Tối cao phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam 02 Phó Tổng giám đốc Vinaconex

Ngày 9/3, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Tới (Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT của Vinaconex) và ông Dương Văn Mậu (Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Vinaconex) về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", theo Điều 222, Bộ luật Hình sự.

Ông Nguyễn Hữu Tới - Ảnh:Vinaconex

Ngoài ra, Viện KSND Tối cao cũng đã phê chuẩn khởi tố thêm một số bị can khác liên quan vụ án.

Trước đó, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã chứng khoán VCG) cũng công bố thông tin bất thường cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt bị can để tạm giam đối với hai lãnh đạo của doanh nghiệp này.

Cụ thể, theo thông báo của Vinaconex, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Tới.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt bị can để tạm giam đối với ông Dương Văn Mậu.

Thông báo của Vinaconex do ông Vũ Mạnh Hùng (Giám đốc Đối ngoại – Pháp chế Vinaconex) ký, được gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

Ông Nguyễn Hữu Tới đảm nhận các chức vụ Chủ tịch HĐQT Vinaconex từ tháng 7/2024 đến tháng 2/2026.



