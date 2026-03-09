Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Viện KSND Tối cao phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam 02 Phó Tổng giám đốc Vinaconex

09-03-2026 - 16:50 PM | Bất động sản

Viện KSND Tối cao vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Tới (Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinaconex) và ông Dương Văn Mậu (Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Vinaconex) để điều tra tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 9/3, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Tới (Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT của Vinaconex) và ông Dương Văn Mậu (Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Vinaconex) về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", theo Điều 222, Bộ luật Hình sự.

Ông Nguyễn Hữu Tới - Ảnh:Vinaconex

Ngoài ra, Viện KSND Tối cao cũng đã phê chuẩn khởi tố thêm một số bị can khác liên quan vụ án.

Trước đó, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã chứng khoán VCG) cũng công bố thông tin bất thường cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt bị can để tạm giam đối với hai lãnh đạo của doanh nghiệp này.

Cụ thể, theo thông báo của Vinaconex, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Tới.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt bị can để tạm giam đối với ông Dương Văn Mậu.

Thông báo của Vinaconex do ông Vũ Mạnh Hùng (Giám đốc Đối ngoại – Pháp chế Vinaconex) ký, được gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

Ông Nguyễn Hữu Tới đảm nhận các chức vụ Chủ tịch HĐQT Vinaconex từ tháng 7/2024 đến tháng 2/2026.


Toàn Thắng

Báo Chính Phủ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau 15 năm đặt nền móng tại Đà Nẵng, FPT dồn dập khởi động 7 dự án lớn trên khắp cả nước chỉ trong 3 tháng

Sau 15 năm đặt nền móng tại Đà Nẵng, FPT dồn dập khởi động 7 dự án lớn trên khắp cả nước chỉ trong 3 tháng Nổi bật

Siêu dự án giao thông trị giá 9.300 tỷ, điểm đầu nằm cạnh khu đô thị 10 tỷ USD có chuyển động mới

Siêu dự án giao thông trị giá 9.300 tỷ, điểm đầu nằm cạnh khu đô thị 10 tỷ USD có chuyển động mới Nổi bật

Đất sử dụng trước 1975 cấp Giấy chứng nhận theo quy định nào?

Đất sử dụng trước 1975 cấp Giấy chứng nhận theo quy định nào?

16:20 , 09/03/2026
TPHCM tập trung tháo gỡ các dự án treo, nhanh chóng đưa vào hoạt động để tránh lãng phí

TPHCM tập trung tháo gỡ các dự án treo, nhanh chóng đưa vào hoạt động để tránh lãng phí

15:44 , 09/03/2026
Vận tải đường sắt thiệt hại nặng nề do sà lan đâm cầu Ghềnh

Vận tải đường sắt thiệt hại nặng nề do sà lan đâm cầu Ghềnh

15:16 , 09/03/2026
Xung đột Trung Đông đẩy chi phí đường sắt, hàng không và logistics tăng

Xung đột Trung Đông đẩy chi phí đường sắt, hàng không và logistics tăng

14:52 , 09/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên