Ngày 30/4 thông xe kỹ thuật dự án mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn

Theo chủ đầu tư - UBND tỉnh Ninh Bình, dự án mở rộng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn (CT.01) từ 4 làn xe lên 6 làn đang được triển khai khẩn trương và đảm bảo tiến độ.

Việc thực hiện dự án mở rộng là bảo đảm dự án có quy mô 6 làn xe (32,25 mét) theo quy hoạch. Cùng với đó, vận tốc thiết kế của xe ô tô lưu thông cũng được nâng từ 80 km/h lên 100-120 km/h. Dự án có điểm đầu tại nút giao Cao Bồ, điểm cuối tại nút giao Mai Sơn, tổng chiều dài 15,3 km. Tổng mức đầu tư của dự án 1.875 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Về tình hình thực hiện dự án, đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án được khởi công xây dựng ngày 7/3/2025, đến nay tiến độ triển khai cơ bản đáp ứng yêu cầu. Các hạng mục chính đã và đang được thực hiện đồng bộ, trong đó: Phần đường, các hạng mục xử lý nền đất yếu đã hoàn thành toàn bộ; phần cầu: các cầu Cao Bồ, Cẩm, vượt Quốc lộ 10 và Quán Vinh đã hoàn thành thi công cọc khoan nhồi, lắp dựng dầm, bệ thân trụ, mố, đổ bê tông mặt cầu và lan can; một số cầu đang hoàn thiện khe co giãn và hệ thống thoát nước mặt cầu.

Với hạng mục cầu Nam Bình, đại diện chủ đầu tư cho biết, đã hoàn thành công tác cào bóc và thảm lại bê tông nhựa lớp C19.

Về tiến độ hoàn thành dự án, đại diện chủ đầu tư cho biết, theo cam kết của nhà thầu thi và tiến độ này đang được Tư vấn dự án giám sát, đảm bảo là đến 30/4/2026 sẽ thông xe kỹ thuật, đến 30/6 hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Dự án mở rộng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn được UBND tỉnh Ninh Bình khởi công 7/3/2025, thời gian hoàn thành năm 2026. Dự án có tổng chiều dài tuyến 15,2 km, quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư 1.875 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, giảm thiểu tai nạn giao thông, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình và khu vực phụ cận; từng bước hoàn thiện quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.