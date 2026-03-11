Hạ tầng Giao thông Đèo Cả chốt hợp đồng thi công 1.000 tỷ cho dự án cao tốc huyết mạch miền Tây hơn 36.000 tỷ

Ngày 10/3/2026, Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Mã chứng khoán: HHV) ban hành nghị quyết chấp thuận giao dịch với Công ty Trách nhiệm hữu hạn BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận.

Hợp đồng có giá trị dự kiến 1.086 tỷ đồng, bao gồm toàn bộ thuế phí liên quan. Theo thỏa thuận, Đèo Cả đảm nhận thi công gói thầu XL-03, phụ trách khảo sát, thiết kế bản vẽ và xây dựng đoạn tuyến từ Km35+625 đến Km38+900 bao gồm cả công trình cầu.

Thời gian hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc được dự kiến trong năm 2028. Tổng Giám đốc doanh nghiệp được giao nhiệm vụ đàm phán, quyết định chi tiết và ký kết các văn bản liên quan.

Gói thầu này là một phần của dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư.

Dự án tổng thể có quy mô lớn với chiều dài 96km và tổng mức đầu tư 36.172 tỷ đồng, do liên danh các nhà đầu tư gồm Đèo Cả, CII, Tasco và Hoàng Long thực hiện, đi qua địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Tháp, được thực hiện theo hình thức BOT với 100% vốn tư nhân.

Trong đó, đoạn TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương được đầu tư quy mô 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và đoạn từ nút giao An Thái Trung đến đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 đầu tư hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h.﻿

Trên công trường hiện tại, đơn vị thi công đã huy động 114 thiết bị máy móc cùng 310 nhân sự để triển khai đồng loạt.

Quá trình thi công toàn tuyến đòi hỏi khối lượng vật liệu xây dựng đạt 6 triệu mét khối cát và 3,5 triệu mét khối đá. Bộ Trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã chỉ đạo các địa phương rà soát mỏ và ưu tiên nguồn cung vật liệu trực tiếp cho công trình nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt.

Về phía nhà đầu tư, đơn vị đang kiến nghị hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 6, hướng tới mục tiêu đưa toàn bộ dự án đi vào khai thác sớm 6 tháng so với kế hoạch ban đầu.