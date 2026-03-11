Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hạ tầng Giao thông Đèo Cả chốt hợp đồng thi công 1.000 tỷ cho dự án cao tốc huyết mạch miền Tây hơn 36.000 tỷ

11-03-2026 - 11:11 AM | Doanh nghiệp

Hạ tầng Giao thông Đèo Cả chốt hợp đồng thi công 1.000 tỷ cho dự án cao tốc huyết mạch miền Tây hơn 36.000 tỷ

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả vừa thông qua nghị quyết ký hợp đồng xây lắp trị giá 1.086 tỷ đồng thuộc dự án mở rộng cao tốc nối liền các tỉnh phía Nam

Ngày 10/3/2026, Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Mã chứng khoán: HHV) ban hành nghị quyết chấp thuận giao dịch với Công ty Trách nhiệm hữu hạn BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận.

Hợp đồng có giá trị dự kiến 1.086 tỷ đồng, bao gồm toàn bộ thuế phí liên quan. Theo thỏa thuận, Đèo Cả đảm nhận thi công gói thầu XL-03, phụ trách khảo sát, thiết kế bản vẽ và xây dựng đoạn tuyến từ Km35+625 đến Km38+900 bao gồm cả công trình cầu.

Thời gian hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc được dự kiến trong năm 2028. Tổng Giám đốc doanh nghiệp được giao nhiệm vụ đàm phán, quyết định chi tiết và ký kết các văn bản liên quan.

Gói thầu này là một phần của dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư.

Dự án tổng thể có quy mô lớn với chiều dài 96km và tổng mức đầu tư 36.172 tỷ đồng, do liên danh các nhà đầu tư gồm Đèo Cả, CII, Tasco và Hoàng Long thực hiện, đi qua địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Tháp, được thực hiện theo hình thức BOT với 100% vốn tư nhân.

Trong đó, đoạn TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương được đầu tư quy mô 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và đoạn từ nút giao An Thái Trung đến đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 đầu tư hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h.﻿

Trên công trường hiện tại, đơn vị thi công đã huy động 114 thiết bị máy móc cùng 310 nhân sự để triển khai đồng loạt.

Quá trình thi công toàn tuyến đòi hỏi khối lượng vật liệu xây dựng đạt 6 triệu mét khối cát và 3,5 triệu mét khối đá. Bộ Trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã chỉ đạo các địa phương rà soát mỏ và ưu tiên nguồn cung vật liệu trực tiếp cho công trình nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt.

Về phía nhà đầu tư, đơn vị đang kiến nghị hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 6, hướng tới mục tiêu đưa toàn bộ dự án đi vào khai thác sớm 6 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Đại gia Xuân Trường đằng sau loạt công trình tâm linh hút khách mỗi dịp Tết: Vừa tăng vốn DN lên gấp 10 lần, đề xuất xây sân bay Ninh Bình, mở rộng cao tốc Bắc - Nam

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CEO của Masan Group muốn chi 300 tỷ mua vào 5 triệu cổ phiếu MSN giữa lúc thị giá giảm sâu

CEO của Masan Group muốn chi 300 tỷ mua vào 5 triệu cổ phiếu MSN giữa lúc thị giá giảm sâu Nổi bật

Chủ chuỗi bệnh viện tư lớn hàng đầu Việt Nam có Tổng giám đốc mới sinh năm 1993

Chủ chuỗi bệnh viện tư lớn hàng đầu Việt Nam có Tổng giám đốc mới sinh năm 1993 Nổi bật

Con trai "vua cá rô phi" ra tay giải cứu cổ phiếu: Mua 1 triệu ANV khi giá rơi về mức thấp nhất 3 tháng

Con trai "vua cá rô phi" ra tay giải cứu cổ phiếu: Mua 1 triệu ANV khi giá rơi về mức thấp nhất 3 tháng

10:41 , 11/03/2026
Lão nông Đắk Nông thu 1,8 tỷ đồng từ nuôi loài 'thủy quái' râu dài, không xương, không vảy

Lão nông Đắk Nông thu 1,8 tỷ đồng từ nuôi loài 'thủy quái' râu dài, không xương, không vảy

09:51 , 11/03/2026
Cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

08:45 , 11/03/2026
Kỷ lục chưa từng có: Việt Nam vừa có 8 tỷ phú USD, vợ và em vợ ông Phạm Nhật Vượng lần đầu góp mặt

Kỷ lục chưa từng có: Việt Nam vừa có 8 tỷ phú USD, vợ và em vợ ông Phạm Nhật Vượng lần đầu góp mặt

08:40 , 11/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên