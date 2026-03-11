Kỷ lục chưa từng có: Việt Nam vừa có 8 tỷ phú USD, vợ và em vợ ông Phạm Nhật Vượng lần đầu góp mặt

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục dẫn đầu trong danh sách tỷ phú USD của Việt Nam. Ảnh: Forbes

Theo danh sách tỷ phú thế giới 2026 do Tạp chí Forbes vừa công bố, số lượng tỷ phú USD năm nay đạt kỷ lục lên tới 3.428 người, bao gồm doanh nhân, nhà đầu tư và người thừa kế. Con số này tăng hơn 400 người so với năm 2025.

Đáng chú ý, không chỉ tăng về số lượng mà tổng tài sản của các tỷ phú thế giới cũng nhiều hơn, khi đạt mức kỷ lục là 20.100 tỷ USD (tăng khoảng 4.000 tỷ USD so với năm trước).

Trong danh sách của Forbes, Mỹ vẫn là quốc gia có nhiều tỷ phú nhất trên thế giới, với 989 người. Trong đó có 15 người năm trong Top 20 người giàu nhất thế giới. Vị trí thứ hai, thứ ba lần lượt thuộc về Trung Quốc (bao gồm Hong Kong) với 610 tỷ phú và Ấn Độ với 229 tỷ phú.

Đặc biệt, Việt Nam có 8 tỷ phú USD góp mặt trong danh sách những người giàu nhất thế giới, với tổng tài sản đạt khoảng 39,8 tỷ USD. Con số này tăng 25,1 tỷ USD so với năm ngoái.

Danh sách 8 tỷ phú USD của Việt Nam. Nguồn: Forbes

Cụ thể, người đứng đầu danh sách tỷ phú Việt Nam tiếp tục là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng. Theo Forbes, tổng tài sản của vị tỷ phú giàu nhất Việt Nam đạt 27,7 tỷ USD, tăng tới 21,2 tỷ USD so với năm ngoái. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện xếp thứ 93 trong danh sách người giàu nhất thế giới.

Phó Chủ tịch Vingroup Phạm Thu Hương xếp hạng 1.406 thế giới. Ảnh: VIC

Đáng chú ý, đ ây cũng là lần đầu tiên Vingroup có hai nữ doanh nhân cùng góp mặt trong bảng xếp hạng của Forbes. Đó là Phó Chủ tịch Vingroup Phạm Thu Hương (vợ ông Phạm Nhật Vượng), với khối tài sản 3 tỷ USD, xếp hạng 1.406 thế giới và thứ 3 tại Việt Nam. Tiếp theo là bà Phạm Thúy Hằng (SN 1974), Phó Chủ tịch Vingroup, em gái của bà Hương, sở hữu 2,1 tỷ USD, xếp hạng 1.982 thế giới và thứ 6 tại Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên hình ảnh của bà Phạm Thúy Hằng (em vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng) được công khai. Ảnh: VIC

Như vậy, chỉ tính riêng 3 tỷ phú USD của Vingroup đã nắm tổng tài sản lên tới 32, 8 tỷ USD, tức là chiếm khoảng 82% tổng tài sản của các tỷ phú Việt Nam trong bảng xếp hạng.

8 tỷ phú USD của Việt Nam là những ai?

Bên cạnh 3 tỷ phú của Vingroup, danh sách tỷ phú USD của Việt Nam năm nay tiếp tục ghi nhận nhiều doanh nhân quen thuộc.

Cụ thể, xếp vị trí thứ hai trong danh sách tỷ phú Việt Nam là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet Air kiêm Phó Chủ tịch thường trực HDBank. Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo sở hữu tài sản trị giá 4,2 tỷ USD, tăng thêm 1,7 tỷ USD sau một năm, hiện đứng vị trí 1.011 trong bảng xếp hạng thế giới. Trong danh sách các tỷ phú Việt Nam, bà Thảo là người giàu thứ hai, sau ông Phạm Nhật Vượng.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tiếp tục góp mặt trong danh sách tỷ phú thế giới năm 2026. Ảnh: VGP

Đứng thứ tư tại Việt Nam là ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, với khối tài sản đạt 2,9 tỷ USD, tăng thêm 500 triệu USD sau một năm. Tỷ phú Trần Đình Long hiện xếp hạng 1.440 thế giới.

Người giàu thứ năm tại Việt Nam là ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank, sở hữu tài sản trị giá 2,5 tỷ USD, tăng thêm nửa tỷ USD so với năm trước, xếp hạng 1.676 thế giới.

Tiếp đến là Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng, người lần đầu xuất hiện trên bảng xếp hạng này, sở hữu khoảng 1,2 tỷ USD, xếp hạng 3.017 thế giới.

Cùng xếp hạng ở vị trí 3.017 thế giới là Chủ tịch Masan Nguyễn Quang Đăng, với tổng tài sản 1,2 tỷ USD, tăng 0,2 tỷ USD so với năm ngoái.