Năm 2026, F88 đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.100 tỷ đồng, tăng 25%

Kế hoạch tăng trưởng hai chữ số trong năm bản lề

Theo kế hoạch trình cổ đông, F88 đặt mục tiêu đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất khoảng 1.133 tỷ đồng trong năm 2026, tăng khoảng 25% so với mức thực hiện năm 2025. Đồng thời, doanh thu dự kiến đạt khoảng 5.462 tỷ đồng, tăng khoảng 42%, phản ánh kỳ vọng tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động trong bối cảnh nhu cầu dịch vụ tài chính của người dân vẫn duy trì ở mức cao.

Ở mảng cho vay – hoạt động cốt lõi của hệ thống – F88 đặt mục tiêu dư nợ cho vay ròng đạt khoảng 7.502 tỷ đồng, tăng hơn 33% so với năm trước. Đây là chỉ tiêu quan trọng cho thấy doanh nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng đáng kể nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ kiểm soát rủi ro và hiệu quả vốn.

Song song với đó, hệ thống mạng lưới dự kiến được mở rộng lên khoảng 1.000 phòng giao dịch trên toàn quốc, tăng nhẹ so với mức 949 điểm hiện hữu. Việc mở rộng mạng lưới được định hướng theo hướng có chọn lọc, tập trung vào các khu vực có tiềm năng thị trường và khả năng sinh lời cao.

Năm 2025, Công ty đã mở rộng mạng lưới tăng 81 PGD so với năm 2024. Việc mở mới PGD được tập trung vào các khu vực tiềm năng cao (loại A và B+), kết hợp với dự án "PGD có lợi nhuận", giúp hơn 95% các PGD trên 1 năm tuổi đạt lãi hoặc hòa vốn.

Thông qua hợp tác chiến lược với VNPost, F88 đã mở rộng tiếp cận tới hơn 10.000 điểm giao dịch, hỗ trợ khách hàng khu vực nông thôn tiếp cận dịch vụ tài chính minh bạch và thuận tiện, đồng thời gia tăng độ phủ tới phân khúc khách hàng phổ thông.

Mục tiêu trọng tâm 2026 của F88 là tiếp tục đẩy mạnh hợp tác chiến lược với VNPost và MB Bank nhằm gia tăng độ phủ thương hiệu và năng lực tiếp cận khách hàng đa kênh.

Tăng trưởng dựa trên hiệu quả vận hành và chuyển đổi số

Theo báo cáo của Ban điều hành, chiến lược kinh doanh năm 2026 không chỉ dựa vào mở rộng quy mô mà còn tập trung nâng cao hiệu quả vận hành thông qua chuyển đổi số và tối ưu mô hình kinh doanh.

Một trong những định hướng quan trọng là tiếp tục phát triển ứng dụng MyF88 như một cổng dịch vụ tài chính đa tiện ích, giúp khách hàng có thể tiếp cận dịch vụ nhanh chóng và thuận tiện hơn. Việc gia tăng tỷ trọng giao dịch trực tuyến và khả năng tự phục vụ của khách hàng được kỳ vọng sẽ giúp giảm áp lực vận hành tại các điểm giao dịch, đồng thời nâng cao năng suất toàn hệ thống.

Năm 2025, F88 ra mắt ứng dụng MyF88 giúp tỷ trọng hợp đồng vay thực hiện trực tuyến chiếm khoảng 30% tổng số lượng hợp đồng toàn hệ thống. Về quy mô khách hàng, hệ thống ghi nhận gần 1,4 triệu khách hàng lũy kế và hơn 6 triệu hợp đồng bảo hiểm đã được phát hành, số lượt giải ngân tăng trưởng ấn tượng 73% so với năm trước. Kết quả này là minh chứng cho sự cải thiện đột phá trong trải nghiệm người dùng trên ứng dụng My F88, với chỉ số hài lòng (NPS) đạt mức cao 75%.

Công nghệ là nền tảng cốt lõi của hoạt động F88 trong năm 2025. Các thành tựu nổi bật khác trong năm như nâng cấp hệ thống LOS phiên bản 3, tích hợp hạ tầng hỗ trợ các sản phẩm mới như vay hạn mức tuần hoàn; xây dựng Lakehouse và nền tảng Business Intelligence (BI) cho phân tích dữ liệu thời gian thực; triển khai Command Center tập trung hóa giám sát các phòng giao dịch (PGD); hoàn tất kết nối hệ thống với các ngân hàng lớn CIMB và MB, tạo nền tảng vững chắc cho mô hình Tài chính nhúng (Embedded Finance) và Đại lý Ngân hàng (Agent Banking), giúp mở rộng quy mô kinh doanh, cải thiện chi phí vốn (COF) và tăng tốc độ xử lý giải ngân.

Bên cạnh đó, năm 2026, F88 cũng dự kiến triển khai các sản phẩm mới như vay hạn mức tuần hoàn và vay thêm, nhằm mở rộng vòng đời khách hàng và gia tăng hiệu quả khai thác tệp khách hàng hiện hữu.

Theo định hướng của doanh nghiệp, việc phát triển các sản phẩm tài chính linh hoạt hơn sẽ giúp F88 đáp ứng tốt hơn nhu cầu tài chính đa dạng của nhóm khách hàng bình dân – phân khúc được xem là còn nhiều dư địa tăng trưởng tại Việt Nam.

Một điểm đáng chú ý trong tài liệu trình Đại hội cổ đông là việc F88 nhấn mạnh chiến lược tăng trưởng dựa trên kỷ luật tài chính và hiệu quả sử dụng vốn (ROE, ROA).

Năm 2025, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm thêm 2,2 điểm % so với 2024, đạt mức thấp kỷ lục nhờ số hóa quy trình và quản trị rủi ro hiệu quả. Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động vượt trội trên thị trường với ROE đạt 34%, ROA đạt 12%, và tỷ lệ xóa sổ ròng (Net Write-off) giảm xuống mức thấp, chỉ bằng khoảng 70% trung bình giai đoạn 2021-2025.

Theo Hội đồng quản trị, trong giai đoạn tới, doanh nghiệp sẽ ưu tiên cải thiện biên lợi nhuận, tối ưu cấu trúc chi phí và kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng. Việc thiết lập khẩu vị rủi ro rõ ràng, cùng với các giới hạn về tăng trưởng tín dụng và đòn bẩy tài chính, được xem là nền tảng để đảm bảo sự cân bằng giữa tăng trưởng và an toàn tài chính.

Cách tiếp cận này cho thấy F88 đang chuyển trọng tâm từ tăng trưởng quy mô sang tăng trưởng dựa trên chất lượng tài sản và hiệu quả vốn, phù hợp với yêu cầu của một doanh nghiệp đang từng bước chuẩn hóa theo tiêu chuẩn của thị trường vốn.

Theo định hướng chiến lược được trình trong tài liệu Đại hội cổ đông, năm 2026 được xác định là năm đầu tiên triển khai kế hoạch phát triển giai đoạn 2026–2030. Trong giai đoạn này, F88 đặt mục tiêu tiếp tục củng cố nền tảng quản trị, công nghệ và hệ thống vận hành, đồng thời xây dựng mô hình tài chính toàn diện phục vụ phân khúc khách hàng bình dân.

Theo đó, các mục tiêu kinh doanh năm 2026 vì vậy không chỉ phản ánh kế hoạch tăng trưởng trong ngắn hạn, mà còn được xem là bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới của doanh nghiệp trên thị trường tài chính và thị trường vốn.