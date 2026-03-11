Tấn công mạng gia tăng, doanh nghiệp đối mặt rủi ro từ "độ trễ phát hiện"

Tấn công mạng: Từ rủi ro kỹ thuật đến rủi ro kinh doanh

Theo báo cáo của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, Việt Nam ghi nhận khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng trong năm 2025. Khảo sát trên hơn 5.300 cơ quan, doanh nghiệp cho thấy 52,30% đơn vị từng ghi nhận tổn hại do tấn công mạng – tăng so với 46,15% của năm trước.

Xu hướng tấn công hiện nay không chỉ dừng ở việc xâm nhập đơn lẻ mà tập trung vào dữ liệu và khả năng gây gián đoạn vận hành, như ransomware, chiếm quyền truy cập hệ thống lõi, khai thác tài khoản đặc quyền hoặc tấn công chuỗi cung ứng.

Theo IBM Security, thời gian trung bình để một tổ chức phát hiện và kiểm soát hoàn toàn một sự cố an ninh mạng có thể lên tới 277 ngày. Khoảng "độ trễ" này là vùng rủi ro tích lũy, nơi thiệt hại âm thầm gia tăng theo từng ngày doanh nghiệp chưa nhận ra mình đang bị xâm nhập.

Hệ quả không chỉ dừng ở chi phí xử lý kỹ thuật, mà còn bao gồm mất doanh thu do gián đoạn dịch vụ, tổn hại uy tín thương hiệu, rủi ro pháp lý – tuân thủ và suy giảm niềm tin từ khách hàng, đối tác.

Khi an ninh mạng trở thành vấn đề quản trị rủi ro

Việc hệ thống số trở thành nền tảng cho giao dịch, vận hành và chuỗi cung ứng khiến an ninh mạng không còn là vấn đề kỹ thuật đơn thuần, mà đã trở thành một cấu phần của quản trị rủi ro doanh nghiệp.

Khi sự cố xảy ra, tổ chức thường gặp ba thách thức lớn: Không xác định nhanh được nguồn khởi phát; Không đánh giá chính xác phạm vi ảnh hưởng; Thiếu thông tin kịp thời để lãnh đạo ra quyết định trong "giờ vàng".

Hệ quả là phản ứng dàn trải, tạm dừng hệ thống diện rộng hoặc xử lý từng điểm riêng lẻ mà chưa kiểm soát được toàn bộ chuỗi tấn công.

Ông Trần Quốc Chính, Tổng Giám đốc CMC Cyber Security nhận định:

"Phần lớn thiệt hại nghiêm trọng không đến từ chính cuộc tấn công, mà đến từ việc doanh nghiệp không nhìn thấy sớm và không kiểm soát được diễn biến trong những giờ đầu. Khi đó, sự cố kỹ thuật rất dễ chuyển thành khủng hoảng vận hành."

Rút ngắn MTTD và MTTR – yếu tố quyết định

Trong bối cảnh đó, câu hỏi chiến lược không còn là "làm sao ngăn chặn mọi cuộc tấn công" – điều gần như không thể – mà là làm sao rút ngắn MTTD (Mean Time to Detect) và MTTR (Mean Time to Respond) xuống mức đủ nhỏ để sự cố không kịp lan rộng.

Các mô hình an ninh mạng hiện đại đang dịch chuyển từ tư duy "phòng thủ thụ động" sang "kiểm soát sự cố chủ động", tập trung vào ba năng lực cốt lõi:

Thứ nhất, phát hiện sớm tại điểm khởi phát (Early-stage Detection): Giám sát hành vi bất thường từ người dùng, thiết bị và hệ thống nghiệp vụ – nơi tín hiệu xâm nhập xuất hiện đầu tiên.

Thứ hai, phân tích và tương quan tập trung (Centralized Correlation & Analysis): Tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn như endpoint, network, hệ thống định danh để tạo bức tranh tổng thể thay vì các cảnh báo rời rạc. Đây là nền tảng của mô hình SOC hiện đại và XDR.

Thứ ba, phản ứng liên tục 24/7 với quy trình chuẩn hóa (Continuous Incident Response): Sự cố không chờ giờ hành chính. Giám sát và ứng phó liên tục giúp rút ngắn thời gian từ phát hiện đến hành động, hạn chế tối đa downtime.

Theo ông Đỗ Văn Thịnh, Giám đốc Trung tâm Điều hành An toàn thông tin – Công ty CMC Cyber Security, doanh nghiệp có thể giảm đáng kể thiệt hại tài chính nếu rút ngắn thời gian phát hiện từ hàng tháng xuống còn vài ngày, thậm chí vài giờ.

"An ninh mạng hiện nay không chỉ là đầu tư công nghệ. Điều doanh nghiệp cần là năng lực vận hành liên tục – nơi sự cố được khoanh vùng nhanh, đánh giá đúng mức độ tác động và hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định kịp thời," ông Thịnh cho biết.

Xu hướng thuê dịch vụ giám sát an ninh mạng 24/7

Việc xây dựng một Trung tâm Vận hành An ninh mạng (SOC) nội bộ đòi hỏi đội ngũ chuyên gia nhiều cấp độ, hạ tầng giám sát tập trung, quy trình chuẩn hóa và khả năng duy trì chi phí vận hành dài hạn.

Do đó, nhiều doanh nghiệp đang chuyển sang mô hình thuê dịch vụ giám sát và ứng phó sự cố chuyên nghiệp (MSSP) nhằm đảm bảo năng lực 24/7 mà không phải đầu tư toàn bộ nguồn lực nội bộ.

Theo ông Trần Quốc Chính, trong quá trình triển khai tại Việt Nam, nhu cầu lớn nhất từ phía doanh nghiệp không chỉ là công cụ, mà là khả năng khoanh vùng nhanh phạm vi ảnh hưởng, đánh giá tác động tới hệ thống nghiệp vụ và hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định ngay trong giai đoạn đầu của sự cố.

An ninh mạng – một phần của năng lực quản trị rủi ro

Khi hệ thống số trở thành nền tảng của giao dịch và vận hành, an ninh mạng không còn là bộ phận kỹ thuật thuần túy mà đã trở thành một phần của năng lực quản trị rủi ro doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể không ngăn chặn được mọi cuộc tấn công. Nhưng việc rút ngắn độ trễ phát hiện và nâng cao năng lực kiểm soát sự cố sẽ quyết định mức độ thiệt hại và khả năng duy trì tính liên tục vận hành trong môi trường rủi ro ngày càng phức tạp.

