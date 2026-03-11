Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Em vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm gì tại Vingroup để trở thành tỷ phú USD?

11-03-2026 - 07:45 AM | Doanh nghiệp

Em vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm gì tại Vingroup để trở thành tỷ phú USD?

Gắn bó với Vingroup từ những ngày đầu, bà Phạm Thúy Hằng hiện giữ vị trí Phó Chủ tịch và nắm giữ lượng lớn cổ phiếu VIC, nền tảng hình thành khối tài sản tỷ USD.

Bà Phạm Thúy Hằng, em vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup, lần đầu xuất hiện trong danh sách tỷ phú USD của Forbes đầu năm 2026. Theo cập nhật của Forbes, bà Hằng sở hữu tài sản ước tính khoảng 2,1 tỷ USD. Nguồn tài sản chính của bà đến từ lượng cổ phiếu lớn tại Vingroup.

Em vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm gì tại Vingroup để trở thành tỷ phú USD?- Ảnh 1.

Bà Phạm Thúy Hằng - em vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ảnh: Vingroup

Theo dữ liệu tính đến cuối năm 2025, bà Hằng sở hữu khoảng 228,3 triệu cổ phiếu VIC, tương đương gần 3% vốn điều lệ Vingroup. Đà tăng của cổ phiếu VIC trong năm ngoái đã nâng giá trị lượng cổ phần của bà Hằng, đưa bà vào nhóm những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Sinh năm 1974, bà Hằng tốt nghiệp cử nhân Nga văn tại Đại học Hà Nội. Trước khi tham gia điều hành Vingroup, bà từng là cổ đông của Technocom, doanh nghiệp do ông Phạm Nhật Vượng sáng lập tại Ukraine cuối thập niên 1990.

Bà Phạm Thúy Hằng tham gia Technocom từ năm 1998, giai đoạn doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm tại Ukraine. Khi các nhà sáng lập bắt đầu mở rộng hoạt động về Việt Nam, bà tiếp tục tham gia vào hệ thống doanh nghiệp tiền thân của Vingroup.

Từ năm 2001 đến tháng 11/2011, bà là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vincom. Sau quá trình tái cấu trúc và hợp nhất các pháp nhân trong hệ sinh thái, Vincom và Vinpearl hợp nhất thành Vingroup. Từ 15/11/2011, bà Hằng được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup và giữ vị trí này đến nay.

Trong nhiều năm qua, Vingroup phát triển thành tập đoàn đa ngành với các lĩnh vực như bất động sản, bán lẻ, công nghiệp và công nghệ, trong đó có hãng xe điện VinFast. Ở vị trí Phó Chủ tịch, bà Phạm Thúy Hằng thuộc nhóm lãnh đạo cấp cao tham gia định hướng chiến lược của tập đoàn.

Ngoài bà Hằng, danh sách tỷ phú USD của Forbes năm nay còn có thêm hai gương mặt mới đến từ Việt Nam là bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup  - vợ ông Phạm Nhật Vượng, và ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank.

Như vậy, Việt Nam hiện có 8 tỷ phú USD trong bảng xếp hạng của Forbes, gồm ông Phạm Nhật Vượng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Trần Đình Long, ông Hồ Hùng Anh, ông Nguyễn Đăng Quang, bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng và ông Ngô Chí Dũng – mức cao nhất từ trước đến nay.


Theo Hồng Thảo

