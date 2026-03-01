Chủ tịch HĐQT Petrolimex hứa: Có thể hy sinh lợi nhuận để nhập thêm xăng dầu cung cấp cho thị trường

Ông Phạm Văn Thanh phát biểu (Ảnh: Petrolimex)

Ngày 9/3, các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 10 Thành phố Hồ Chí Minh đã có các buổi tiếp xúc cử tri tại Phường Thới An và Phường Tân Thới Hiệp để gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của cử tri địa phương.

Ông Phạm Văn Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex); Ủy viên Hội đồng tư vấn về kinh tế của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam – đã tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ quan tâm đến tình hình giá xăng dầu đang tăng cao, đề nghị các ứng cử viên đưa ra giải pháp bình ổn thị trường và đảm bảo nguồn cung năng lượng. Trả lời câu hỏi của cử tri, ông Phạm Văn Thanh cho rằng biến động giá xăng dầu hiện nay chịu tác động mạnh từ tình hình thế giới, đặc biệt là những căng thẳng và xung đột tại khu vực Trung Đông.

Bên cạnh đó, Iran đóng cửa eo biển Hormuz làm cho nguồn cung xăng dầu toàn cầu bị ảnh hưởng mạnh, bởi đây là tuyến vận chuyển năng lượng trọng yếu với khoảng 20% lượng dầu và khí hóa lỏng của thế giới. Nguy cơ gián đoạn nguồn cung này đã đẩy giá dầu thế giới tăng cao và nhanh chóng tác động đến thị trường trong nước.

Ở thị trường trong nước, nguồn cung từ hai nhà máy lọc dầu trong nước là Dung Quất (Bình Sơn) và Nghi Sơn cũng chịu tác động nhất định từ biến động của thị trường năng lượng quốc tế, do phần lớn dầu thô đầu vào vẫn phải nhập khẩu. Vì vậy, dù đã có hai nhà máy lọc dầu trong nước, nguồn cung xăng dầu vẫn chịu ảnh hưởng nhất định từ biến động của thị trường dầu thô toàn cầu.

Theo ông Phạm Văn Thanh, để đảm bảo nguồn cung xăng dầu, thời gian qua Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đã kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sử dụng Quỹ bình ổn giá để ổn định thị trường, đồng thời xem xét điều chỉnh thuế nhập khẩu xăng dầu đối với một số mặt hàng và nguyên liệu đầu vào.

Về giải pháp lâu dài, ông Phạm Văn Thanh cho biết sẽ kiến nghị Chính phủ đa dạng hóa nguồn cung, đồng thời xây dựng các chính sách điều hành linh hoạt để ứng phó với biến động của thị trường năng lượng toàn cầu.

Ông Phạm Văn Thanh cho biết trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động, nguồn cung xăng dầu có thời điểm bị hạn chế, nhu cầu mua xăng dầu của người dân và doanh nghiệp có xu hướng tập trung nhiều tại hệ thống cửa hàng của Petrolimex.

Trước tình hình đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã chủ động điều hành nguồn hàng, cung ứng ổn định cho thị trường, không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung, đặc biệt tại hai đô thị lớn là Hà Nội và TP.HCM.

“Tôi xin hứa với cử tri có mặt tại hội trường, trong thời gian tới Petrolimex có thể hy sinh lợi nhuận để nhập thêm xăng dầu nhằm kịp thời cung cấp cho thị trường, đặc biệt đối với hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM" , ông Phạm Văn Thanh khẳng định.

Ngoài các giải pháp về nguồn cung, ông Phạm Văn Thanh cũng nhấn mạnh cần tăng cường quản trị chuỗi cung ứng, ứng dụng dữ liệu và công nghệ để nâng cao tính minh bạch trong điều hành thị trường, dự báo sớm biến động, kiểm soát chi phí trung gian và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng gây bất ổn thị trường.