Gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty mới vốn hơn 43.000 tỷ, có mảng thăm dò dư luận

Việc thành lập GSM VN Holding có thể là bước chuẩn bị cho khả năng niêm yết của GSM trong tương lai.

Theo Nikkei Asia, đại diện công ty cho biết nếu lên sàn, mảng gọi xe và taxi có thể được định giá 20 tỷ USD.

“Ở giai đoạn này, các đơn vị tư vấn của chúng tôi đang tiến hành định giá”, đại diện GSM cho biết. “Mức định giá cuối cùng sẽ phụ thuộc nhiều vào thời điểm và điều kiện thị trường khi niêm yết”.

Trước đó, ngày 28/02/2026, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM công bố chính thức hoàn tất việc nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Green Future (GF).

Cùng với việc tích hợp các dịch vụ của VinBus và VinDT trước đó, Xanh SM trở thành nhà cung cấp giải pháp giao thông vận tải có dịch vụ đa dạng nhất Việt Nam, từ taxi, xe ôm công nghệ, xe buýt, giao hàng, đến kinh doanh cho thuê, mua bán xe và đào tạo lái xe cho toàn thị trường.﻿

Được thành lập từ năm 2023, GSM đã có những bước tiến thần tốc trong gần 3 năm qua, trở thành “kỳ lân công nghệ” mới và vươn lên nắm giữ hơn 50% thị phần gọi xe công nghệ tại Việt Nam, theo thống kê của công ty nghiên cứu thị trường độc lập Mordor Intelligence. Ngoài Việt Nam, GSM hiện đang hoạt động tại 3 thị trường quốc tế là Indonesia, Philippines và Lào, dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng tới các thị trường khác trong năm nay.

Green Future (GF) được thành lập vào năm 2024, hiện là công ty nắm giữ thị phần số một Việt Nam ở mảng cho thuê xe và kinh doanh xe ô tô điện đã qua sử dụng. Với các dịch vụ linh hoạt và chi phí hợp lý, GF mang đến cho người dân và các doanh nghiệp cơ hội tiếp cận, sở hữu và sử dụng xe điện một cách dễ dàng, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống, hình thành thói quen di chuyển văn minh, đóng góp vào việc giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Trước khi sáp nhập GF, GSM đã tích hợp các dịch vụ đào tạo và sát hạch giấy phép lái xe của VinDT, dịch vụ di chuyển bằng xe buýt điện hoặc xe điện học đường (School Bus) của VinBus vào hệ sinh thái Xanh SM. Hiện Xanh SM là thương hiệu cung cấp giải pháp vận tải và giao thông xanh quy mô và đa dạng bậc nhất Việt Nam và khu vực, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc cách mạng di chuyển điện hóa trên toàn cầu.