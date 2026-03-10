Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bất chấp thị trường lên hay xuống, một cổ phiếu âm thầm tăng trần 15 phiên liên tiếp, thị giá nhân 3

10-03-2026 - 15:37 PM | Doanh nghiệp

Thống kê từ dữ liệu giao dịch cho thấy cổ phiếu HRC vừa hoàn tất phiên tăng trần thứ 15 liên tiếp, đẩy thị giá tăng hơn 170% chỉ trong vòng một tháng qua.

Bất chấp thị trường lên hay xuống, một cổ phiếu âm thầm tăng trần 15 phiên liên tiếp, thị giá nhân 3- Ảnh 1.

Theo bảng điện ngày 10/3, mã HRC của Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình tiếp tục đóng cửa tại mức kịch trần 77.400 đồng.

Tính từ phiên 11/2, cổ phiếu này đã duy trì chuỗi 15 phiên tăng kịch biên độ trên sàn HOSE. So với mức giá 28.450 đồng hồi đầu tháng 2, thị giá HRC đã tăng 172%.

Bất chấp thị trường lên hay xuống, một cổ phiếu âm thầm tăng trần 15 phiên liên tiếp, thị giá nhân 3- Ảnh 2.

Biến động giá kéo quy mô vốn hóa của doanh nghiệp từ mức 859 tỷ đồng lên hơn 2.337 tỷ đồng. Khối lượng khớp lệnh trong suốt giai đoạn tăng giá đa phần duy trì ở mức thấp, trung bình chưa tới 50.000 đơn vị mỗi phiên.

Giải trình về chuỗi tăng giá kéo dài, ban lãnh đạo Cao su Hòa Bình cho biết diễn biến này phát sinh từ cung cầu thị trường. Doanh nghiệp khẳng định không có tác động nào lên giá cổ phiếu và tình hình hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường.

Về bối cảnh chung, giới đầu tư nhận định dòng tiền tìm đến HRC chủ yếu dựa trên kỳ vọng thoái vốn Nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR). Pháp nhân này hiện chi phối hơn 55% vốn tại HRC và đang nằm trong lộ trình cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu.

Bất chấp thị trường lên hay xuống, một cổ phiếu âm thầm tăng trần 15 phiên liên tiếp, thị giá nhân 3- Ảnh 3.

Về các chỉ tiêu tài chính, báo cáo năm 2025 của Cao su Hòa Bình ghi nhận doanh thu 244 tỷ đồng, đi kèm mức lợi nhuận sau thuế 35 tỷ đồng.

Tổng tài sản đến cuối năm đạt gần 860 tỷ đồng. Công ty duy trì cơ cấu tài chính với 230 tỷ đồng nợ phải trả và 628 tỷ đồng vốn chủ sở hữu.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

