Lộ diện 10 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, đâu là rủi ro đáng lo ngại nhất trong năm 2026?

Vietnam Report vừa công bố Bảng xếp hạng FAST500 - Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2026.

Theo báo cáo, tốc độ tăng trưởng kép bình quân hàng năm về doanh thu trung bình của các doanh nghiệp giai đoạn 2021-2024 đã ghi nhận dấu hiệu phục hồi nhẹ, đạt mức 23,5%.

Xét theo khu vực kinh tế, khu vực tư nhân tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt với mức tăng trưởng trung bình cao nhất đạt 24,1%.

Đáng chú ý, khu vực Nhà nước đạt mức 23,7%, tăng 6,2 điểm phần trăm so với năm trước, phần nào cho thấy những chuyển biến tích cực trong hiệu quả hoạt động gắn với quá trình tái cơ cấu.

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ghi nhận mức tăng trưởng trung bình đạt 20,9%, cho thấy xu hướng phục hồi trong bối cảnh chịu biến động của dòng vốn quốc tế.

Dù đà phục hồi hiện hữu, diễn biến thực tế lại cho thấy quá trình phân hóa ngày càng rõ nét giữa các nhóm doanh nghiệp. Tỷ lệ đạt và vượt kế hoạch của các doanh nghiệp trong năm qua duy trì ở mức 63,0%, song tỷ lệ doanh nghiệp không đạt được mục tiêu đề ra đã tăng lên ở cả hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận so với năm 2024.

Quá trình sàng lọc diễn ra trên thị trường trong năm qua khi có 297,5 nghìn doanh nghiệp gia nhập và quay lại hoạt động, nhưng đồng thời hơn 227,2 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng gần 15% so với năm 2024.

Sự khác biệt về kết quả kinh doanh cũng dẫn đến dự báo phân tán về tăng trưởng GDP năm 2026. Cụ thể, 22,9% doanh nghiệp dự báo mức tăng trưởng dưới 7,5%, trong khi 20,0% tin rằng nền kinh tế có thể đạt mức tăng trưởng từ 10% trở lên.

Căng thẳng thương mại và biến động địa chính trị không còn là cú sốc bất ngờ mà đã trở thành tham số mặc định trong tính toán chiến lược hoạt động. Khảo sát ghi nhận 74,1% số doanh nghiệp đánh giá đây là thách thức lớn nhất có thể làm chệch hướng tăng trưởng trong năm 2026. Thách thức lớn thứ hai là b iến động giá năng lượng và nguyên vật liệu đầu vào với 70,4% số doanh nghiệp bình chọn.

Sự kết hợp giữa bất ổn địa chính trị và biến động giá đầu vào làm gia tăng tính bất định trong hoạch định kế hoạch kinh doanh. Bên cạnh đó, khoảng một phần ba doanh nghiệp cho biết áp lực pháp lý và yêu cầu tuân thủ các quy định mới là một thách thức đáng kể.

Trước những thay đổi của bối cảnh, 64,3% số doanh nghiệp cho rằng tăng trưởng ổn định và tối ưu hiệu quả là mục tiêu then chốt trong năm 2026. Năng lực lãnh đạo và quản trị được đánh giá là lợi thế nổi trội nhất tạo nền tảng cho tăng trưởng, với 44,4% số doanh nghiệp bình chọn.

Quá trình này ngày càng gắn chặt với năng lực ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI).

Tài chính - Ngân hàng được xem là lĩnh vực chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất, với 40,7% số doanh nghiệp nhận định AI sẽ tạo ra tác động đáng kể và 19,4% cho rằng công nghệ này có thể làm thay đổi căn bản mô hình kinh doanh.

Trái lại, đối với lĩnh vực Bất động sản - Xây dựng - Vật liệu xây dựng, tỷ lệ doanh nghiệp dự báo AI chưa tạo ra tác động rõ rệt trong vòng một năm tới ở mức cao là 40,9%. Nguyên nhân chính là do đặc thù dữ liệu phân tán, chưa chuẩn hóa khiến việc tích hợp AI khó mang lại thay đổi nhanh trong ngắn hạn.