Một doanh nghiệp bảo hiểm lớn báo lãi hơn 400 tỷ vừa thông báo chấm dứt hoạt động 23 công ty thành viên

Theo An ninh Thủ đô, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC – mã chứng khoán: MIG) vừa chấm dứt hoạt động của 23 công ty thành viên trực thuộc tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Thông tin này đã được Bộ Tài chính Việt Nam ghi nhận chính thức.

Theo văn bản của Bộ Tài chính, cơ quan này đã tiếp nhận Công văn số 875/2026/MIC-HO ngày 2/2/2026 và Công văn số 985/2025/CV-MIC ngày 13/2/2026 do MIC gửi, báo cáo về việc chấm dứt hoạt động các công ty thành viên. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính ghi nhận việc dừng hoạt động của 23 đơn vị trực thuộc và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội

Bộ Tài chính cũng yêu cầu MIC đảm bảo việc chấm dứt hoạt động các công ty thành viên không ảnh hưởng đến các nghĩa vụ hiện tại với Nhà nước, quyền lợi của bên mua bảo hiểm và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời, tổng công ty phải chịu trách nhiệm toàn diện đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Danh sách 23 công ty thành viên chấm dứt hoạt động

Theo công bố của MIC, các đơn vị dừng hoạt động gồm:

Công ty Bảo hiểm MIC Bắc Giang

Công ty Bảo hiểm MIC Bình Thuận

Công ty Bảo hiểm MIC Cà Mau

Công ty Bảo hiểm MIC Gia Lai

Công ty Bảo hiểm MIC Hà Tĩnh

Công ty Bảo hiểm MIC Hải Dương

Công ty Bảo hiểm MIC Hòa Bình

Công ty Bảo hiểm MIC Huế

Công ty Bảo hiểm MIC Kiên Giang

Công ty Bảo hiểm MIC Long An

Công ty Bảo hiểm MIC Bình Dương

Công ty Bảo hiểm MIC Nam Định

Công ty Bảo hiểm MIC Phú Mỹ

Công ty Bảo hiểm MIC Phú Yên

Công ty Bảo hiểm MIC Quảng Bình

Công ty Bảo hiểm MIC Quảng Nam

Công ty Bảo hiểm MIC Quảng Ngãi

Công ty Bảo hiểm MIC Sơn La

Công ty Bảo hiểm MIC Thái Bình

Công ty Bảo hiểm MIC Thành An (Hà Nội)

Công ty Bảo hiểm MIC Thủ Đô (Hà Nội)

Công ty Bảo hiểm MIC Vĩnh Phúc

Công ty Bảo hiểm MIC Yên Bái

Ảnh minh họa

Tình hình kinh doanh của MIC năm 2025

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của MIC có 70 công ty thành viên trên cả nước với 1.763 nhân viên (theo Tạp chí Doanh nhân Việt Nam).

Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 409 tỷ đồng, tăng 32,6% so với năm 2024. Tuy nhiên, riêng quý IV/2025 lợi nhuận chỉ đạt 23 tỷ đồng, giảm 76,7% so với cùng kỳ, chủ yếu do lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của MIC đạt 11.274 tỷ đồng, tăng 14,6% so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 330 tỷ đồng xuống còn 227 tỷ đồng, tương đương giảm khoảng 31%.

Danh mục đầu tư tài chính của doanh nghiệp cũng có sự thay đổi khi không còn khoản đầu tư tài chính dài hạn (so với 150 tỷ đồng cuối năm 2024). Trong khi đó, đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 5.093 tỷ đồng, tăng 23,8%.

Khoản đầu tư này chủ yếu gồm 3.893 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn từ 6 tháng đến 1 năm, với lãi suất dao động 4,1–7,8%/năm. Ngoài ra, MIC còn ủy thác đầu tư 1.200 tỷ đồng với kỳ hạn một năm.

Việc chấm dứt hoạt động 23 công ty thành viên được cho là một phần trong quá trình tái cấu trúc hệ thống hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm này.