Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hộ kinh doanh cần lưu ý gì về hoá đơn điện tử?

10-03-2026 - 11:12 AM | Doanh nghiệp

(NLĐO)- Nghị định 68 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 5-3 đã nêu các quy định về sử dụng hoá đơn điện tử.

Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết Nghị định 68 của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, đã có quy định về sử dụng hóa đơn điện tử.

- Ảnh 1.

Hộ kinh doanh cần lưu ý gì về hóa đơn điện tử?

Theo đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu tính thuế giá trị gia tăng hằng năm từ 1 tỉ đồng trở lên thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu tính thuế giá trị gia tăng năm trên 500 triệu đồng và dưới 1 tỉ đồng không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Trường hợp đáp ứng điều kiện và có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Nếu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì thực hiện khai và nộp thuế trước khi được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Theo cơ quan thuế, quy định này góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng thông qua việc cung cấp chứng từ giao dịch rõ ràng, thuận tiện cho việc tra cứu và đối chiếu khi cần thiết.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, luật sư Bạch Diệu Ái, Giám đốc Công ty Luật TNHH Viba (VIBALAW), cho rằng khi áp dụng nghị định mới là Nghị định 68, hộ kinh doanh dễ gặp phải những sai sót về kê khai và nộp thuế như chậm nộp hồ sơ khai thuế, khai sai doanh thu, áp sai tỉ lệ thuế, chậm đăng ký thuế; Vi phạm về hóa đơn như không sử hóa đơn từ máy tính tiền, không lập hóa đơn, lập hóa đơn sai thời điểm, sử dụng hóa đơn trái pháp luật, lập khống hóa đơn…

Do đó, để hạn chế rủi ro khi cơ quan thuế kiểm tra, luật sư Bạch Diệu Ái khuyến nghị hộ kinh doanh lưu ý ghi chép doanh thu thường xuyên và đầy đủ; lưu giữ hóa đơn, chứng từ hợp lệ; phân biệt rõ chi phí kinh doanh và chi tiêu cá nhân bao gồm việc tách bạch tài khoản ngân hàng của hộ kinh doanh và tài khoản ngân hàng của cá nhân; lưu trữ hồ sơ kế toán.

"Việc chuẩn hóa sổ sách không chỉ giúp tuân thủ pháp luật mà còn giúp hộ kinh doanh quản lý hiệu quả hoạt động tài chính của mình"- luật sư cho hay.

Theo Minh Chiến

nld.com.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lãnh đạo UBCKNN: Luật quy định công bố tài liệu ĐHĐCĐ trước 21 ngày, nhưng nhiều DN đối phó bằng tài liệu chắp vá

Lãnh đạo UBCKNN: Luật quy định công bố tài liệu ĐHĐCĐ trước 21 ngày, nhưng nhiều DN đối phó bằng tài liệu chắp vá Nổi bật

Việt Nam chính thức vượt Mỹ, Trung Quốc, Singapore và gấp đôi Nhật Bản, Hàn Quốc ở một bảng xếp hạng ít ai ngờ

Việt Nam chính thức vượt Mỹ, Trung Quốc, Singapore và gấp đôi Nhật Bản, Hàn Quốc ở một bảng xếp hạng ít ai ngờ Nổi bật

Petrovietnam kiến nghị Chính phủ dừng xuất khẩu dầu thô để ưu tiên thị trường trong nước

Petrovietnam kiến nghị Chính phủ dừng xuất khẩu dầu thô để ưu tiên thị trường trong nước

10:52 , 10/03/2026
Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương: "Đại hội đồng cổ đông không chỉ là nghĩa vụ cần hoàn thành, mà là cơ hội để xây dựng lòng tin và truyền tải tầm nhìn"

Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương: "Đại hội đồng cổ đông không chỉ là nghĩa vụ cần hoàn thành, mà là cơ hội để xây dựng lòng tin và truyền tải tầm nhìn"

09:36 , 10/03/2026
Đại diện Cục Hàng không Việt Nam: Chiến sự Trung Đông khiến giá nhiên liệu JetA1 tăng gấp 3 lần, chi phí các hãng hàng không sẽ đội lên 60-70%

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam: Chiến sự Trung Đông khiến giá nhiên liệu JetA1 tăng gấp 3 lần, chi phí các hãng hàng không sẽ đội lên 60-70%

08:39 , 10/03/2026
Lãnh đạo nhiều doanh nghiệp bị bán giải chấp cổ phiếu

Lãnh đạo nhiều doanh nghiệp bị bán giải chấp cổ phiếu

07:12 , 10/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên