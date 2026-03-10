Lãnh đạo UBCKNN: Luật quy định công bố tài liệu ĐHĐCĐ trước 21 ngày, nhưng nhiều DN đối phó bằng tài liệu chắp vá

Mùa Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2026 của các doanh nghiệp niêm yết đang đến gần trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử để nâng hạng.

ĐHĐCĐ không chỉ là thủ tục pháp lý tuân thủ định kỳ, mà đã thực sự trở thành “thước đo niềm tin” của dòng vốn ngoại. Tuy nhiên, câu chuyện về việc công bố tài liệu trước thềm đại hội vẫn đang là vấn đề cần lưu ý.

Mốc 21 ngày: Còn nhiều sự đối phó

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và các quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng, doanh nghiệp có nghĩa vụ gửi thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ cho cổ đông chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc. Đây được xem là khoảng thời gian tối thiểu để cổ đông có thể tiếp cận, phân tích số liệu tài chính, chiến lược kinh doanh và đưa ra quyết định biểu quyết.

Tuy nhiên, vẫn còn khoảng cách giữa quy định trên giấy và thực tiễn triển khai. Chia sẻ tại Diễn đàn Mùa ĐHĐCĐ 2026 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch chứng khoán Nhà nước và Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) tổ chức, ông Lê Trung Hải – Phó ban giám sát công ty đại chúng, UBCKNN đã chỉ ra thực trạng đáng quan ngại: "Dù luật đã quy định mốc 21 ngày, nhưng thực tế triển khai tại nhiều doanh nghiệp vẫn còn nhiều bất cập".

Theo đó, nhiều doanh nghiệp niêm yết dù thực hiện công bố thông báo trước 21 ngày nhưng tài liệu đính kèm lại vô cùng sơ sài. Với tình trạng thông tin chắp vá, không đầy đủ, các doanh nghiệp sau đó tiếp tục đưa ra các thông báo "sửa đổi, bổ sung" tài liệu ngay sát ngày diễn ra đại hội.

Hệ lụy của việc này là cổ đông hoàn toàn không có đủ thời gian thực tế để nghiên cứu tài liệu. Khi các báo cáo quan trọng như định hướng chiến lược 3-5 năm, báo cáo phát triển bền vững (ESG), hay phương án phân phối lợi nhuận chỉ được gửi đến tay nhà đầu tư một cách vội vã, quyền lợi cốt lõi của cổ đông đã bị xem nhẹ. Điều này đi ngược lại với tinh thần minh bạch và làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng của kỳ đại hội.

Ông Lê Trung Hải nhấn mạnh các doanh nghiệp cần phải thay đổi thái độ và quan điểm này. Việc cung cấp tài liệu phải đảm bảo đủ thời gian thực tế để cổ đông nghiên cứu, không phải chỉ làm cho đúng thủ tục.

28 ngày: Nâng chuẩn minh bạch

Để giải quyết bài toán niềm tin và đón đầu dòng vốn từ các định chế tài chính quốc tế có tiêu chuẩn khắt khe, giới chuyên gia cho rằng doanh nghiệp Việt Nam cần bước ra khỏi "vùng an toàn" của sự tuân thủ tối thiểu.

Việc “nâng chuẩn” đã được cụ thể hóa trong Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam (VNCG Code) ấn bản năm 2026 vừa được ban hành, xây dựng trên nền tảng chuẩn mực của G20/OECD và Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN (ACGS). Đáng chú ý, tại Nguyên tắc 8.2.2 của VNCG Code 2026, thời hạn công bố thông tin đã được nâng chuẩn: Doanh nghiệp cần gửi kèm tài liệu dự thảo và phiếu biểu quyết ít nhất 28 ngày trước ngày họp.

Đứng từ góc độ tổ chức đánh giá quản trị, ông Phan Lê Thành Long – Tổng Giám đốc VIOD khẳng định mốc 28 ngày mang lại những lợi ích lớn hơn cho doanh nghiệp. Thứ nhất, về mặt điểm số, khi tham gia kỳ đánh giá Thẻ điểm Quản trị khu vực ASEAN (ACGS), việc công bố tài liệu trước 28 ngày không chỉ giúp doanh nghiệp đạt điểm tối đa ở tiêu chí này mà còn mang lại điểm thưởng (bonus points).

Ông Phan Lê Thành Long – Tổng Giám đốc VIOD

Thứ hai, và quan trọng hơn, việc chủ động nới rộng thời gian tiếp cận thông tin thêm 1 tuần so với luật định gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ đến thị trường. Nó chứng minh Hội đồng Quản trị thực sự cam kết về chất lượng, coi trọng quyền bình đẳng của mọi cổ đông và sẵn sàng cho một cuộc đối thoại cởi mở, thực chất.

“Danh tiếng và niềm tin không phải là khẩu hiệu, mà được xây dựng trên những gì nhà đầu tư có thể nhìn thấy, kiểm chứng và cảm nhận được thông qua tính nhất quán trong minh bạch thông tin,” báo cáo của cơ quan quản lý nhấn mạnh.

ĐHĐCĐ - Chìa khóa mở cửa thị trường vốn chất lượng cao

Năm 2026 được xác định là năm bản lề khi thị trường chứng khoán Việt Nam tiến gần hơn với mốc nâng hạng lên thị trường mới nổi (Emerging Market) theo chuẩn MSCI. Các quỹ đầu tư quốc tế khi giải ngân không chỉ nhìn vào các chỉ số tài chính, mà họ đặc biệt quan sát cách thức doanh nghiệp vận hành và quản trị.

Một kỳ ĐHĐCĐ mà tài liệu được chuẩn bị công phu, công bố trước 28 ngày, bao gồm đầy đủ các thông tin chiến lược như Báo cáo phát triển bền vững (ESG), cơ chế quản trị rủi ro mới, chính sách thù lao minh bạch gắn với hiệu quả dài hạn... chính là một bản "hồ sơ năng lực" hoàn hảo nhất. Ngược lại, nếu doanh nghiệp vẫn làm theo cách công bố tài liệu sát nút mốc 21 ngày chỉ để hoàn thành nghĩa vụ pháp lý, họ sẽ tự đào thải mình khỏi danh mục của các dòng vốn chất lượng cao.

Như thông điệp của lãnh đạo UBCKNN, quản trị công ty không nên chỉ là yêu cầu bắt buộc, mà phải là chiến lược phát triển dài hạn.