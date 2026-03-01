Ngày 2/3, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 (mã L40) báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Theo phương án phát hành, L40 dự kiến phát hành gần 13 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành 120%. Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:12, tương ứng, cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được hưởng 10 quyền, mỗi cổ đông sở hữu 10 quyền sẽ nhận thêm 12 cổ phần.

Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán của L40.

Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2026, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.﻿

Nếu phát hành thành công, dự kiến vốn điều lệ của L40 sẽ tăng thêm 129,6 tỷ đồng, lên mức 237,6 tỷ đồng.﻿

Trước đó, trong năm 2025, L40 đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/cổ phiếu và trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 1:2.﻿

L40 là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực xây dựng các công trình Thủy lợi, Công nghiệp và Dân dụng tại Việt Nam.﻿ Hiện nay, doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, bất động sản, khai khoáng.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, L40 ghi nhận doanh thu thuần đạt ﻿gần 263 tỷ đồng, tăng 3% và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 349 tỷ đồng, gấp 6,5 lần năm 2024. Nguyên nhân lợi nhuận công ty tăng cao đến từ khoản lãi do mua rẻ gần 310 tỷ đồng.

Tại cuối năm 2025, L40 có 14 nhân viên. Như vậy, trung bình mỗi nhân viên mang về cho L40 lợi nhuận trước thuế khoảng 24,94 tỷ đồng/người, là doanh nghiệp có chỉ số này cao thứ 3 chỉ sau VEFAC (132 tỷ đồng/người) và VIX (78,1 tỷ đồng/người), vượt xa các doanh nghiệp tên tuổi như chứng khoán TCBS, Khang Điền, PV GAS, Vincom Retail...

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu L40 có giá 61.500 đồng/cp, vốn hóa doanh nghiệp ở mức 664 tỷ đồng.﻿