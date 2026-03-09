Phát Đạt (PDR) muốn "nhảy vào" đất vàng 14ha của Đại học Bách khoa sau di dời: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chính thức lên tiếng

Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) tại địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng - Ảnh: VGP/Lê Nguyễn

Chiều 9/3, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã cung cấp thông tin chính thức liên quan đến chủ trương nghiên cứu di dời Trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM. Vấn đề được quan tâm là định hướng sử dụng khu đất hiện hữu tại số 268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng.

Phía cơ quan quản lý khẳng định, đến thời điểm hiện nay chưa có quyết định cụ thể về phương án sử dụng khu đất này. Thành phố hoàn toàn chưa có chủ trương giao khu đất trên cho bất kỳ doanh nghiệp nào để thực hiện các dự án bất động sản thương mại.

Hiện tại, các sở ngành mới đang trong giai đoạn được giao nhiệm vụ nghiên cứu phương án sử dụng đất sao cho phù hợp với quy hoạch và nhu cầu phát triển chung của thành phố.

Quỹ đất 40 ha sẵn sàng cho việc di dời

Về kế hoạch di dời cơ sở vật chất, thành phố cho biết đây không phải là định hướng mới phát sinh. Việc tập trung các cơ sở đào tạo về Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM nhằm hình thành trung tâm nghiên cứu khoa học hiện đại đã được lên kế hoạch từ trước. Trong giai đoạn trước, tiến độ thực hiện gặp vướng mắc do quỹ đất và hạ tầng chưa đáp ứng đủ yêu cầu thực tế.

Đến nay, Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM đã bố trí quỹ đất quy mô gần 40 ha dành riêng cho Trường Đại học Bách khoa. Khu vực này hiện đã được đầu tư hệ thống hạ tầng tương đối đồng bộ. Yếu tố này là điều kiện cơ sở quan trọng để tiếp tục nghiên cứu phương án mở rộng quy mô đào tạo của nhà trường trong thời gian tới.

Giảm tải áp lực hạ tầng nội đô

Việc nghiên cứu di dời cơ sở Trường Đại học Bách khoa là một nội dung cụ thể nằm trong lộ trình quy hoạch đô thị chung của thành phố. Phương án này tuân thủ Kết luận số 316-KL/TU ban hành ngày 25/02/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc di dời, mở rộng các cơ sở giáo dục và y tế ra khỏi khu vực nội thành.

Mục tiêu trọng tâm của đề án là giảm áp lực dân số, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực trung tâm và tổ chức lại không gian đô thị theo hướng bền vững.

Theo quy định pháp luật hiện hành, việc điều chỉnh, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đại học quy mô lớn thuộc hệ thống đại học quốc gia sẽ do Chính phủ và Thủ tướng xem xét, quyết định.

Sắp tới, Sở Tài chính TPHCM sẽ đóng vai trò chủ trì, phối hợp với Đại học Quốc gia TPHCM, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính cùng các cơ quan liên quan để hoàn thiện đề án. Quá trình xây dựng phương án sử dụng quỹ đất sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ quy hoạch đã được phê duyệt và hướng tới lợi ích phát triển chung của cộng đồng.

Thông tin phản hồi từ cơ quan quản lý TPHCM được đưa ra trong bối cảnh Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) vừa có văn bản gửi UBND thành phố kiến nghị tham gia vào quá trình này. Cụ thể, doanh nghiệp đề xuất tự chi trả chi phí khảo sát, lập hồ sơ thiết kế và báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án xây dựng cơ sở mới của Trường Đại học Bách khoa tại phường Đông Hòa. Đồng thời, công ty cũng xin chủ trương nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch khu đất 14,2 ha hiện hữu tại số 268 Lý Thường Kiệt sau khi nhà trường di dời. Cơ sở của đề xuất dựa trên thực trạng Trường Đại học Bách khoa hiện có hơn 25.000 sinh viên và hơn 1.000 cán bộ giảng viên, khiến cơ sở nội đô cần nâng cấp mở rộng. Việc dời về Làng Đại học Thủ Đức sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giáo dục và giảm áp lực giao thông trung tâm, bám sát định hướng của Thường trực Thành ủy TPHCM. Theo chủ trương chung, quỹ đất sau di dời sẽ được nghiên cứu khai thác lại theo quy hoạch, trong đó có tính đến phương án phát triển nhà ở xã hội.