Cổ đông lớn của SJ Group tiếp tục bán ra hơn 13 triệu cổ phiếu SJS

09-03-2026 - 19:25 PM | Doanh nghiệp

Cổ đông lớn của SJ Group tiếp tục bán ra hơn 13 triệu cổ phiếu SJS

Đầu tư An Phát vừa tiếp tục bán ra hơn 13,3 triệu cổ phiếu SJS nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 26,86% vốn tại SJ Group.

Mới đây, Công ty CP Thương mại Dịch vụ Đầu tư An Phát vừa có văn bản báo cáo về thay đổi sở hữu tại Công ty CP SJ Group (MCK: SJS, sàn HoSE).

Theo đó, Đầu tư An Phát tiếp tục bán ra hơn 13,3 triệu cổ phiếu SJS trong phiên giao dịch ngày 4/3/2026 nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Sau giao dịch, Đầu tư An Phát đã giảm sở hữu cổ phiếu SJS từ hơn 93,2 triệu cổ phiếu xuống còn gần 79,9 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 31,34% xuống còn 26,86% vốn tại SJ Group.

Đáng chú ý, trước đó doanh nghiệp này cũng đã có báo cáo về việc bán ra hơn 8,9 triệu cổ phiếu SJS trong cùng phiên giao dịch ngày 4/3/2026, qua đó giảm sở hữu cổ phiếu còn hơn 93,2 triệu cổ phiếu SJS (31,34%).

Cổ đông lớn của SJ Group tiếp tục bán ra hơn 13 triệu cổ phiếu SJS- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cũng với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư, Đầu tư An Phát đã bán ra gần 4,4 triệu cổ phiếu SJS trong phiên giao dịch ngày 3/3/2026 và 915.000 cổ phiếu SJS trong phiên ngày 27/2/2026.

Được biết, Đầu tư An Phát chính thức trở thành cổ đông của SJ Group hồi tháng 4/2022, sau khi mua vào 41,7 triệu cổ phiếu SJS do Tổng công ty Sông Đà - CTCP (MCK: SJG, sàn UPCoM) thực hiện thoái vốn.

Trong một diễn biến khác, ngày 23/3/2026 tới đây, SJ Group sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Về thời gian và địa điểm họp sẽ được doanh nghiệp thông báo sau tới cổ đông. Nội dung họp theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

Về SJ Group, doanh nghiệp này tiền thân là Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico), được thành lập năm 2001 và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản.

SJ Group được biết đến là chủ đầu tư hàng loạt dự án lớn như: dự án Nam An Khánh mở rộng; dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh; dự án Khu nhà ở Văn La; dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vừng; dự án Khu đô thị Tiến Xuân; dự án Hoà Hải – Đà Nẵng;…


