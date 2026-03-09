Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi giải mã tương lai của "tập đoàn triệu tỷ" Petrovietnam trong kỷ nguyên trăm năm lập nước

Chia sẻ với PetroTimes, PGS.TS, ĐBQH Nguyễn Chu Hồi﻿ nhận định năm 2025 là một năm đánh dấu bước ngoặt quan trọng của Petrovietnam.

﻿Petrovietnam đã bước sang giai đoạn tăng tốc với chuẩn mực cao hơn

Theo PGS.TS, ĐBQH Nguyễn Chu Hồi, điểm nổi bật nhất là ﻿Petrovietnam đã khẳng định mình bằng năng lực hành động thông qua hoàn thành sớm nhiều công trình như Đại Hùng pha 3, Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam hay giàn BK-24 vượt tiến độ 65 ngày, đến mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh quốc tế.

"Tất cả đều cho thấy Tập đoàn đã bước sang giai đoạn tăng tốc với chuẩn mực cao hơn.", PGS.TS, ĐBQH Nguyễn Chu Hồi nói.

Dự án Phát triển mỏ Đại Hùng pha 3

Doanh thu từ sản phẩm mới dựa trên đổi mới sáng tạo vượt hơn 10.000 tỷ đồng cho thấy Petrovietnam không đơn thuần khai thác tài nguyên, mà đang thực hiện mô hình kinh tế dựa trên tri thức, công nghệ và tính bền vững.

Bên cạnh đó, Petrovietnam đã sẵn sàng bước vào sân chơi mới của ngành năng lượng toàn cầu với việc bắt đầu đưa điện gió ngoài khơi, LNG, hydrogen, CCS/CCUS (công nghệ thu giữ, lưu trữ và sử dụng carbon) vào chương trình, kế hoạch cụ thể với các con số mục tiêu rõ ràng đến năm 2030 và 2045.

Từ góc nhìn của một ĐBQH, PGS.TS, ĐBQH Nguyễn Chu Hồi cho rằng thành tựu năm 2025 không chỉ thể hiện sức mạnh nội tại của Petrovietnam, mà còn góp phần giữ vững hai trụ cột lớn của quốc gia: an ninh năng lượng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng toàn cầu diễn ra sâu rộng, Petrovietnam tiếp tục duy trì vai trò trụ cột, đồng thời tiên phong mở lối mới, có ý nghĩa chiến lược đối với mục tiêu phát triển đất nước.

Những nút thắt cần ưu tiên tháo gỡ

Tuy nhiên, theo PGS.TS, ĐBQH Nguyễn Chu Hồi, để Petrovietnam thực sự “cất cánh” trong các ngành công nghiệp tương lai, Quốc hội và Chính phủ cần ưu tiên tháo gỡ một số nhóm vấn đề lớn, trong đó quan trọng nhất là thể chế, quy hoạch và hành lang pháp lý cho các ngành năng lượng mới.﻿

PGS.TS, ĐBQH Nguyễn Chu Hồi (Ảnh: PetroTimes)

Thứ nhất, cần sớm hoàn thiện khung pháp lý cho điện gió ngoài khơi, LNG và hydrogen, những lĩnh vực then chốt trong chiến lược chuyển dịch năng lượng quốc gia.

Hiện nay vẫn thiếu các quy định nền tảng như phân cấp, cấp phép khảo sát biển, khung giá điện gió ngoài khơi, cơ chế mua bán điện dài hạn, cũng như chính sách ưu đãi về thuế, phí cho LNG và hydrogen xanh. Nếu không có hành lang pháp lý rõ ràng, Petrovietnam rất khó triển khai các dự án quy mô lớn, đặc biệt là điện gió ngoài khơi, lĩnh vực có thể trở thành mũi nhọn mới của kinh tế biển.

Thứ hai, cần tháo gỡ triệt để các vướng mắc về quy hoạch không gian biển và quy hoạch năng lượng quốc gia.

Các dự án điện gió ngoài khơi, đường ống khí, kho LNG hay cảng dịch vụ năng lượng đều phụ thuộc rất lớn vào quy hoạch. Nếu quy hoạch chậm hoặc chồng chéo, doanh nghiệp sẽ khó xác định vùng đầu tư và có thể đánh mất cơ hội cạnh tranh. Năm 2026 phải là năm khớp nối quy hoạch biển - quy hoạch điện - quy hoạch khí theo cùng một tư duy hệ sinh thái.

Thứ ba, cần có cơ chế tài chính phù hợp cho các dự án năng lượng mới vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi dài như điện gió ngoài khơi, hydrogen hay CCS/CCUS.

Nếu không có các cơ chế như tín dụng xanh, bảo lãnh của Chính phủ, chia sẻ rủi ro hoặc mô hình hợp tác quốc tế theo chuẩn cao, doanh nghiệp rất khó bước vào cuộc chơi này. Quốc hội có thể xem xét ban hành một số chính sách thí điểm mang tính đặc thù và đột phá.

Thứ tư, cần tạo hành lang pháp lý để Petrovietnam được thử nghiệm các mô hình công nghiệp và công nghệ mới, từ kinh tế carbon thấp, số hóa, tự động hóa đến các dự án thu giữ và lưu trữ carbon, thông qua các cơ chế thí điểm phù hợp.

Quốc hội và Chính phủ nên cho phép Petrovietnam thực hiện các chương trình sandbox để đi trước một bước, giống cách nhiều quốc gia đã làm khi mở ngành năng lượng mới.

Cuối cùng, cải cách các thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường và đấu thầu. Thực tế cho thấy nhiều dự án lớn chậm tiến độ không phải do thiếu năng lực, mà do vướng mắc thủ tục.

PGS.TS, ĐBQH Nguyễn Chu Hồi bày tỏ "Để Petrovietnam cất cánh, không chỉ cần nỗ lực nội lực của doanh nghiệp, mà cần một bệ đỡ thể chế tương xứng. Khi hành lang pháp lý thông suốt, khi quy hoạch và cơ chế tài chính mở đường, tôi tin Petrovietnam hoàn toàn có thể trở thành lực lượng tiên phong đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên năng lượng mới - xanh hơn, hiện đại hơn và có sức cạnh tranh quốc tế lớn hơn."

Vai trò của Petrovietnam trong giai đoạn mới

Trong bối cảnh đất nước đang hướng tới hai cột mốc 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045, PGS.TS, ĐBQH Nguyễn Chu Hồi cho rằng Petrovietnam không chỉ là một doanh nghiệp kinh tế, mà còn mang sứ mệnh quốc gia.

Bước vào giai đoạn mới, vai trò của Petrovietnam càng trở nên then chốt, đặc biệt trong việc giữ vững không gian kinh tế biển và phát huy tiềm năng đại dương.

Petrovietnam đã tạo dựng nền tảng quan trọng để bước vào giai đoạn 2030-2045 với tư thế mới. Muốn đạt mục tiêu phát triển quốc gia, Việt Nam cần một ngành năng lượng mạnh, hiện đại và tự chủ, trong đó Petrovietnam giữ vai trò dẫn dắt.﻿

Kỳ vọng lớn nhất đặt vào Petrovietnam là trở thành “doanh nghiệp dân tộc” đúng nghĩa, vừa làm chủ các lĩnh vực truyền thống, vừa tiên phong trong những ngành công nghiệp tương lai như LNG, hydrogen, điện gió ngoài khơi, lưu trữ carbon, vật liệu mới, đồng thời đi đầu trong đổi mới công nghệ, đồng thời giữ vai trò đầu tàu trong chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Năm 2026 vô cùng quan trọng để Petrovietnam chuyển từ “chuẩn bị” sang “tăng tốc”, từ hoàn thiện nền tảng sang triển khai thực chất các cấu phần của nền kinh tế năng lượng mới. PGS.TS, ĐBQH Nguyễn Chu Hồi nhận xét, năm 2026, Petrovietnam cần ưu tiên ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, củng cố trụ cột dầu khí - khí truyền thống bằng công nghệ và quản trị hiện đại. Petrovietnam cần tiếp tục nâng hệ số thu hồi, tối ưu vận hành, kéo dài tuổi mỏ; đồng thời đẩy nhanh tiến độ cũng như hoàn thành các dự án khí - điện khí như chuỗi Lô B - Ô Môn, Nhơn Trạch 3-4, Long Phú 1.

Thứ hai, triển khai thực chất các dự án năng lượng mới: điện gió ngoài khơi, LNG, hydrogen và CCS/CCUS. Trong đó, điện gió ngoài khơi cần ưu tiên khu vực tiềm năng cao để triển khai tổ hợp dự án mẫu, kết hợp năng lực khảo sát biển, chế tạo chân đế - trụ turbine, dịch vụ công trình biển của PTSC và Vietsovpetro.

Với LNG, cần đẩy mạnh hạ tầng kho - cảng, tối ưu chuỗi nhập khẩu - chuyển hóa - phát điện. Hydrogen/amoniac xanh cần xây dựng dự án thí điểm gắn với hệ sinh thái điện gió ngoài khơi. Với CCS/CCUS, cần xem đây là công nghệ trọng tâm để giảm phát thải và duy trì sản lượng khai thác.

Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực và hạ tầng KHCN để bảo đảm cạnh tranh dài hạn. Petrovietnam cần xây dựng trung tâm dổi mới sáng tạo năng lượng biển, chuẩn hóa nguồn nhân lực cho điện gió ngoài khơi, hydro, LNG, đầu tư sâu vào tự động hóa, mô phỏng số, AI, dự báo địa chấn - địa chất biển, mở rộng hợp tác chiến lược với các tập đoàn, viện nghiên cứu quốc tế.