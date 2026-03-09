Hơn 8.000 người tham gia giải chạy Nagakawa Cúp Báo PTTH Bắc Ninh 2026

Ngày 08/03/2026, tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Giải chạy Việt Dã Nagakawa Cúp Báo Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh lần thứ 30 và Giải chạy ra quân Ngành hàng Thiết bị nhà bếp và Gia dụng Nagakawa đã diễn ra với sự tham gia của hơn 8.000 vận động viên trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động thể thao thường niên do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Báo PTTH Bắc Ninh và Tập đoàn Nagakawa tổ chức.

Sau nhiều năm tổ chức, giải chạy đã trở thành sân chơi thể thao đầu xuân quen thuộc của người dân Bắc Ninh, thu hút sự tham gia của vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp và đông đảo học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, cán bộ công chức cùng hàng nghìn người dân góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao và xây dựng lối sống khỏe mạnh trong cộng đồng.

Đội ngũ CBNV và đối tác của Nagakawa tham gia giải chạy với vai trò vận động viên chạy biểu dương và nhà tài trợ giải thưởng cho Giải chạy Việt dã Nagakawa

Với vai trò nhà tài trợ chính trong nhiều năm liên tiếp, Bà Nguyễn Thị Huyền Thương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Nagakawa cho biết, giải chạy không chỉ là sân chơi thể thao phong trào mà còn là dịp để doanh nghiệp lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, đồng thời tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với cộng đồng và địa phương.

Hàng nghìn vận động viên tập trung trước vạch xuất phát

Trong khuôn khổ sự kiện, Nagakawa cũng tổ chức Giải chạy ra quân ngành hàng Thiết bị nhà bếp và Gia dụng, khởi động mùa kinh doanh mới. Hoạt động được kỳ vọng tạo khí thế cho đội ngũ kinh doanh và hệ thống phân phối của Nagakawa trong năm 2026.

Giải chạy ra quân ngành hàng thiết bị nhà bếp và gia dụng - khới động cho hành trình bứt tốc 2 ngành hàng chiến lược của Nagakawa trong năm 2026

Ban lãnh đạo và CBNV của Tập đoàn Nagakawa đã sẵn sàng bứt phá cho một mùa kinh doanh bội thu thắng lợi

Tập đoàn Nagakawa thành lập năm 2002, niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX - mã chứng khoàn NAG) từ năm 2009, hoạt động trong các lĩnh vực điện lạnh, gia dụng và thiết bị nhà bếp. Doanh nghiệp nhiều năm liền nằm trong các bảng xếp hạng doanh nghiệp tăng trưởng và doanh nghiệp lớn tại Việt Nam, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động thể thao và cộng đồng.

Về giải chạy Nagakawa cúp báo PTTH Bắc Ninh

Giải chạy Nagakawa Cúp Báo Bắc Ninh là một trong những sự kiện thể thao thường niên có bề dày truyền thống và uy tín trên địa bàn tỉnh. Chương trình Giải chạy Việt Dã Nagakawa Cúp Báo Phát thanh truyền hình Bắc Ninh lần thứ 30 được tổ chức hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2026), 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1932 – 26/3/2026), hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và thúc đẩy phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Cán bộ nhân viên Tập đoàn Nagakawa cùng hàng nghìn học sinh, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, hội phụ nữ, hội nông dân, hôi người cao tuổi... và các tầng lớp nhân dân tham gia thi đấu ở nhiều nội dung, cùng nhau hưởng ứng thông điệp "Khỏe để lập nghiệp và giữ nước".

Về nhà tài trợ chính Nagakawa

