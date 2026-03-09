Chuyển giao quyền lực PNJ 3.0

Tại tổng hành dinh của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), ngay từ những ngày đầu năm mới, Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung đang rốt ráo chuẩn bị cho một kế hoạch phát triển đầy tham vọng

Sau một thập kỷ tăng trưởng "vũ bão", đưa vốn hóa thị trường đạt mức hàng chục nghìn tỷ đồng, PNJ đang đứng trước một bước ngoặt kép: chuyển giao quyền điều hành cho một lãnh đạo mới, đồng thời tái định nghĩa mô hình kinh doanh cốt lõi, từ một nhà sản xuất-bán lẻ trang sức thành một tập đoàn kinh doanh "Lifestyle đa dạng".

Cuộc chuyển giao quyền điều hành diễn ra vào thời điểm không thể kịch tính hơn, khi giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn liên tục phá đỉnh, vượt ngưỡng 190 triệu đồng/lượng vào đầu tháng 3.2026. Lúc này, PNJ chính thức thông báo bổ nhiệm ông Phan Quốc Công giữ vị trí Tổng Giám đốc (CEO) thay cho ông Lê Trí Thông kể từ ngày 3.4.2026. Đây không đơn thuần là chuyển giao giữa 2 tài năng lãnh đạo, mà là một bước đi được tính toán thận trọng, kỹ lưỡng trong lộ trình quản trị, khi PNJ đứng trước ngưỡng cửa chuyển mình thành một hệ sinh thái Lifestyle chất lượng cao.

Việc ông Lê Trí Thông rời ghế CEO sau 8 năm gắn bó là bất ngờ lớn với thị trường. Trong suốt nhiệm kỳ của ông, PNJ đã hoàn thành cuộc cách mạng chuyển đổi số, đưa hệ thống quản trị lên nền tảng SAP và ghi nhận những kết quả tài chính đầy hứa hẹn.

Năm 2025, PNJ ghi nhận lợi nhuận sau thuế kỷ lục 2.829 tỷ đồng, tăng gần 34% so với năm trước đó. Chiến lược cốt lõi giúp PNJ "vượt bão" chính là việc dũng cảm chấp nhận thua thiệt doanh thu mảng vàng miếng, tập trung vào mô hình kinh doanh bán lẻ trang sức. Cách tiếp cận này đã đẩy biên lợi nhuận gộp lên mức 22%, con số ấn tượng ngay cả với các tiêu chuẩn bán lẻ xa xỉ quốc tế được định vị.

Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung chia sẻ thẳng thắn rằng, việc chuyển giao đã được chuẩn bị từ gần hai năm trước. Bà nói: "Ngay từ ban đầu, anh Lê Trí Thông đến với PNJ với tâm thế giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, xác lập một số nền tảng số hóa quan trọng và anh cũng bày tỏ việc không có ý định gắn bó mãi mãi ở vị trí lãnh đạo này".

Khi PNJ đã có một số nền tảng mới vững chắc, việc ông Lê Trí Thông rời đi cho những kế hoạch phát triển cá nhân là điều được Hội đồng quản trị ủng hộ. Trong khi đó, người kế nhiệm, ông Phan Quốc Công, được kỳ vọng sẽ mang đến cho PNJ một bộ kỹ năng khác biệt: dày dạn kinh nghiệm quản trị hệ thống và văn hóa công ty, kinh nghiệm startup và đặc biệt là các chiến thuật M&A. Bà Dung nhấn mạnh đây chính là các yếu tố quan trọng mà PNJ cần trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Trên thực tế, ngoài việc thị trường biết đến ông Lê Trí Thông như là lãnh đạo ưu tú về Operations & Digital Transformation (Vận hành và Chuyển đổi số). Những thay đổi tại PNJ không chỉ dừng lại ở việc tối ưu Operations hay triển khai các giải pháp Digital Transformation. Thông qua chương trình F5 – "Nhấn Nút Tái Tạo", PNJ đã thực hiện một bước chuyển sâu hơn: tái cấu trúc và nâng cấp "hệ điều hành" của doanh nghiệp với tinh thần Khai Phóng, từ tư duy quản trị, văn hóa tổ chức đến mô hình vận hành và năng lực đổi mới PNJ cũng đã vươn mình đạt đến một tầm cao mới về nội lực công ty, với một loạt sự ghi nhận, giải thưởng trên hầu hết các lĩnh vực từ Marketing, Trải nghiệm khách hàng, Bán lẻ, Công nghệ, Chuỗi cung ứng, Nguồn nhân lực, ESG, CSR..

Trong khi đó, ông Phan Quốc Công sẽ đặt trọng tâm là Branding & Market Expansion (Thương hiệu và Mở rộng thị trường). Đây là bước đi để PNJ không chỉ kinh doanh trang sức mà là tiếp thị "giá trị thương hiệu" và "phong cách sống" - những thứ có biên lợi nhuận cao hơn rất nhiều. Nghĩa là, sứ mệnh của tân CEO, ông Phan Quốc Công, người gắn bó với chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung từ thời họ cùng nhau trong nhóm Doanh nhân Sao Đỏ là biến PNJ thành một "đế chế Lifestyle" hiện diện trong mọi ngăn tủ của khách hàng.

Tận dụng dữ liệu khổng lồ từ hệ thống CRM để phát triển các dòng sản phẩm "thời trang hóa" trang sức, nhắm trực diện vào phân khúc Gen Z và nam, nữ giới - những thị trường ngách còn nhiều dư địa. PNJ tiếp tục đẩy mạnh mô hình shop-in-shop để tối ưu chi phí mặt bằng tại các đô thị loại 2 và 3, một chiến lược tương đồng với cách mà ông lớn Chow Tai Fook đang thực hiện tại Đông Nam Á.

Nhìn lại hành trình hàng thập kỷ, bà phân chia sự phát triển của PNJ thành các giai đoạn then chốt nào, và đâu là điểm khác biệt lớn nhất của giai đoạn hiện tại?

Tôi tạm chia PNJ thành 3 thời kỳ. Giai đoạn đầu là xây dựng "linh hồn" PNJ trên nền tảng một công ty sản xuất và bán lẻ trang sức truyền thống. Giai đoạn thứ hai, dưới sự dẫn dắt của CEO Trí Thông, PNJ xây dựng nền tảng công nghệ và bán lẻ hiện đại, giúp công ty tăng trưởng vượt bậc. Bây giờ, chúng tôi bước vào giai đoạn thứ ba với tân CEO Phan Quốc Công, là giai đoạn PNJ phải định vị mình là một tập đoàn bán lẻ đa định dạng trong lĩnh vực phong cách sống (Lifestyle). Mục tiêu và sứ mệnh của chúng tôi không chỉ là bán vàng hay trang sức, mà là "làm đẹp cho cuộc đời" theo nghĩa rộng hơn về dư địa phát triển.

Việc ông Lê Trí Thông rời ghế CEO sau 8 năm gắn bó là bất ngờ lớn với thị trường. Bà có thể chia sẻ lý do thực sự đằng sau quyết định này?

Thực tế, việc này đã được chuẩn bị từ gần hai năm trước. Anh Thông đến PNJ ban đầu với tâm thế giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn và không có ý định gắn bó mãi ở vị trí CEO. Thông có khát vọng một "vùng trời riêng" là trở thành nhà đầu tư tài chính và tái tạo doanh nghiệp. Đến năm 2024, có lẽ Thông cảm thấy đủ chín muồi để thực hiện hóa ước mơ đó. Là lãnh đạo, tôi không thể vì lợi ích của PNJ mà kìm hãm khát vọng cá nhân của anh Thông. Chúng tôi đã có những cuộc đối thoại chân tình và anh ấy hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ PNJ từ Hội đồng Quản trị với vai trò chiến lược. Thông là một CEO tài năng, quyết liệt, có tầm nhìn và hành động hiệu quả.

Vậy tại sao ông Công lại là người được chọn để dẫn dắt PNJ trong chương tiếp theo, thưa bà?

Anh Công thật ra không xa lạ với PNJ vì đã từng là thành viên HĐQT, chứng kiến sự thăng trầm của công ty biết bao nhiêu năm. Công là một doanh nhân dày dạn, có kỹ năng quản trị hệ thống và đặc biệt là kinh nghiệm về startup và M&A. Trong giai đoạn tới, khi PNJ phát triển các mảng kinh doanh phong cách sống mới theo mô hình startup nội bộ hoặc mở rộng đa định dạng, thì những kỹ năng của anh Công là thứ công ty cần. Hơn nữa, cũng như anh Thông, anh Công và tôi có sự đồng điệu về khát vọng xây dựng một thương hiệu quốc gia trường tồn.

Một trong những vấn đề nhà đầu tư quan tâm nhất là liệu rằng PNJ có rơi vào "cái bẫy" công ty gia đình khi con gái bà đang giữ các vị trí quan trọng

Tuy nhiên, bà Dung khẳng định PNJ vận hành theo cơ chế minh bạch đại chúng và kỹ trị. "Nếu con gái tôi không chứng minh được năng lực trước đại hội đồng cổ đông, cô ấy cũng sẽ không thể giữ bất kỳ vị trí lãnh đạo nào. PNJ không có chỗ cho sự áp đặt thừa kế", bà tuyên bố mạnh mẽ.

Đồng thời, Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung cũng đặt mục tiêu đưa cán cân giữa kỹ trị và nhân trị trở lại mức cân bằng dưới thời tân CEO. "Chúng tôi sẽ không hy sinh văn hóa cho những mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn", bà nói.

Nhiều nhà đầu tư vẫn lo ngại PNJ là một "công ty gia đình" và khó chuyển giao cho người bên ngoài. Bà phản hồi thế nào về quan điểm này?

Tôi khẳng định PNJ hoàn toàn không phải công ty gia đình. Tôi đến với PNJ theo sự phân công của Nhà nước và sau đó công ty thực hiện cổ phần hóa. Mục tiêu tối thượng của tôi là để lại di sản một doanh nghiệp trường tồn. Như vậy, bất cứ ai có năng lực, tâm huyết và giữ vững được văn hóa PNJ, chúng tôi sẵn sàng chuyển giao. Người thân trong phả hệ lãnh đạo cũng chỉ đóng vai trò như một nhà quản trị chuyên nghiệp độc lập nếu nhận được sự tín nhiệm của cổ đông, chứ không có sự áp đặt thừa kế nào ở đây!

Giới phân tích thường nhìn nhận PNJ như một biểu tượng của sự chuyển đổi từ quản trị truyền thống sang kỹ trị thời gian qua. Tuy nhiên, bà luôn nhấn mạnh vào yếu tố văn hóa doanh nghiệp. Vậy bà đánh giá thế nào về mối quan hệ giữa tính kỹ trị và nền tảng văn hóa trong việc duy trì sự trường tồn của doanh nghiệp?

Đây là câu hỏi then chốt. Tại PNJ, tôi có thể tự hào khẳng định chúng tôi là một công ty kỹ trị vững vàng. Quan điểm của tôi rất rõ ràng: muốn chuyển giao thế hệ thành công và thoát khỏi cái mác "công ty gia đình" hay "tập quyền", doanh nghiệp bắt buộc phải vận hành theo lối kỹ trị, có kỷ luật. Nếu không có hệ thống, quy trình và các chuẩn mực quản trị chuyên nghiệp (như hệ thống SAP, các ủy ban chuyên trách và bộ chỉ số KPI), thì khi một lãnh đạo rời đi, hệ thống sẽ sụp đổ ngay lập tức. Tuy nhiên, tôi cũng có một triết lý bất biến: kỹ trị thì có thể mua được, nhưng văn hóa thì không. Cho nên, phải đồng thời - tôi nhấn mạnh là phải đồng thời - xây dựng cân bằng 2 yếu tố này.

Bà có thể giải thích rõ hơn về sự khác biệt giữa "mua" và "xây dựng" ở đây?

Rất đơn giản. Bạn có thể dùng tiền để tuyển dụng những chuyên gia giỏi nhất, những giám đốc khối dày dạn kinh nghiệm từ các tập đoàn đa quốc gia về để thiết lập các khung kỹ trị. Nhưng, bạn không thể dùng tiền để mua được sự chính trực hay lòng tận tâm từ nhân viên - đó là 2 trong số những giá trị cốt lõi của văn hóa PNJ. Nếu một doanh nghiệp quá nghiêng về kỹ trị mà bỏ quên văn hóa, nó sẽ trở nên vô hồn. Ngược lại, nếu chỉ có văn hóa mà thiếu kỹ trị, doanh nghiệp sẽ không thể tăng trưởng quy mô lớn hoặc quản lý hàng trăm, hàng ngàn cửa hàng được.

Vậy trong chương tiếp theo với tân CEO Phan Quốc Công, bà kỳ vọng sự điều chỉnh nào về cán cân kỹ trị-nhân trị này?

Mục tiêu của chúng tôi là đưa cán cân quản trị trở lại mức cân bằng. Anh Công là một lãnh đạo thú vị, vì anh ấy vừa là kỹ sư công nghệ có tư duy logic, vừa là người có thiên hướng xây dựng văn hóa doanh nghiệp mạnh. Tôi tin rằng sự kết hợp giữa kỹ năng vận hành và năng lực gìn giữ văn hóa sẽ giúp PNJ trường tồn. Tại PNJ, chúng tôi coi văn hóa là tài sản và là nền tảng cho sự phát triển. Một người lãnh đạo có văn hóa mạnh thì tính kỷ luật và kỹ trị của họ cũng sẽ tự nhiên được nâng cao. Chúng tôi sẽ không hy sinh văn hóa cho những mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn, bởi nếu mất văn hóa là mất tất cả!

Cuối cùng, đâu là giá trị cốt lõi mà bà muốn giữ vững cho PNJ dù qua bao nhiêu thế hệ lãnh đạo?

Đó là tính chính trực (Integrity), sự quan tâm (Care) và tính tiên phong (Pioneering). Kỹ trị có thể mua được bằng tiền, nhưng văn hóa thì không. PNJ có thể thay đổi người điều hành, thay đổi công nghệ, nhưng nếu mất đi văn hóa và niềm tin của khách hàng, chúng tôi sẽ mất tất cả. Khát vọng của tôi là PNJ phải là một thương hiệu quốc gia trường tồn, sánh ngang với các đế chế trang sức thế giới nhưng mang đậm bản sắc Việt Nam.

Trong khi giá vàng thế giới vượt 5.300 USD/ounce, tạo áp lực khủng khiếp lên các doanh nghiệp kim hoàn, PNJ đã xây dựng được một nền tảng pháp lý và tài chính vững chắc.

Từ tháng 10.2025, PNJ quyết liệt triển khai hệ thống trực tiếp thu mua vàng lẻ từ người dân. Mặc dù quy trình thẩm định tuổi vàng lẻ rất phức tạp, nhưng nó giúp doanh nghiệp này khắc phục các điểm nghẽn về nguồn cung và pháp lý, điều không phải đơn vị nào cùng ngành cũng làm được.

Về mặt tài chính, PNJ thực hiện nghiệp vụ Hedging (phòng vệ giá) cực kỳ hiệu quả, giúp giá vốn hàng bán (COGS) không bị ảnh hưởng nặng nề khi giá vàng nội địa nhảy múa quanh ngưỡng 180 triệu đồng/lượng. Bà Dung bác bỏ quan niệm giá tăng sẽ giúp PNJ hưởng lợi lớn; thực tế, áp lực lớn nhất là quản trị rủi ro để đảm bảo không bị hụt vốn khi giá quay đầu giảm.

PNJ đang bước đi khá mạnh mẽ so với các các nhà kinh doanh quốc tế cùng ngành như Chow Tai Fook (CTF) trong việc ứng dụng A.I để dự báo xu hướng mua sắm, dựa trên biến động giá vàng theo thời gian thực. Trong khi CTF tập trung vào "vàng di sản" với phí gia công cao, PNJ lại chiếm ưu thế ở mảng trang sức kim cương tầm trung - phân khúc được giới trẻ Việt Nam ưa chuộng. Tuy nhiên, con đường phía trước của tân CEO Phan Quốc Công không chỉ có hoa hồng. Có hai rủi ro hệ thống lớn: một là, nếu Chính phủ thu hẹp khoảng cách giá với thế giới, giá trị hàng tồn kho của PNJ có thể bị định giá lại trong ngắn hạn; hai là, khi lãi suất cao để kiềm chế lạm phát, chi tiêu cho trang sức cao cấp có thể đạt đỉnh. PNJ cần các dòng sản phẩm "xa xỉ trong tầm tay" (affordable luxury) để giữ chân khách hàng.

Dẫu vậy, PNJ vẫn đang sở hữu nguồn lực tài chính dồi dào để thực hiện các tham vọng mới. Việc bổ nhiệm CEO mới không phải để chỉnh sửa mô hình tăng trưởng, mà là để tăng tốc quá trình chuyển đổi số khi thị trường vàng bước vào giai đoạn bình thường mới.

Khát vọng của "người đàn bà vàng" Cao Thị Ngọc Dung là xây dựng PNJ trở thành một thương hiệu quốc gia trường tồn, sánh ngang với các đế chế trang sức thế giới nhưng mang đậm bản sắc Việt Nam. Cuộc chuyển giao này chính là sự khởi đầu cho kỷ nguyên "PNJ 3.0".

Giá vàng biến động dữ dội thời gian qua đang là tâm điểm của giới đầu tư. PNJ ứng biến như thế nào với áp lực này để bảo toàn lợi nhuận?

Nhiều người lầm tưởng giá vàng tăng là chúng tôi hưởng lợi lớn, nhưng thực tế kinh doanh vàng là một dòng chảy luân chuyển liên tục. Chúng tôi không mua vàng để tích trữ đợi giá lên rồi bán, mà phải cân đối mua-bán hàng ngày để bảo toàn vốn. Áp lực lớn nhất là làm sao quản trị rủi ro khi giá lên quá nóng và đảm bảo không bị hụt vốn khi giá quay đầu giảm. Điều này đòi hỏi trực giác và kinh nghiệm lâu năm về quản trị dòng hàng. Nó rất khó, cực kỳ khắt khe!

Có một thay đổi quan trọng trong chuỗi cung ứng của PNJ là việc trực tiếp thu mua vàng từ người dân. Đây có phải là cách PNJ đối phó với các vấn đề về nguồn gốc hàng hóa?

Từ tháng 10.2025, chúng tôi đã quyết liệt triển khai hệ thống thu mua trực tiếp tại các cửa hàng. Việc này cực vất vả vì phải thẩm định tuổi vàng lẻ tẻ từ từng người dân, nhưng nó mang lại sự an tâm tuyệt đối về pháp lý và giúp PNJ chủ động hoàn toàn nguồn nguyên liệu.

Thưa bà, một trong những lo ngại lớn của các doanh nghiệp nội địa khi vươn ra tầm quốc tế là sự thâu tóm từ các tập đoàn đa quốc gia. Bà đánh giá thế nào về nguy cơ này đối với PNJ?

Tôi phải thừa nhận rằng áp lực từ bên ngoài là rất lớn và sẽ còn nặng nề hơn trong tương lai. Chúng tôi đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt để đừng bị "xâm lấn" bởi các tổ chức nước ngoài vốn đã có sẵn hệ thống và công nghệ mạnh mẽ. Áp lực về việc chống-thâu-tóm-bất-lợi là một phần tất yếu trong giai đoạn phát triển này. Tuy nhiên, quan điểm của tôi rất rõ ràng, tôi không ngại việc này!

Đó là một tuyên bố khá táo bạo. Tại sao bà lại tự tin như vậy?

Tôi chỉ lo ngại những nỗ lực thâu tóm có ý đồ không tốt. Còn nếu một tập đoàn hay tổ chức nào đó bước vào với tư cách cổ đông lớn, chi phối nhiều, nhưng có thể đưa công ty này lớn mạnh hơn nữa, đồng thời cam kết giữ vững được nền tảng văn hóa mà chúng tôi đã dày công xây dựng, thì tôi hoàn toàn ủng hộ. Đối với tôi, điều quan trọng nhất không phải là ai nắm giữ cổ phần, mà là sự trường tồn của một di sản doanh nghiệp. PNJ là một công ty đại chúng đúng nghĩa, không phải công ty gia đình, nên sự tín nhiệm của cổ đông và khả năng phát triển của thương hiệu mới là ưu tiên hàng đầu.

Vậy PNJ đang xây dựng "hàng rào" gì để bảo vệ mình trước những cuộc thâu tóm không mong muốn?

"Vũ khí" lớn nhất của chúng tôi là nội lực và sự khác biệt. Chúng tôi không sao chép bất kỳ mô hình nào mà tự xây dựng những chiến lược riêng, phù hợp với văn hóa và con người Việt Nam. Bên cạnh đó, việc tuân thủ các chuẩn mực quản trị quốc tế minh bạch như sự chính trực và các tiêu chuẩn ESG không chỉ giúp PNJ thích ứng với thế giới mà còn là cách để chúng tôi tự bảo vệ mình. Một doanh nghiệp có nền tảng văn hóa mạnh và quản trị kỹ trị vững chắc sẽ rất khó bị đánh bại hay thâu tóm một cách tiêu cực. Mục tiêu cuối cùng của tôi và cộng sự là giữ cho PNJ là một thương hiệu quốc gia trường tồn, dù người điều hành có là ai đi chăng nữa.

Dù sở hữu năng lực sản xuất đứng đầu thế giới và sự công nhận từ các tổ chức quốc tế, PNJ vẫn đang cực kỳ thận trọng trong việc mang thương hiệu của mình ra nước ngoài

Thay vì "đánh bắt xa bờ" bằng mọi giá, bà Cao Thị Ngọc Dung đang tính toán những bước đi thực dụng hơn thông qua con đường M&A và xuất khẩu.

Trong giới kim hoàn toàn cầu, PNJ dường như là một thực thể độc bản. Trong khi các đế chế như Tiffany hay Bulgary phần lớn tập trung vào bán lẻ và thuê ngoài sản xuất, PNJ lại kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị từ chế tác đến phân phối với quy mô gần 9.000 nhân sự. Tuy nhiên, câu hỏi về việc "go global", đưa thương hiệu Việt ra thế giới, vẫn là một bài toán hóc búa với nhiều biến số về chính sách và niềm tin khách hàng.

Việc thiếu hụt nguồn cung vàng ổn định theo giá thế giới đã khiến con đường xuất khẩu chính ngạch trở nên kém cạnh tranh hơn về mặt chi phí. PNJ vẫn đang không ngừng mở lối cho việc đưa sản phẩm ra nước ngoài, nhưng hiện tại, vẫn chưa tìm thấy một mô hình thực sự mang lại lợi nhuận bền vững, khi so sánh giữa chi phí và hiệu quả.

Một trong những lý do khiến PNJ chưa vội vã mở cửa hàng tại các thị trường lớn, ví dụ như Mỹ, là do tính đặc thù của ngành trang sức. Đây là ngành đòi hỏi giá trị niềm tin và sự tận tâm cực kỳ cao giữa khách hàng và thương hiệu.

PNJ đã từng nghiên cứu rất kỹ thị trường Mỹ, nơi có cộng đồng người Việt đông đảo thường xuyên về Việt Nam để mua sắm trang sức PNJ. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho thấy việc mang thương hiệu sang đặt tại Mỹ không hề dễ dàng. Khách hàng ở đâu thường có xu hướng tin tưởng và mua sắm tại các thương hiệu địa phương đã tồn tại lâu đời ở đó. Ngay cả những tập đoàn lớn như Chow Tai Fook khi thâm nhập các thị trường mới cũng không dễ dàng chiếm lĩnh nếu thiếu đi nền tảng niềm tin được xây dựng qua nhiều thập kỷ.

Thay vì đối đầu trực diện bằng thương hiệu PNJ, bà Dung tiết lộ về một hướng đi mới đầy tính thực tế: M&A các thương hiệu địa phương (local brands). Bằng cách hợp tác với các doanh nghiệp đã có sẵn mạng lưới và niềm tin tại nước sở tại, PNJ có thể đưa sản phẩm chế tác của mình vào các chuỗi cung ứng đó mà không cần phải xây dựng lại từ đầu hệ thống nhận diện thương hiệu. Đây là một phần lý do PNJ chọn ông Phan Quốc Công, một chuyên gia về M&A và startup, vào ghế nóng lãnh đạo để hiện thực hóa những kế hoạch này.

Dù chưa có cửa hàng tại New York hay London, PNJ vẫn được Hội đồng Vàng Thế giới đánh giá là một thương hiệu lớn với tầm ảnh hưởng sâu rộng trong ngành. Những chiến tích đầy khích lệ như PNJ từng đạt giải thưởng số 1 thế giới về nền tảng sản xuất và bán lẻ; Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung là một trong 40 người trên thế giới được trao giải thưởng "biểu tượng xuất sắc nhất của ngành kim hoàn toàn cầu". Bên cạnh đó, các đối tác lớn như Disney đã cấp phép cho PNJ mở rộng bán hàng ra khu vực (vùng), cho thấy năng lực đáp ứng của PNJ đối với các tiêu chuẩn khắt khe nhất của quốc tế.

Có thể thấy, chiến lược "go global" của PNJ không nằm ở việc cắm cờ tại bao nhiêu quốc gia, mà nằm ở việc thâm nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu. Với năng lực hóa giải nguyên liệu thông qua hệ thống thu mua 400 cửa hàng, PNJ đang xây dựng nội lực vững chãi hơn để chờ đợi thời điểm chín muồi, khi các rào cản chính sách được tháo gỡ hoặc khi một thương vụ M&A chiến lược nào đó được kích hoạt.

Nếu không mở cửa hàng trực tiếp, PNJ sẽ chọn lối đi nào để hiện diện toàn cầu?

Chúng tôi đang xem xét con đường M&A các thương hiệu địa phương (local brands). Bằng cách hợp tác với các đơn vị đã có sẵn hệ thống và niềm tin khách hàng tại nước sở tại, PNJ có thể đưa sản phẩm chế tác của mình vào các chuỗi cung ứng đó. Đây là lý do chúng tôi chọn những lãnh đạo có kỹ năng M&A và vận hành hệ thống mạnh mẽ cho giai đoạn tới. Ngoài ra, con đường thông qua các đối tác toàn cầu như Disney là một ví dụ điển hình. Hiện nay, Disney đã cho phép PNJ mở rộng việc bán sản phẩm ra quy mô khu vực (vùng), cho thấy năng lực chế tác của người Việt hoàn toàn đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe nhất của thế giới.

Bà có lo ngại việc thâm nhập sâu vào chuỗi cung ứng quốc tế sẽ làm phai nhạt đi bản sắc của một "thương hiệu quốc gia"?

Ngược lại, mục tiêu của tôi là xây dựng PNJ thành một thương hiệu trường tồn. Chúng tôi không sao chép nguyên bản bất kỳ mô hình nào từ nước ngoài mà luôn tạo ra một thứ riêng biệt phù hợp với nội lực của mình. Dù chưa có cửa hàng vật lý ở nước ngoài, Hội đồng Vàng Thế giới vẫn đánh giá PNJ là thương hiệu lớn có sức ảnh hưởng toàn cầu. Tôi tin rằng, việc giữ vững giá trị cốt lõi là sự chính trực và tính nhân văn trong văn hóa doanh nghiệp sẽ là nền tảng để PNJ không bị hòa tan khi hội nhập, mà ngược lại, sẽ khẳng định vị thế của mình trên bản đồ kim hoàn thế giới,,.

Tầm nhìn của PNJ trong 5-10 năm tới trên thị trường quốc tế sẽ như thế nào, thưa bà?

PNJ sẽ không đi vào các lĩnh vực phức tạp như bất động sản hay tài chính mà chỉ tập trung khai thác nguồn tài nguyên "lifestyle" trải dài vô tận. "Go global" không hẳn chỉ là đi ra ngoài, mà là đạt đến đẳng cấp quản trị và sản xuất quốc tế ngay tại sân nhà và thâm nhập được vào các thị trường ngách thông qua các bước đi M&A thận trọng và chắc chắn.

Ngoài việc nghĩ về kinh doanh, về trang sức, về phong cách sống, về những người lãnh đạo chí cốt, về đội ngũ nhân viên tốt, bà còn nghĩ về điều gì cho riêng mình?

Tôi nghĩ về những thứ mình có thể giúp đỡ cho cuộc sống này, và nghĩ về thân-tâm-trí của tôi hướng về sự cân bằng!

Xin cảm ơn Bà!