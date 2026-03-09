Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt giam cựu Chủ tịch HĐQT của công ty 1.700 tỷ

09-03-2026 - 16:20 PM | Doanh nghiệp

NEDI2 là công ty thành viên đầu tiên Vinaconex hoạt động trong lĩnh vực đầu tư phát triển năng lượng, tập trung các hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu vào lĩnh vực đầu tư thủy điện.

Ông Dương Văn Mậu – Thành viên HĐQT, nguyên Chủ tịch HĐQT của NEDI2

CTCP Đầu tư và Phát triển Điện miền Bắc 2 (NEDI2, mã chứng khoán ND2) thông báo đã nhận được văn bản của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã chứng khoán VCG) về việc Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an thông báo bắt bị can để tạm giam đối với ông Dương Văn Mậu – Thành viên HĐQT, nguyên Chủ tịch HĐQT của NEDI2 vì vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ông Dương Văn Mậu bị miễn nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của NEDI2 vào ngày 24/2/2025. Ông Mậu cũng là Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc của Vinaconex.

Theo giới thiệu, NEDI2 là công ty thành viên đầu tiên Vinaconex hoạt động trong lĩnh vực đầu tư phát triển năng lượng, tập trung các hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu vào lĩnh vực đầu tư thủy điện. Công ty sở hữu nhà máy Thủy điện Ngòi Phát thuộc xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Tính đến hiện tại, NEDI2 có vốn điều lệ gần 500 tỷ đồng và tổng tài sản gần 1.500 tỷ đồng. Vinaconex là công ty mẹ, sở hữu 51,1% cổ phần của ND2. Cổ đông lớn thứ 2 là Toyota Tsusho Corporation sở hữu 35% cổ phần.

Năm 2025, NEDI2 báo kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu thuần gần 409 tỷ - tăng 12% và lợi nhuận sau thuế đạt 214 tỷ - tăng 32% so với năm 2024. Giá trị vốn hoá thị trường của công ty tại ngày 9/3/2026 đạt hơn 1.700 tỷ đồng.

Cựu Chủ tịch Vinaconex Nguyễn Hữu Tới và Phó Tổng Giám đốc Dương Văn Mậu bị bắt vì tội gì?

Linh Linh

