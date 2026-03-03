Đột kích tầng hầm khách sạn Sheraton Nha Trang: Bắt quả tang sòng Poker toàn người nước ngoài

Cảnh sát phát hiện nhiều người nước ngoài bị bắt quả tang đánh bạc. Ảnh: XH PLO

Ngày 2/3, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự trực thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm người nước ngoài về hành vi đánh bạc trái phép. Khu vực diễn ra vụ việc là câu lạc bộ trò chơi điện tử có thưởng GDC Lucky Club, tọa lạc tại số 26-28 Trần Phú, phường Nha Trang.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 1/3, lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành công tác kiểm tra tại cơ sở này.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận 13 cá nhân mang quốc tịch nước ngoài đang tham gia đánh bạc dưới hình thức Poker. Lực lượng công an đã lập biên bản sự việc, đồng thời thu giữ tang vật gồm 3.500 USD và một số tài liệu liên quan đến việc tổ chức hoạt động.

Bà Hà Woang Minh Hoa làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: XH PLO

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, cơ sở GDC Lucky Club do bà Hà Woang Minh Hoa, 30 tuổi, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, đảm nhiệm vị trí giám đốc vận hành.

Qua quá trình khai thác thông tin ban đầu, những người liên quan cho biết câu lạc bộ duy trì thời gian hoạt động 24/24 giờ. Về quy trình giao dịch, người tham gia sẽ làm việc với thu ngân để quy đổi tiền mặt thành thẻ Cashin Ticker theo mệnh giá tương ứng, hoặc nạp trực tiếp USD vào hệ thống máy đánh bạc.

Nguồn thu của GDC Lucky Club được ghi nhận đến từ việc trích phần trăm hoa hồng trên tổng số lượng tiền giao dịch của người chơi. Hiện tại, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ.