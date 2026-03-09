Một doanh nghiệp muốn chia bổ sung thêm cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%, nâng tỷ lệ cổ tức lên 30%

Ngày 6/3, CTCP Công nghệ ITD (mã: ITD) phát hành thông báo về việc lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Theo đó, ITD đề xuất bổ sung cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 20%﻿, nâng tổng tỷ lệ chi trả lên 30% nếu được cổ đông thông qua.

Với gần 26,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ITD cần chi tối thiểu 52 tỷ đồng cho đợt chi trả bổ sung nếu được cổ đông chấp thuận.﻿

Trước đó, trong tháng 2, ITD đã thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 10%.

Nếu đề xuất bổ sung cổ tức năm 2025 được thông qua, tổng mức cổ tức tiền mặt năm 2025 của ITD sẽ đạt 30%.

ITD chia cổ tức bằng cổ phiếu trong các năm 2020, 2021 và 2024, và tạm ngưng trong giai đoạn 2022-2023.

ITD chưa công bố BCTC quý 4/2025.﻿ Theo BCTC quý 3/2025, lũy kế 9 tháng đầu năm, ITD ghi nhận doanh thu thuần hơn 406 tỷ đồng, tăng 14%. Lợi nhuận sau thuế hơn 85 tỷ đồng, gấp 4,3 lần cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc hoàn nhập hơn 37 tỷ đồng chi phí quản lý nhờ thu hồi toàn bộ công nợ của Công ty TNHH Thu phí Tự động VETC.