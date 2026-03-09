Nhân viên của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đem về hơn 130 tỷ đồng lợi nhuận mỗi người, vượt mặt hàng loạt CTCK, bất động sản

Chỉ số lợi nhuận trên mỗi nhân viên (Profit per Employee) là một trong những thước đo về hiệu quả vận hành và năng lực tối ưu hóa chi phí của doanh nghiệp. Kết thúc năm 2025, bảng xếp hạng 15 doanh nghiệp dẫn đầu chỉ số này chứng kiến sự áp đảo của nhóm ngành bất động sản và chứng khoán, với những doanh nghiệp thu về lợi nhuận lên tới hàng trăm tỷ đồng cho mỗi nhân sự.

Dẫn đầu bảng xếp hạng năm 2025 là VEFAC (mã VEF), công ty con của Vingroup. Với mức lợi nhuận trước thuế tăng đột biến 1.526% lên 19.270 tỷ đồng, VEFAC đạt mức lợi nhuận trên mỗi nhân viên lên tới 132 tỷ đồng/người. Cuối năm 2025, VEFAC chỉ có 146 nhân sự (tăng 72 người so với năm trước).

Nguyên nhân lợi nhuận tăng cao do trong quý 1, VEFAC ghi nhận 44.560 tỷ đồng doanh thu từ chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Global Gate và tăng doanh thu tài chính từ hoạt động hợp tác kinh doanh.

Đứng ở vị trí á quân là Chứng khoán VIX với mức lợi nhuận/nhân viên đạt 78,1 tỷ đồng (tăng mạnh từ mức 10,5 tỷ đồng của năm 2024). VIX ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế 6.717 tỷ đồng (tăng 724%) với quy mô nhân sự tại cuối năm chỉ 86 người, tăng 8 người so với đầu năm.

Doanh thu, lợi nhuận của VIX chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh, tức là công ty tự dùng vốn của mình để đầu tư cổ phiếu và các tài sản tài chính khác. Đây là mảng hoạt động có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ khi thị trường thuận lợi, và năm 2025 là một giai đoạn như vậy đối với VIX.﻿

Hoạt động tự doanh không đòi hỏi nhiều nhân sự. Một nhóm chuyên gia phân tích và giao dịch nhỏ nhưng hiệu quả có thể quản lý một danh mục đầu tư trị giá hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn tỷ đồng. Khi các khoản đầu tư này tăng giá mạnh, lợi nhuận được tạo ra sẽ cực kỳ lớn so với chi phí nhân sự bỏ ra.

Bên cạnh VIX, ngành chứng khoán đóng góp thêm 2 đại diện đình đám khác vào Top 15. TCBS (TCX) đứng thứ 3 với mức lợi nhuận/nhân viên đạt 12,1 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 7.109 tỷ đồng, tăng 48% và bộ máy 588 nhân sự (tăng 97 người).

VPBankS (VPX) đạt mức lợi nhuận 5,5 tỷ đồng/người, trong khi năm 2024 là 2,1 tỷ đồng/người . Dù số lượng nhân sự tăng thêm tới 230 người trong năm 2025 (nâng tổng số lên 812 người), lợi nhuận trước thuế tăng vọt 267% lên mức 4.476 tỷ đồng đã giúp VPBankS lọt vào danh sách này.

Cả TCX và VPX đều là 2 cổ phiếu mới được niêm yết trên sàn HoSE vào quý 4/2025.

Doanh nghiệp xổ số duy nhất trong danh sách là Xổ số Bạc Liêu (XSBL). Doanh nghiệp này duy trì số lượng nhân sự cố định 79 người trong suốt nhiều năm, mang về mức lợi nhuận/nhân viên đáng nể là 11,6 tỷ đồng (xếp thứ 4 toàn bảng).

Ngoài VEFAC, nhóm Bất động sản đóng góp tới 5 cái tên khác.

Nhà Đà Nẵng (NDN) và Khang Điền (KDH) cùng có mức lợi nhuận khoảng 8,1 tỷ đồng/nhân viên. Trong khi NDN chỉ có 23 nhân sự tạo ra 187 tỷ đồng lợi nhuận, thì Khang Điền vận hành với 252 người (giảm 10 người) để mang về 2.039 tỷ đồng lợi nhuận. Tuy nhiên, lợi nhuận của NDN chủ yếu đến từ đầu tư chứng khoán.

Sunshine Group (KSF) tăng 412 nhân viên trong năm 2025 (lên 1.485 người), nhưng lợi nhuận lên tới 11.220 tỷ đồng (tăng 1.051%) giúp KSF đạt lợi nhuận 7,6 tỷ đồng/nhân sự.

BV Land (BVL): Nhờ lợi nhuận tăng trưởng tới 1.457% đạt 458 tỷ đồng, 80 nhân viên của BV Land đã tạo ra 5,7 tỷ đồng/người.

Nam Tân Uyên (NTC) đạt 5,3 tỷ đồng/nhân viên với 81 nhân sự (giảm 45 người so với năm 2024).

Vincom Retail (VRE) đứng cuối bảng xếp hạng đạt mức 4,8 tỷ đồng/nhân viên. Đáng chú ý, VRE là doanh nghiệp có biến động nhân sự lớn nhất bảng khi cắt giảm tới 801 người trong năm 2025 (chỉ còn 1.679 người).

PV Gas (GAS) là doanh nghiệp đông nhân sự nhất lọt danh sách với 2.917 người, với lợi nhuận trước thuế 14.359 tỷ đồng, PV Gas đạt 4,9 tỷ đồng/nhân viên.

Ngoài ra, Cấp nước TDM (TDM) xếp thứ 5 với mức 9,1 tỷ đồng/nhân viên với 24 nhân sự. Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 (NT2) nhờ lợi nhuận trước thuế tăng 1.137% đạt 1.123 tỷ đồng, lợi nhuận/nhân viên của NT2 vọt lên mức 6,6 tỷ đồng/nhân viên với bộ máy 170 người.

Ở lĩnh vực bảo hiểm, Hanoi Re (PRE) đứng thứ 10 với 6,6 tỷ đồng/nhân viên, với 46 nhân sự nhưng tạo ra hơn 300 tỷ đồng lợi nhuận.