DN Việt kín tiếng chi hơn 2 tỷ/năm cho mỗi nhân viên: Quản lý khối tài sản 140.000 tỷ đồng

09-03-2026 - 09:47 AM | Doanh nghiệp

Theo báo cáo tài chính năm 2025, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment quản lý danh mục ủy thác gần 140.000 tỷ đồng với quy mô nhân sự chỉ 32 người.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng giá trị danh mục đầu tư ủy thác tại Quản lý Quỹ Manulife Investment ghi nhận mức 138.845 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 16,5% so với đầu năm.

Nguồn vốn ủy thác từ công ty mẹ là Manulife Việt Nam tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo với 138.069 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của công ty đạt 416 tỷ đồng, tăng gần 8,9% so với năm trước. Nguồn thu chính yếu vẫn đến từ khoản phí quản lý danh mục đầu tư cho công ty mẹ, đóng góp 399,1 tỷ đồng.

Hiệu quả kinh doanh duy trì đà tăng trưởng khi công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế 351,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 281,1 tỷ đồng, tăng khoảng 6% so với thực hiện năm 2024.

Điểm nhấn trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy doanh nghiệp đã chi trả 800 tỷ đồng cổ tức trong kỳ. Động thái phân phối lợi nhuận quy mô lớn này là nguyên nhân chính khiến tổng tài sản của quỹ sụt giảm 50,9%, từ 1.016,7 tỷ đồng đầu năm xuống mức 498,9 tỷ đồng vào cuối năm. Vốn đầu tư của chủ sở hữu đi ngang ở mức 83 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2025, bộ máy nhân sự của công ty có 32 người, chỉ tăng thêm một nhân sự so với năm 2024. Tổng chi phí nhân viên trong kỳ tiếp tục duy trì ở mức cao với gần 64 tỷ đồng, tăng nhẹ khoảng 2,8% so với năm trước.

Dữ liệu này bao gồm 20,8 tỷ đồng hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh và 43,1 tỷ đồng hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp. Ước tính bình quân, công ty chi trả khoảng 2 tỷ đồng cho mỗi nhân sự trong một năm.

Về cơ cấu phân bổ dòng vốn ủy thác của Manulife Việt Nam, xu hướng gia tăng dự trữ thanh khoản thể hiện rõ qua sự dịch chuyển tài sản. Nhóm tiền gửi ngân hàng (bao gồm tiền gửi có kỳ hạn và chứng chỉ tiền gửi) ghi nhận mức tăng vọt 40,7%, đạt 52.740 tỷ đồng.

Kênh trái phiếu tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 66.198 tỷ đồng, nhích thêm 6,9% so với đầu năm. Đối với kênh đầu tư cổ phiếu, danh mục chứng khoán vốn niêm yết có quy mô 19.226 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 9,8% trong năm 2025.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Manulife Việt Nam

