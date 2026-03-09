Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lotte Mart quy tụ 20 nhà sản xuất Hàn Quốc để mở đường cho một tham vọng mới tại Việt Nam

09-03-2026 - 00:08 AM | Doanh nghiệp

Thông qua hội nghị kết nối giao thương tại Seoul, Lotte Mart đang nỗ lực đưa các sản phẩm của 20 doanh nghiệp thực phẩm vừa và nhỏ Hàn Quốc thâm nhập trực tiếp vào hệ thống bán lẻ tại thị trường Việt Nam.

Lotte Mart quy tụ 20 nhà sản xuất Hàn Quốc để mở đường cho một tham vọng mới tại Việt Nam- Ảnh 1.

Ảnh: Chosun Daily

Theo tin từ Chosun Daily , ngày 8/3, Lotte Mart thông báo đã tổ chức "Hội nghị tư vấn xuất khẩu sản phẩm chiến lược K-Export vào thị trường Việt Nam" vào ngày 5/3 vừa qua tại khách sạn Lotte Hotel World, quận Songpa, Seoul.

Sự kiện được thực hiện với sự phối hợp của Cơ quan Phân phối Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc, nhằm hỗ trợ các đơn vị đang gặp khó khăn trong việc xuất khẩu do thiếu hụt mạng lưới phân phối và thông tin thị trường nước ngoài.

Sự kiện có sự tham gia của 20 doanh nghiệp thực phẩm vừa và nhỏ (SME) Hàn Quốc đang có nhu cầu tiến quân vào thị trường Việt Nam, cùng 48 nhà thu mua đến từ các hệ thống phân phối tại Việt Nam và Hàn Quốc. Các gian hàng triển lãm riêng biệt cho từng công ty đã được thiết lập, giúp các nhà thu mua trực tiếp kiểm định sản phẩm và đánh giá khả năng thương mại hóa, đồng thời chia sẻ các xu hướng tiêu dùng và môi trường phân phối tại địa phương.

Đáng chú ý, các chuyên gia hoạch định sản phẩm của Lotte Mart tại Việt Nam đã trực tiếp tham gia buổi tư vấn. Đội ngũ này không chỉ xem xét tiềm năng đưa sản phẩm vào hệ thống cửa hàng tại Việt Nam mà còn tư vấn chuyên sâu về chiến lược xuất khẩu. Lotte Mart nhấn mạnh, trọng tâm của chương trình không chỉ dừng lại ở việc tư vấn đơn thuần mà phải đảm bảo dẫn đến kết quả thực tế là hàng hóa được bày bán tại siêu thị.

Sau sự kiện, Lotte Mart dự kiến tiếp tục tận dụng mạng lưới phân phối và đội ngũ sẵn có để hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia đưa sản phẩm vào các cửa hàng tại Việt Nam và giúp họ tạo dựng chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Hiện tại, Lotte Mart đang vận hành tổng cộng 63 cửa hàng tại khu vực Đông Nam Á, bao gồm 15 siêu thị tại Việt Nam và 48 tại Indonesia. Dựa trên hạ tầng phân phối tại địa phương này, trong 3 năm qua, Lotte Mart đã hỗ trợ 120 doanh nghiệp SME Hàn Quốc mở rộng kênh bán hàng ra nước ngoài, với tổng giá trị tư vấn tích lũy vượt ngưỡng 30 tỷ Won (khoảng 550 tỷ VNĐ).

Ông Kim Beom-chang, Giám đốc bộ phận Cải cách Nhân sự tại Lotte Mart & Super, cho biết: "Chúng tôi sẽ tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước vươn ra quốc tế bằng cách tận dụng bí quyết phân phối và cơ sở hạ tầng đã tích lũy tại thị trường Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam." Ông cũng khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình hỗ trợ để thúc đẩy việc đưa hàng vào siêu thị và tạo ra doanh số thực tế.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

