Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Lương Tam Quang kiểm tra tiến độ Siêu dự án sân bay Gia Bình 196.000 tỷ, liên danh Coteccons tăng tốc thi công

Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an kiểm tra, động viên công nhân thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (nhà ga VIP) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 12/2025 với quy mô khoảng 1.884 ha, định hướng trở thành sân bay lưỡng dụng thông minh, xanh và đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao.

Theo quy hoạch, giai đoạn đầu đến năm 2030, dự án sẽ hoàn thiện hai đường cất hạ cánh cùng hệ thống nhà ga hành khách và nhà ga VIP nhằm đạt công suất 30 triệu lượt khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, kịp thời phục vụ Hội nghị APEC 2027. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2050, sân bay sẽ tiếp tục được mở rộng lên bốn đường cất hạ cánh, nâng năng lực khai thác lên mức 50 triệu lượt khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa hàng năm.

Báo cáo với Thủ tướng và Bộ trưởng tại hiện trường, đại diện liên danh nhà thầu cho biết các đơn vị đang tập trung tối đa nguồn lực thi công để bám sát lộ trình cam kết.

Công trường thi công. Ảnh: Cottecons

Hiện nay, tại hạng mục nhà ga VIP, công tác ép cọc và đào bóc hữu cơ đã hoàn tất 100% khối lượng, đơn vị thi công đang triển khai bê tông lót móng để đảm bảo hoàn thành phần hầm vào giữa tháng 4/2026.

Bên cạnh đó, tháp kiểm soát không lưu đã đạt 15% khối lượng xây dựng, trong khi khu vực bay đang ghi nhận tỉ lệ xử lý nền đất yếu đạt 24%, tạo cơ sở để bắt đầu thi công chính thức các hạng mục đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ từ tháng 4 tới.

Về công tác giải phóng mặt bằng, dự án đã bàn giao được 1.259,45 ha trên tổng số 1.884,93 ha đất, tương ứng tỉ lệ 66,82% và cơ bản hoàn thành chi trả tiền đền bù cho phần diện tích đất nông nghiệp. Hệ thống giao thông kết nối sân bay cũng đang được đẩy mạnh đồng bộ với tuyến cao tốc Hà Nội - Gia Bình dài 41 km triển khai theo phương thức PPP và đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô dự kiến vận hành vào năm 2027.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tỉnh Bắc Ninh phải dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 trước ngày 30/4/2026 và giai đoạn 2 trước ngày 30/6/2026 nhằm tạo điều kiện cho liên danh nhà thầu Coteccons triển khai thi công liên tục trên diện rộng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng sân bay Gia Bình không chỉ phục vụ an ninh quốc phòng mà còn là hạt nhân phát triển kinh tế hàng không và khu thương mại tự do thế hệ mới cho vùng Đồng bằng sông Hồng.

Thủ tướng động viên anh em tập trung lực lượng, máy móc, thiết bị, nỗ lực vượt mọi khó khăn, làm "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió" để bảo đảm tiến độ các hạng mục - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và địa phương để tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, đồng thời động viên liên danh nhà thầu duy trì tinh thần làm việc "3 ca, 4 kíp" để đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn công trình. Dự án được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới hiện đại, kết nối chặt chẽ các cực tăng trưởng lớn là Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.