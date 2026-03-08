Vinpearl chuyển nhượng lô cổ phiếu Vingroup trị giá 14.000 tỷ cho nhóm nhà đầu tư đặc biệt

Công ty Cổ phần Vinpearl - tổ chức có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng - vừa đăng ký chuyển quyền sở hữu 90.046.815 cổ phiếu VIC qua hệ thống của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 12/03 đến 10/04/2026 nhằm đáp ứng quyền chọn nhận cổ phiếu của trái chủ thuộc lô trái phiếu quốc tế phát hành năm 2024.

Tính theo mệnh giá, lượng cổ phiếu giao dịch đạt hơn 900 tỷ đồng, nhưng xét theo thị giá VIC chốt phiên cuối tuần qua là 156.500 đồng/cổ phiếu, thương vụ này có giá trị thực tế hơn 14.000 tỷ đồng.

Trước giao dịch, Vinpearl nắm giữ 174.966.070 cổ phiếu VIC, tương ứng tỷ lệ 2,26% vốn điều lệ Vingroup. Nếu chuyển nhượng thành công toàn bộ, lượng sở hữu của tổ chức này sẽ giảm về mức 84.919.255 đơn vị, tương đương 1,1% cổ phần.

Về nguồn gốc đợt hoán đổi, vào tháng 8/2024, Vinpearl đã huy động thành công 150 triệu USD trái phiếu tại Singapore với kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm và không có tài sản đảm bảo. Lô trái phiếu đi kèm điều khoản mua lại trước hạn theo yêu cầu hoặc cho phép trái chủ hoán đổi sang cổ phiếu phổ thông của Vingroup.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025, do đã mua lại một phần trước hạn, giá trị còn lại của lô trái phiếu này ghi nhận ở mức 120,4 triệu USD, tương đương gần 3.100 tỷ đồng.

Tính đến tháng 12/2025, tổng nợ vay tài chính ngắn và dài hạn của Vinpearl ở mức 11.592 tỷ đồng, chiếm hơn 13% tổng nguồn vốn. Cơ cấu nợ chủ yếu là vay ngân hàng và phần còn lại của lô trái phiếu chuyển đổi nêu trên.

Trên khía cạnh vận hành, Hội đồng quản trị Vinpearl mới đây đã thông qua việc hợp tác với Công ty Cổ phần Vinhomes tại Dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân (Đà Nẵng), đồng thời làm thủ tục chấm dứt hoạt động Chi nhánh Thanh Hóa do không còn nhu cầu duy trì.

Sắp tới, Vinpearl sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 23/03/2026 để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên, thời gian và chương trình họp cụ thể chưa được công bố.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên cuối tuần, cổ phiếu VPL dừng ở mức 76.700 đồng/cổ phiếu, đưa quy mô vốn hóa công ty lên 137.500 tỷ đồng, trong khi vốn hóa Tập đoàn Vingroup đạt 1,21 triệu tỷ đồng.