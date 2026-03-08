Những ‘bóng hồng’ quyền lực trong giới doanh nhân Việt

Phó Chủ tịch Vingroup Phạm Thu Hương

Bà Phạm Thu Hương được biết đến là một trong những nữ doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup-Công ty CP (Vingroup, MCK: VIC) với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT, đồng thời là phu nhân của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT tập đoàn.

Bà Hương sinh năm 1969, sở hữu bằng Thạc sĩ Luật Quốc tế tại Ukraine và là một trong những nhân sự tham gia sáng lập Vingroup ngay từ những ngày đầu hình thành.

Bà Phạm Thu Hương- Phó Chủ tịch HĐQT của Vingroup.

Trên thị trường chứng khoán, bà Phạm Thu Hương nhiều năm liền nằm trong nhóm những phụ nữ giàu nhất Việt Nam nhờ sở hữu lượng lớn cổ phiếu Vingroup.

Cụ thể, theo Báo cáo quản trị năm 2025, tính đến ngày 31/12/2025, bà Thu Hương đang trực tiếp sở hữu hơn 341,2 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng khoảng 4,4% vốn điều lệ của tập đoàn. Theo thị giá hiện tại, khối tài sản này vào khoảng 44.500 tỷ đồng, tương đương gần 1,7 tỷ USD.

Mới đây, bà Phạm Thu Hương cũng chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Xanh SM) từ ngày 4/3/2026.

“Nữ hoàng cá tra” Trương Thị Lệ Khanh

Bà Trương Thị Lệ Khanh- Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Vĩnh Hoàn (MCK: VHC, sàn HoSE) là một trong những nữ doanh nhân tiêu biểu của ngành thủy sản, góp phần đưa cá tra của Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

Bà Trương Thị Lệ Khanh sinh năm 1961 tại tỉnh An Giang, một vùng đất nổi tiếng với nghề nuôi trồng và chế biến thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long.

Sau khi tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế tại Trường Đại học Tài chính – Kế toán TP.HCM, bà bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính và xuất nhập khẩu tại địa phương.

Bà Trương Thị Lệ Khanh- Chủ tịch HĐQT Vĩnh Hoàn.

Những năm đầu công tác, bà từng đảm nhiệm các vị trí như Kế toán trưởng, Phó Giám đốc tại một số doanh nghiệp thương mại và xuất khẩu của tỉnh An Giang, qua đó tích lũy kinh nghiệm về tài chính, quản trị và thị trường quốc tế.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của bà Khanh là khi sáng lập Vĩnh Hoàn tại vào năm 1997 tại Đồng Tháp. Nhờ tầm nhìn chiến lược và khả năng nắm bắt nhu cầu thị trường, bà đã định hướng công ty tập trung vào chế biến và xuất khẩu cá tra- một sản phẩm đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Từ vị trí thứ ba về xuất khẩu cá tra giai đoạn năm 2006-2008, Vĩnh Hoàn đã nhanh chóng vươn lên vị trí thứ hai vào năm 2009 và giữ vững ngôi vị đầu tư năm 2010 đến nay.

Không chỉ được mệnh danh là “Nữ hoàng cá tra”, bà Trương Thị Lệ Khanh còn từng được Forbes vinh danh trong danh sách 25 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á năm 2020.

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh- “Nữ tướng” REE

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh được biết đến là một trong những nữ doanh nhân tiêu biểu trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng, gắn liền với sự phát triển của Công ty CP Cơ Điện Lạnh (MCK: REE, sàn HoSE).

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh sinh năm 1952 tại Tây Ninh, từng tham gia quân ngũ từ năm 16 tuổi trước khi được cử sang Cộng hòa Dân chủ Đức học tập. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí - Điều hòa không khí, bà trở về Việt Nam và làm việc tại Xí nghiệp Liên hiệp Thiết bị lạnh TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh- Chủ tịch HĐQT của REE.

Nhờ năng lực chuyên môn và khả năng quản lý, bà nhanh chóng đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong công ty. Bước ngoặt lớn đến vào năm 1993 khi REE thực hiện cổ phần hóa, bà Nguyễn Thị Mai Thanh giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt, trực tiếp định hướng chiến lược phát triển dài hạn cho doanh nghiệp.

Dưới sự điều hành của bà, REE trở thành một trong những công ty tiên phong niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam khi cổ phiếu REE chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vào năm 2000.

Năm 2014, bà Nguyễn Thị Mai Thanh được Forbes vinh danh trong danh sách các nữ doanh nhân quyền lực tại châu Á.

Cao Thị Ngọc Dung- “Người đàn bà thép” của ngành kim hoàn

Trong ngành kim hoàn tại Việt Nam, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (MCK: PNJ, sàn HoSE) được xem là một trong những thương hiệu lớn tại Việt Nam. Gắn liền với sự phát triển của doanh nghiệp này là dấu ấn của nữ doanh nhân Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT.

Sinh năm 1957 tại Quảng Ngãi, bà Cao Thị Ngọc Dung tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Thương nghiệp tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM vào năm 1982 và bắt đầu công việc đầu tiên tại Công ty Thương nghiệp tổng hợp Phú Nhuận.

Trong những năm tháng làm việc, bằng sự nhanh nhẹn, nhạy bén và sẵn sàng đổi mới bản thân, bà được cấp trên và đồng nghiệp tin tưởng, liên tục được tiến cử, đề bạt với nhiều vị trí khác nhau.

Bà Cao Thị Ngọc Dung- Chủ tịch HĐQT của PNJ.

Hành trình dấn thân vào sự nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý của bà Dung bắt đầu từ năm 1988, khi ấy bà đang là trưởng phòng kế hoạch Công ty Nông sản - Thực phẩm quận Phú Nhuận. Bà được bổ nhiệm làm giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận với vỏn vẹn 20 người và tài sản bằng 7,4 lượng vàng.

Nhưng chỉ trong vòng 4 năm sau đó, bà Dung đã biến nguồn vốn ít ỏi này trở thành một công ty vàng trang sức có tiếng trên toàn quốc. Năm 2006, bà là người đầu tiên ở Việt Nam mời Richard Moore - Giám đốc sáng tạo của Công ty Richard Moore Asociate (Mỹ) về Việt Nam giúp PNJ xây dựng thương hiệu nữ trang cao cấp CAO Fine Jewellery.

Với bản lĩnh thương trường, bằng sự mạnh mẽ, bình tĩnh được tôi luyện suốt bao năm tháng của một người lãnh đạo, “Người đàn bà thép” của ngành kim hoàn Việt vẫn vững tay chèo cầm lái con thuyền PNJ vượt giông bão, tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong sân chơi vàng bạc trang sức.

Trong năm 2025, PNJ đã mang về doanh thu gần 35.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.829 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch kinh doanh đã đề ra.



