09-03-2026 - 11:15 AM

Văn Phú góp thêm vốn vào công ty con làm đường nối Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa

Văn Phú Bắc Ái dự kiến tăng vốn lên 610 tỷ đồng. Do đó, VPI dự kiến mua vào 7,8 triệu cổ phần phổ thông để duy trì tỷ lệ 60% vốn công ty con này.

CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú (mã: VPI, sàn HoSE) mới đây thông qua chủ trương góp thêm vốn tại Công ty cổ phần Văn Phú Bắc Ái (công ty con của VPI).

Theo kế hoạch, Văn Phú Bắc Ái sẽ nâng vốn điều lệ từ 480 tỷ đồng lên 610 tỷ đồng. Do đó, VPI dự kiến mua vào 7,8 triệu cổ phần phổ thông của Văn Phú Bắc Ái.

Nếu mua vào thành công, VPI sẽ sở hữu tổng cộng 36,6 triệu cổ phần Văn Phú Bắc Ái, tương đương duy trì tỷ lệ 60% vốn.

Văn Phú Bắc Ái được thành lập vào tháng 11/2016, hiện có trụ sở tại số 129 Lê Văn Duyệt, phường Gia Định, TP.HCM. Hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thế Vinh.

Tại thời điểm thành lập, Văn Phú Bắc Ái có vốn điều lệ 150 tỷ đồng, trong đó VPI góp 60%, CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bắc Ái góp 35% và CTCP Đầu tư HNS Việt Nam 5%. Tháng 5/2022, vốn điều lệ được nâng lên 480 tỷ đồng, trong đó VPI vẫn giữ vai trò là công ty mẹ với 60% vốn cho đến nay.

Ba cổ đông nói trên thành lập Văn Phú Bắc Ái để thực hiện Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (hợp đồng BT) Dự án đầu tư xây dựng đoạn tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa - Quốc lộ 1 thuộc quận Thủ Đức cũ theo hình thức đối tác công tư.

Hợp đồng giữa liên danh và UBND TP.HCM đã được ký từ tháng 11/2016. Tại ngày 31/12/2025, VPI ghi nhận chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang của dự án BT ở mức gần 2.459 tỷ đồng, đồng thời lập dự phòng gần 341 tỷ đồng. VPI cho biết đang làm việc với cơ quan chức năng để nhận bàn giao một số khu đất cho Văn Phú Bắc Ái để thanh toán giá trị hợp đồng BT liên quan đến dự án này.



Ngày 25/3 tới đây, VPI sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026. Đại hội sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến ngày 23/4/2026.

Đại hội dự kiến thông qua các tờ trình: Báo cáo kết quả Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2026; Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động năm 2025 của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2026;

Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT năm 2025 và dự kiến thù lao HĐQT năm 2026; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2026; Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025; Tờ trình thông qua niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng năm 2026 (nếu phát hành thành công); Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; Tờ trình thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh...

An ninh tiền tệ

