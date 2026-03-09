Từ thương vụ 10 tỷ đồng trên Shark Tank đến drama quảng cáo 8/3: CHAUTFIFTH đối mặt làn sóng chỉ trích trên MXH

CHAUTFIFTH là thương hiệu túi xách do Trần Hoàng Châu sáng lập, ra mắt thị trường từ tháng 5/2022. Chỉ sau hơn một năm hoạt động, thương hiệu ghi nhận gần 24.000 đơn hàng, bán ra khoảng 30.000 chiếc túi xách.

Đây là thương hiệu túi xách thời trang được thiết kế và gia công tại Việt Nam, phát triển theo định hướng "PCV". Theo đó, P (Product) nhấn mạnh các sản phẩm có thiết kế độc đáo; C (Content) tập trung vào cách truyền tải và bán hàng sáng tạo; còn V (Visual merchandising) chú trọng cách bài trí, trưng bày sản phẩm để tạo trải nghiệm thị giác cho khách hàng.

Thương hiệu hướng đến nhóm khách hàng mục tiêu là thế hệ Millennials trẻ và Gen Z, những người có xu hướng tìm kiếm sự mới mẻ trong thời trang. Các sản phẩm của thương hiệu có giá dao động từ khoảng 895.000 đồng đến 1,3 triệu đồng. Vì vậy, CHAUTFIFTH duy trì chiến lược liên tục ra mắt sản phẩm mới, trung bình mỗi tháng giới thiệu một mẫu túi mới ra thị trường.

Từng gọi vốn thành công 10 tỷ đồng trên Shark Tank, tham vọng định giá 20 triệu USD

Tên tuổi của CHAUTFIFTH được chú ý rộng rãi hơn khi xuất hiện trên chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 6 với đề nghị gọi vốn 5,5 tỷ đồng đổi lấy 5% cổ phần, tương đương mức định giá doanh nghiệp hơn 100 tỷ đồng.

Theo chia sẻ của nhà sáng lập, trong 9 tháng đầu năm 2023 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu khoảng 19,2 tỷ đồng và dự kiến cả năm đạt khoảng 30 tỷ đồng, với lợi nhuận trước thuế khoảng 27%. Founder cho biết doanh thu có thể đạt 60 tỷ đồng trong năm 2024 và tiếp tục tăng trưởng trong các năm sau.

Trần Hoàng Châu cũng dẫn chứng mức độ gắn bó của khách hàng với thương hiệu khi cho biết "có khách hàng sở hữu 8–9 chiếc túi của CHAUTFIFTH".

Ngoài kênh bán lẻ trực tiếp, thương hiệu tận dụng xu hướng livestream bán hàng trên mạng xã hội. Theo chia sẻ tại chương trình, mỗi buổi bán hàng trên TikTok có thể mang về hàng trăm triệu đồng doanh thu, trong khi nhiều video review sản phẩm đạt hàng triệu lượt xem mà không cần chi phí cho KOL hoặc người có ảnh hưởng.

Trên sóng Shark Tank, Shark Minh Beta đã đặt câu hỏi về tính bền vững của mô hình khi xu hướng thời trang thay đổi nhanh. Nhà sáng lập cho biết vòng đời mỗi mẫu túi khoảng 6–12 tháng và thương hiệu liên tục ra mắt sản phẩm mới để giữ yếu tố "mới mẻ".

Thương vụ trở nên đáng chú ý khi Shark Nguyễn Hòa Bình và Shark Nguyễn Mạnh Hùng Anh cùng đề nghị đầu tư. Sau nhiều vòng thương lượng, hai nhà đầu tư chấp nhận mức 10 tỷ đồng cho 20% cổ phần; nhà sáng lập đề xuất cấu trúc 17,5% cổ phần và 2,5% khoản vay và cuối cùng chọn Shark Bình.

Bên cạnh mục tiêu mở rộng sản phẩm sang giày và các dòng phụ kiện khác, Trần Hoàng Châu cũng chia sẻ tham vọng đưa CHAUTFIFTH trở thành thương hiệu thời trang có định giá khoảng 20 triệu USD và mở rộng ra thị trường quốc tế.

Tới hiện tại thông tin trên tài khoản MXH cho thấy local brand này đã có stockist ( cá nhân hoặc doanh nghiệp chuyên mua, lưu kho và phân phối hàng hóa cho các đại lý, nhà bán lẻ hoặc người tiêu dùng) tại Thái Lan, Malaysia và HongKong.

Không phải lần đầu bị chỉ trích

Đầu tháng 3/2026, CHAUTFIFTH phát hành chiến dịch quảng cáo nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 với tên "THE ART OF BEING 'HER'". Loạt nội dung quảng bá được thể hiện dưới dạng video cinemagraph và hình ảnh nghệ thuật, trong đó tập trung vào hình ảnh phụ nữ sử dụng các sản phẩm giày và phụ kiện của thương hiệu.

Sau khi được đăng tải, chiến dịch nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội, đặc biệt trên nền tảng Threads. Nhiều người dùng cho rằng một số chi tiết hình ảnh mang yếu tố nhạy cảm, không phù hợp với thông điệp tôn vinh phụ nữ trong dịp 8/3.

Một số ý kiến cũng chỉ ra rằng phần chú thích đi kèm các bài đăng viện dẫn quan điểm của Carl Jung về sự tồn tại song song của năng lượng nam tính và nữ tính trong mỗi con người. Tuy nhiên, với nhiều người xem, việc sử dụng các khái niệm mang tính học thuật này không đủ để giải thích cho cách thể hiện hình ảnh của chiến dịch.

Hình ảnh có nhiều chi tiết phản cảm trong chiến dịch quảng cáo của CHAUTFIFTH (Ảnh @chautfifth.official).

Làn sóng phản ứng nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội. Dưới các bài đăng của thương hiệu, nhiều người dùng để lại bình luận yêu cầu gỡ bỏ nội dung hoặc đề nghị thương hiệu giải thích rõ ràng về ý đồ truyền thông.

Trong những ngày đầu khi tranh cãi bùng nổ, thương hiệu gần như không đưa ra phản hồi chính thức. Phải đến rạng sáng ngày 8/3, nhà sáng lập của CHAUTFIFTH mới đăng tải một bài viết dài trên fanpage để giải thích ý tưởng của chiến dịch. Nội dung bài viết thừa nhận chiến dịch đã khiến một số phụ nữ cảm thấy khó chịu, đồng thời cho rằng đây là một thử nghiệm sáng tạo mang tính rủi ro của thương hiệu.

Phần lớn nội dung bài viết tập trung giải thích cảm hứng nghệ thuật phía sau chiến dịch, với các đoạn diễn giải về khái niệm "Anima – Animus" trong tâm lý học của Carl Jung và sự đối thoại giữa bản năng và chuẩn mực xã hội. Tuy nhiên, cách phản hồi này tiếp tục tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Một số người dùng cho rằng bài viết dài hàng nghìn chữ nhưng chưa đưa ra lời xin lỗi rõ ràng hoặc thừa nhận sai sót cụ thể. Bài đăng cũng không mở phần bình luận, trong khi một số hình ảnh gây tranh cãi của chiến dịch vẫn được giữ lại trên fanpage trong thời gian đầu sau khi lời giải thích được đăng tải.

Song song với các tranh luận, trên nhiều nền tảng mạng xã hội cũng xuất hiện các bài đăng rao bán lại sản phẩm của CHAUTFIFTH, được cộng đồng mạng gọi là hiện tượng "pass túi". Nhiều bài đăng chỉ đăng hình sản phẩm kèm mức giá bán lại, được một bộ phận người dùng xem như phản ứng tiêu dùng sau tranh cãi.

Trước đó, vào khoảng tháng 5/2025, thương hiệu này cũng từng vấp phải tranh cãi khi đăng tải một số hình ảnh quảng bá sản phẩm có sử dụng tiền Việt Nam làm đạo cụ trong bối cảnh được cho là thiếu phù hợp. Những hình ảnh này khi lan truyền trên mạng xã hội đã nhận nhiều ý kiến cho rằng cách sử dụng tiền tệ quốc gia trong nội dung quảng cáo cần thận trọng hơn.

Thúy Hạnh