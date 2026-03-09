Lãnh đạo Masterise làm Chủ tịch HĐQT Hàng không Hải Âu của nhà sáng lập Trần Trọng Kiên

Thủy phi cơ của Hàng không Hải Âu

Ngày 6/3, Công ty cổ phần Hàng không Hải Âu đã công bố thay đổi đăng ký kinh doanh. Theo đó, bà Bùi Ngọc Bích Phương, sinh năm 1995 làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật tại Công ty Hàng không Hải Âu thay cho ông Trần Trọng Minh, sinh năm 1999.

Bà Phương đang là Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Masterise Retail Hà Nội, thành lập tháng 8/2025, thuộc sở hữu Công ty TNHH Dịch vụ Khách sạn Masterise Hotels - một doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Tập đoàn Masterise.

Công ty cổ phần Hàng không Hải Âu thành lập từ giữa năm 2011, thuộc Thiên Minh Group (TMG) do doanh nhân Trần Trọng Kiên làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc. Công ty có trụ sở tại phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, TP Hà Nội.

Hải Âu được biết đến là đơn vị duy nhất chuyên cung cấp dịch vụ bay thủy phi cơ, chủ yếu phục vụ ở vịnh Hạ Long. Công ty sở hữu đội máy bay Cessna Grand Caravan 208B-EX. Hải Âu còn cho thuê chuyên cơ riêng (private jet) với tàu bay Falcon 2000s. Hãng vừa thông báo sẽ dừng khai thác dịch vụ thủy phi cơ từ ngày 1/4 để mở rộng hoạt động khác.

Trước đây, Hải Âu từng cùng AirAsia ký thỏa thuận ghi nhớ về việc thành lập một hãng bay mới tại thị trường nội địa Việt Nam năm 2018. Tuy nhiên, hai bên đã dừng ý định này vào quý 2/2019.

Tháng 2, Masterise vừa thành lập Công ty Hạ tầng Hàng không Masterise, với trụ sở chính tại Bắc Ninh và vốn điều lệ hơn 35.000 tỷ. Sau đó, công ty này tiếp tục được tăng vốn lên khoảng 40.300 tỷ đồng. Hệ sinh thái của tập đoàn này còn có Công ty TNHH Cảng hàng không Masterise, vốn 29.300 tỷ đồng.

Tháng 12/2025, Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình với tổng vốn hơn 196.000 tỷ đồng, chia thành hai giai đoạn đầu tư. Masterise Group được giao làm chủ đầu tư siêu dự án này.

Công suất dự kiến của sân bay Gia Bình khoảng 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào 2030. Sân bay này có thể tăng công suất lên 50 triệu khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa tới 2050.