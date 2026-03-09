Xung đột Trung Đông: Vietnam Airlines mất thêm 2.000 USD/chuyến bay, ACV nguy cơ hụt thu 10,9 triệu USD/tháng

Máy bay đỗ tại Sân bay Quốc tế Dubai. Ảnh: Altaf Qadri/AP

Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố báo cáo đánh giá tác động của xung đột Trung Đông đối với ngành hàng không dân dụng trong nước.

Theo ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cuộc khủng hoảng hiện nay mang tính chất phức tạp và chưa xác định thời điểm kết thúc. Tình hình này tạo áp lực đáng kể đối với vận tải hàng không, thương mại, du lịch và chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó có thị trường Việt Nam.

Tăng thời gian bay, tăng chi phí nhiên liệu, phí bảo hiểm...

Áp lực chi phí đối với các hãng hàng không nội địa đang gia tăng. Hiện tại, các chuyến bay từ Việt Nam đi châu Âu của Vietnam Airlines phải điều chỉnh lộ trình để tránh không phận Iran, Iraq và vùng lân cận.

Không phận qua khu vực Trung Đông vắng bóng tàu bay trong những ngày qua. Ảnh chụp màn hình Flightradar24.

Tàu bay được điều hướng sang hành lang phía Bắc qua Trung Á hoặc hành lang phía Nam qua bán đảo Arab. Việc thay đổi này làm tăng thời gian bay thêm 10 đến 15 phút, kéo theo chi phí nhiên liệu và khai thác tăng khoảng 2.000 USD cho mỗi chuyến.

Phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh cũng được dự báo tăng thêm 10-15% đối với các tàu bay hoạt động trên tuyến xuyên lục địa tiếp giáp vùng xung đột.

﻿ACV hụt thu 10,9 triệu USD/tháng

Hệ quả tài chính cũng xuất hiện tại các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hạ tầng hàng không. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đối mặt rủi ro hụt thu khoảng 10,9 triệu USD mỗi tháng. Khoản này đến từ phí phục vụ hành khách và dịch vụ tại cảng khi các chuyến bay quốc tế qua khu vực Trung Đông sụt giảm.

Ở mảng điều hành bay, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) ước tính thất thu gần 1 triệu USD mỗi tháng do các hãng hàng không quốc tế điều chỉnh hoặc hủy chuyến.

Sự thay đổi lịch bay của các hãng hàng không Trung Đông bắt đầu tạo ra độ trễ trong chuỗi cung ứng. Ba hãng hàng không gồm Qatar Airways, Emirates và Etihad Airways thường vận chuyển khoảng 11.000 tấn hàng hóa và 141.000 lượt khách mỗi tháng đến Việt Nam.

Khu vực Trung Đông hiện là trạm trung chuyển cho 25-30% lượng linh kiện điện tử từ châu Âu. Việc nhiều chuyến bay bị hủy mang lại rủi ro thiếu hụt linh kiện cục bộ cho các trung tâm sản xuất tại Bắc Ninh và Thái Nguyên.

Để hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định, Cục Hàng không Việt Nam đang xem xét các giải pháp ứng phó. Cơ quan quản lý dự kiến phối hợp với ACV tính toán phương án giảm giá dịch vụ sân đỗ cho các hãng hàng không chịu ảnh hưởng.

Việc áp dụng phụ thu nhiên liệu cũng được đưa vào kế hoạch dự phòng nhằm san sẻ gánh nặng chi phí cho các hãng bay nếu giá dầu thế giới biến động mạnh. Đồng thời, cơ quan này tiếp tục duy trì cơ chế giám sát không lưu để cập nhật tình trạng đóng mở không phận, đảm bảo an toàn khai thác.