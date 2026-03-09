Hộ kinh doanh phải báo cơ quan thuế các tài khoản nhận tiền

Phải thông báo khi thay đổi tài khoản kinh doanh

Theo quy định tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế các tài khoản ngân hàng và ví điện tử liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đối với các hộ đang hoạt động, thời hạn gửi thông báo chậm nhất là ngày 20/4/2026.

Ngày 5/3, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2026/TT-BTC hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục thông báo doanh thu, kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, thông báo địa điểm kinh doanh, cũng như việc tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Theo Điều 3 của Thông tư 18, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải thông báo đến cơ quan thuế khi có thay đổi liên quan đến địa điểm kinh doanh, gồm: thành lập địa điểm mới, thay đổi thông tin địa điểm, tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động.

Việc thông báo thực hiện với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở kinh doanh. Hồ sơ lập theo Mẫu số 01/TB-ĐĐKD ban hành kèm theo Thông tư 18. Sau khi tiếp nhận, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo phản hồi để xác nhận việc tiếp nhận thông tin.

Thông tư cũng quy định nghĩa vụ của hộ kinh doanh trong việc thông báo các tài khoản ngân hàng và ví điện tử liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế tất cả số tài khoản hoặc ví điện tử sử dụng để nhận tiền từ hoạt động kinh doanh.

Đối với hộ kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 17 Nghị định 68, việc thông báo số tài khoản hoặc ví điện tử phải thực hiện theo Mẫu số 01/BK-STK ban hành kèm theo Thông tư 18, chậm nhất ngày 20/4/2026.

Khi có thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử sử dụng cho hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải thông báo lại với cơ quan thuế theo quy định.

Nhiều biểu mẫu khai thuế áp dụng cho hộ kinh doanh

Thông tư 18 cũng hướng dẫn về hồ sơ thông báo doanh thu và hồ sơ kê khai thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Theo đó, các hộ kinh doanh không chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, bao gồm cả hộ mới bắt đầu kinh doanh, phải thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm và kê khai các loại thuế khác theo Mẫu số 01/TKN-CNKD.

Đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp tính theo tỷ lệ trên doanh thu, hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác thực hiện theo tờ khai Mẫu số 01/CNKD.

Các trường hợp áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập tính thuế nhân với thuế suất cũng sử dụng Mẫu số 01/CNKD.

Riêng quyết toán thuế thu nhập cá nhân, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải nộp tờ khai theo Mẫu số 02/CNKD-TNCN-QTT.

Thông tư cũng quy định các trường hợp tổ chức khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh.

Đối với trường hợp tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức, hồ sơ khai thuế gồm tờ khai theo Mẫu số 01/TCKT và Phụ lục bảng kê theo Mẫu số 01/BK-KTHTKD.

Đối với trường hợp tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê bất động sản (trừ kinh doanh lưu trú), hồ sơ khai thuế gồm tờ khai theo Mẫu số 01/TCKT và Phụ lục bảng kê theo Mẫu số 02/BK-KTBĐS.

Thông tư cũng quy định hồ sơ đối với doanh nghiệp xổ số, doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp bán hàng đa cấp khi trả hoa hồng cho cá nhân làm đại lý bán đúng giá.

Trong các trường hợp này, hồ sơ khai thuế gồm tờ khai theo Mẫu số 01/XSBHĐC và Phụ lục bảng kê theo Mẫu số 01/BK-XSBHĐC, gửi kèm tờ khai thuế của tháng hoặc quý cuối cùng trong năm tính thuế.

Đối với cá nhân ký hợp đồng làm đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp hoặc hoạt động kinh doanh khác nhưng chưa được khấu trừ và nộp thuế trong năm, hồ sơ khai thuế thực hiện theo tờ khai năm Mẫu số 01/TKN-CNKD.

Đối với cá nhân cho thuê bất động sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế, hồ sơ gồm tờ khai theo Mẫu số 01/BĐS và Phụ lục bảng kê theo Mẫu số 01/BK-BĐS ban hành kèm theo Thông tư.