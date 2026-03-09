Chọn Đà Nẵng làm cứ điểm, Công ty Hàn Quốc sản xuất linh kiện cho Boeing, tiêm kích KF-21 và máy bay không người lái nhắm mốc 100 tỷ won

Nhà máy KP Aerospace tại Đà Nẵng.

Theo THE ELEC từ Hàn Quốc, Nhà sản xuất linh kiện hàng không và quốc phòng KP Aerospace có kế hoạch mở rộng cơ sở tại Việt Nam như một phần của chiến lược tăng doanh thu hàng năm lên mức 100 tỷ won (khoảng 1.761 tỷ đồng).

Công ty cho biết sẽ sử dụng nguồn vốn huy động được từ đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) để đầu tư khoảng 317 tỷ đồng vào giai đoạn hai của nhà máy tại Việt Nam. Cơ sở này sẽ đảm nhận các công đoạn gia công và xử lý hậu kỳ cho các bộ phận máy bay.

Giám đốc điều hành Yoon Seung-wook đã trình bày chiến lược này trong buổi họp báo IPO diễn ra vào ngày 6/3. Ông cho biết công ty sẽ mở rộng mảng kinh doanh hàng không vũ trụ bằng cách sử dụng cơ sở sản xuất tại Việt Nam để đáp ứng nhu cầu toàn cầu về linh kiện máy bay.

Nhà máy tại Việt Nam đóng vai trò là trung tâm sản xuất cho quá trình mở rộng này. KP Aerospace đã thành lập cơ sở lắp ráp linh kiện máy bay tại Đà Nẵng vào năm 2024 và sẽ bổ sung các quy trình gia công, xử lý hậu kỳ trong năm nay thông qua đợt đầu tư giai đoạn hai. Công ty ước tính cơ sở tại Việt Nam có thể giảm từ 30% đến 40% chi phí lao động so với sản xuất trong nước.

Giám đốc điều hành Yoon khẳng định nhà máy tại Việt Nam được dành riêng cho mảng hàng không vũ trụ và sẽ không sản xuất các linh kiện quốc phòng tại đây. Bằng cách thực hiện lắp ráp và gia công linh kiện máy bay tại địa phương, công ty hướng tới việc hạ giá thành sản xuất và tăng sản lượng cung ứng.

KP Aerospace kỳ vọng doanh thu từ công ty con tại Việt Nam sẽ bắt đầu đóng góp vào kết quả chung từ năm 2027, phản ánh giai đoạn chuẩn bị khoảng hai năm để tuyển dụng công nhân và ổn định sản xuất. Quá trình thiết lập cơ sở này cũng nhận được sự hỗ trợ tài chính dưới hình thức thanh toán trước từ khách hàng Korean Air.

Tại thị trường Hàn Quốc, KP Aerospace sản xuất cả linh kiện hàng không và quốc phòng. Trụ sở chính tại Gimhae và nhà máy Sacheon chuyên sản xuất các cấu trúc máy bay cùng đồ gá lắp ráp. Các thiết bị đồ gá này được sử dụng để cố định linh kiện ở vị trí chính xác trong quá trình lắp ráp và là bộ phận cấu thành thân cũng như cánh máy bay.

Khách hàng của công ty bao gồm Korean Air và Korea Aerospace Industries (KAI). KP Aerospace đã cung cấp đồ gá cho các dự án như máy bay chiến đấu KF-21 và chương trình máy bay không người lái cấp quân đoàn. Theo ông Yoon, công ty đã giao một bộ đồ gá cho chương trình KF-21 và có thể sản xuất thêm nếu sản lượng máy bay tăng lên.

Bên cạnh đó, KP Aerospace tham gia sản xuất khuôn mẫu cho hệ thống động cơ tên lửa thuộc các chương trình của Hàn Quốc như Cheongung và Hyunmoo. Đây là các khuôn lõi tạo hình cấu trúc bên trong khi vật liệu composite được cuộn lại để tạo ra hệ thống động cơ đẩy tên lửa hình trụ. Quá trình tạo hình kéo dài và đòi hỏi độ bền cấu trúc, tạo ra rào cản kỹ thuật đối với các nhà cung cấp.

Doanh thu hàng năm của KP Aerospace đã tăng từ mức 472 tỷ đồng năm 2022 lên 608 tỷ đồng năm 2023; đạt 873 tỷ đồng năm 2024 và dự kiến chạm mức 949 tỷ đồng vào năm 2025.

Mảng linh kiện hàng không vũ trụ chiếm khoảng 70% doanh thu, trong khi các sản phẩm liên quan đến quốc phòng chiếm khoảng 28%. Công ty đang trong quá trình niêm yết trên sàn KOSDAQ thông qua việc sáp nhập với NH SPAC 30, dự kiến hoàn tất vào ngày 25/4 và bắt đầu giao dịch vào ngày 19/5.

Trước đó, vào tháng 10/2025, nhà máy KP Aerospace Vietnam (thuộc KP Vina) tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã chính thức xuất xưởng lô linh kiện hàng không đầu tiên. Dự án có tổng vốn đầu tư 20 triệu USD này được triển khai xây dựng và vận hành chỉ trong vòng chưa đầy hai năm.

Nhà máy áp dụng các công nghệ gia công cơ khí chính xác và đạt chứng chỉ NADCAP, tập trung sản xuất các bộ phận như đầu mút cánh Boeing 787 và dàn hỗ trợ cánh tà Boeing 737 Max. Toàn bộ sản phẩm được xuất khẩu sang Hàn Quốc để phục vụ chuỗi cung ứng của Boeing.