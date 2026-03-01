Đại gia bán dẫn Hà Lan muốn đầu tư 1 tỷ USD tại Việt Nam

BE Semiconductor Industries N.V (Besi) của Hà Lan vừa tổng kết năm 2025, cho biết đang và sẽ đầu tư 100 tỷ USD toàn cầu cho nhà máy sản xuất sản phẩm bán dẫn (fab). Trong đó, có 1 dự án với số vốn khoảng 1 tỷ USD tại Việt Nam.

Ngoài ra, Besi đầu tư 26,1 tỷ USD tại Đài Loan (Trung Quốc), 24,5 tỷ USD tại Mỹ, 6,3 tỷ USD tại Trung Quốc, 9,1 tỷ USD tại Hàn Quốc...﻿

﻿Nói riêng về Việt Nam, Besi cho biết sẽ bắt đầu xây dựng một cơ sở sản xuất mới tại Việt Nam vào năm 2026 với mức đầu tư vốn (Capital expenditure) dự kiến khoảng 10 đến 12 triệu Euro.

Tính đến cuối năm 2025, Besi có 60 nhân viên chính thức làm việc tại Việt Nam, tăng từ 49 nhân viên vào năm 2024. Besi cam kết sử dụng nguồn năng lượng tái tạo cho các hoạt động của mình tại Việt Nam.

﻿Hoạt động đầu tiên của Besi tại Việt Nam là vào tháng 11/2023, khi Khu Công nghệ cao TPHCM đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho Besi. Tổng vốn đầu tư của dự án là gần 5 triệu USD, thời gian hoạt động là 50 năm.

Tháng 2/2024, ﻿Besi khánh thành nhà máy rộng 2.000 m2 tại Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn 1, Công ty Besi tổ chức sản xuất khuôn mẫu và các phụ kiện tiên tiến cho hệ thống máy móc phục vụ khâu đóng gói chip. Ở giai đoạn 2, trong 2 - 3 năm tới công ty dự kiến mở rộng nhà máy sản xuất các máy móc phục vụ đóng gói chip.

Tháng 7/2024, Besi tiến thêm bước nữa tại Việt Nam khi làm hồ sơ xin cấp phép mở rộng giai đoạn 2 tại Khu Công nghệ cao, TP.HCM với số vốn đầu tư 42 triệu USD. Ban Quản lý SHTP nhận thấy mục tiêu và quy mô dự án giai đoạn 2 của Công ty BESI phù hợp với Lô I-14.6, diện tích 1,98 ha dự kiến thu hút đầu tư nhà máy sản xuất thiết bị, máy móc sử dụng trong dây chuyền sản xuất vi mạch.

Công ty Besi có trụ sở tại Duiven, Hà Lan, hoạt động tại 7 cơ sở ở châu Á và châu Âu để thực hiện hoạt động sản xuất và nghiên cứu phát triển, cùng với 10 văn phòng bán hàng và dịch vụ tại châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ. Lĩnh vực hoạt động của Công ty Besi bao gồm phát triển, sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ thiết bị sản xuất bán dẫn cho ngành công nghiệp bán dẫn và điện tử toàn cầu.