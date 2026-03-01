Một công ty chốt ngày chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 50%

CTCP Thực phẩm Cholimex (mã CK: CMF) vừa thông báo ngày 20/3 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2026, đồng thời thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 50%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 5.000 đồng. Với khoảng 8,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền CMF dự kiến chi cho đợt cổ tức này vào khoảng 40,5 tỷ đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/3 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 11/5.



Đây là mức cổ tức tiền mặt đã được Thực phẩm Cholimex duy trì ổn định từ năm 2019 đến nay. Trước đó, doanh nghiệp từng chi trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 30% bằng tiền mặt.

Từ khi lên sàn (năm 2016), Cholimex Food chưa năm nào quên chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông.

Liên quan đến ĐHCĐ thường niên năm 2026, thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể sẽ được doanh nghiệp công bố sau. Đại hội dự kiến thông qua báo cáo tài chính năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cũng như thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tới.

Theo Báo cáo tài chính năm 2025, Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex (Cholimex Food, mã CK: CMF) ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với doanh thu hợp nhất đạt khoảng 4.075 tỷ đồng, tăng gần 9% so với năm trước.

Tỉ suất lợi nhuận gộp đạt 28%, tương đương cứ 100.000 đồng doanh thu, công ty thu về 28.000 đồng sau khi trừ giá vốn.

Lợi nhuận trước thuế đạt 355 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 13% so với năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi doanh nghiệp hoạt động, tương đương bình quân mỗi ngày công ty thu về gần một tỷ đồng tiền lãi.

Tính đến cuối năm gần nhất, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đã tích lũy hơn 1.140 tỷ đồng, trong khi tổng tài sản xấp xỉ 2.000 tỷ đồng. ﻿

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 5/3, cổ phiếu CMF giao dịch quanh mức 437.500 đồng/cổ phiếu.

Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex tiền thân là Công ty công tư hợp doanh xuất nhập khẩu Trực Dụng tại quận 5 (TP.HCM), thành lập từ năm 1981.

Cholimex Food đến nay vẫn là một trong những công ty đầu ngành cùng với Masan, Trung Thành, Nosafood… Công ty đã thiết lập được hệ thống phân phối trên tất cả tỉnh thành cả nước qua nhiều kênh phổ biến như Metro, Co.op Mart, BigC…hay các thương hiệu như The Pizza Company, Domino's Pizza... Sản phẩm cũng đã có mặt tại 30 quốc gia với EU chiếm 80% doanh số xuất khẩu.

Năm 2014, Masan từng muốn gia tăng ảnh hưởng bằng việc gửi lời chào mua công khai 49% cổ phần của Cholimex Food với giá 90.000 đồng/cp, tương ứng định giá công ty ở mức 730 tỷ đồng. Dù vậy, Masan bị từ chối bởi những cổ đông lớn hiện hữu là Cholimex và Nichirei Food.

Sau khi khước từ Masan, kết quả kinh doanh của Cholimex Food vẫn tiếp tục khởi sắc hơn 10 năm liên tiếp và giá trị gấp 5 lần.